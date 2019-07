Polisanmälan om hets mot folkgrupp i Visby

Just nu: spara 50% Läs Sveriges största morgontidning.

På tisdagskvällen skickade polismyndigheten ut ett pressmeddelande om att man upprättat en anmälan gällande hets mot folkgrupp efter ett möte som hölls mitt i centrala Visby på måndagen vid 13-tiden.

– Vi har själva upprättat en anmälan. Vi kommer att granska om det som sades är hets mot folkgrupp, säger Carina Skagerlind, polisens presstalesperson i Almedalen.

Vad var det som sades?

– Det vet inte jag.

En förundersökning har inletts och talet ska granskas i efterhand. Polisen vill inte uppge mot vem eller vilka anmälan riktar sig men det är inte mot den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen som är på plats i Visby.

En person med koppling till NMR hade av polisen fått tillstånd för allmän sammankomst på en plats i hamnen under tisdagen. Flera företrädare talade under eftermiddagen under rigorös polisbevakning samt i närvaron av en grupp motdemonstranter. Någon polisanmälan kopplat till NMR:s tal finns inte.

Polisen konstaterade på sin hemsida på tisdagskvällen att ”några situationer uppstått” vid ett antal ställen i Visby under tisdagen. Men inga anmälningar har hittills gjorts kopplat till dessa händelser och polis på plats har inte bedömt att något brott har inträffat.

– Det har varit en del tillfällen med hätska diskussioner under allmänna sammankomster och i området. Där har polisen följt dem som diskuterat ganska noga eller så har vi dykt upp på plats. Vi har inte kunnat konstatera att något brott skett men jag vill ändå nämna det. Har man blivit utsatt kanske man uppfattat att det störde, säger Skagerlind.

– Uppfattar man själv att det här gick över gränsen så ska man göra en anmälan.

Det handlar bland annat om en händelse vid Fotografiskas utställning i Visby.

DN rapporterade under dagen att NMR ska ha blockerat ingången till Fotografiskas utställning med porträtt av överlevande från Förintelsen i Visby på tisdagen. De tog sig också in i lokalerna.