Partiledarna tror inte på snabba besked om valvinnare

I DN:s partiledarintervjuer i augusti har samtliga partiledare fått svara på frågan om hur man kan veta vem som vunnit valet den 9 september. De räknar inte med klara besked på valnatten.

– Det där är en svår fråga. Jag tror att det är nog upp till betraktaren. Jag skulle känna mig som vinnare om vi går fram, men då har jag inte nått hela vägen. Det är ändå ett maktskifte jag vill åt, säger Centerpartiets ledare Annie Lööf.

Hon räknar med att det slutgiltiga beskedet om vinnaren dröjer, tills det finns en ny regering på plats. Och det kan dröja.

– Jag tror att ni kommer att veta det kanske först några veckor efter valet, säger Ebba Busch Thor (KD).

Jonas Sjöstedt (V) kan bara instämma.

– Kanske vet man det några veckor senare. När regeringsförhandlingen är klar. Vi är på obeträdd mark och svag is, säger han.

Även Gustav Fridolin (MP) gör bedömningen att det är förhandlingsförmågan som avgör vem som vinner, lika väl som antalet röster i valet.

– De partierna som har fått starkt mandat av medborgarna och som har förmåga att komma överens med andra har vunnit valet, säger han.

De som har starkt mandat och en förmåga att komma överens med andra har vunnit, menar MP:s Gustav Fridolin. Foto: Alexander Mahmoud

Om regeringsbildningen avgör kan det också bli svårt att utse förlorare på valnatten. Både Socialdemokraterna och Moderaterna väntas gå bakåt och göra dåliga val. Men de båda statsministerkandidaterna tänker inte fästa så stor uppmärksamhet vid procentsatserna.

– Det som är avgörande är vem som har möjlighet att få igenom sin politik i Sveriges riksdag, säger Stefan Löfven (S).

För en gångs skull är han inne på samma linje som rivalen Ulf Kristersson.

– Jag har sagt hela tiden att mitt mål är att bilda en alliansregering. Men jag lovar inte att det kommer vara klart på valnatten. Tvärtom tror jag vi kan få en otroligt stökig och komplicerad tid, säger moderatledaren.

Liberalernas partiledare Jan Björklund tror att det kan finnas en vinnare på valnatten – om allianspartierna blir större än de rödgröna.

– Då blir det en alliansregering. I alla fall är det vår vilja. Blir det ett mer rörigt resultat, då kan det dröja rätt länge innan det här kristalliseras ut, säger han i partiledarintervjun.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson tycker att frågan om vinnare har mer än ett svar.

– Om man ska se det krasst är det väl den som till slut kan bilda regering och kan få igenom sin politik som har vunnit valet. Men man kan också se det som att det parti som blir störst vinner valet. Eller så kan man se det som att det parti som ökar mest har vunnit valet. Jag ser ju oss som vinnare i väldigt hög grad redan. Vi växer, samtidigt som vi har påverkat debatten och samhällsutvecklingen.

