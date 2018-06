”Politikerna bryr sig bara om unga under valår”

I Changers Hubs nerkylda lokal på Östermalm samlas förstagångsväljare från hela Stockholm på nationaldagen. På väggarna hänger kläder till salu med antirasistiska budskap blandade med traditionella svenska symboler – mycket gult och blått.

Temat är riksdagsvalet 2018, på ett bord ligger flygblad som beskriver väljarnas rättigheter på sju olika språk.

Ett 30-tal unga sitter mitt i lokalen och lyssnar på ett panelsamtal för och av förstagångsväljare. De deltar i This is my vote – ett evenemang vars mål är att sprida information om valet till förstagångsväljare.

Den antirasistiska aktivisten och poeten Jon Ely leder samtalet. Vad beror det på, frågar hen panelen, att unga är politiskt engagerade...

– ... och samtidigt har vi jättelågt förtroende för partipolitik?

En paneldeltagare lyfter fram dålig representation i riksdagen, en annan efterlyser mer och bättre information om det praktiska kring val och en tredje saknar ett enklare och mer verklighetsanpassat språk från politiker.

– Youtube är där det händer för vår generation. Influencers har ett ansvar att ta valåret på allvar – vissa youtubers har bjudit in politiker till sina kanaler. Men det blir liksom underhållning, borde man inte ta politik mer seriöst? säger förstagångsväljaren Michael.

Ungdomsbarometerns senaste rapport, som publicerades i mars, visade att 52 procent av de unga är positivt inställda till framtiden. För två år sedan låg siffran på 29 procent.

Dessutom har det politiska engagemanget stadigt ökat för åldersgruppen 18–24 sedan 2002. De viktigaste frågorna för unga är ökad jämställdhet mellan könen, miljö- och klimatfrågor, ökade resurser till sjukvården och att motverka rasism.

Men trots det ökade engagemanget är förtroendet för politiska partier rekordlågt. På en lista med 17 samhällsinstitutioner hamnar politiska partier näst lägst. Unga har alltså högre förtroende för banker, polisen, sjukvården och FN än vad de har för de svenska politiska partierna.

– Vi kan se att de viktigaste samhällsfrågorna bland unga inte är de som drivs politiskt av partierna i samma utsträckning, säger Anton Landehag, expert hos Ungdomsbarometern.

Linus Majonen, 17, har gott sällskap bland årets förstagångsväljare – där den vanligaste identiteten som killar säger att de har är gamer. ”Jag känner att politikerna valt att inte nå ut till oss som är förstagångsväljare det här valåret, då vi är en minoritet gentemot andra åldersgrupper”, säger han. Foto: Alexander Mahmoud

Vad beror det på att unga inte har något förtroende för de politiska partierna, trots att valdeltagandet stadigt blir högre, och det politiska engagemanget ökar? Varför har unga mer förtroende för samhällsinstitutioner som polisen, banker, skolan och försvarsmakten än för de politiska partierna?

Unga gör inte som mormor och farfar gjorde, utan frågar sig själva mer och mer ’vad kan jag stå för?’

– Det följer ju på ett sätt på hela samhällsutvecklingen och demokratins genombrott och utbildningssamhällets expansion – att människor blir mer och mer frigjorda från olika kollektiva strukturer och kollektiva traditioner och fattar alltmer självständiga val. Unga gör inte som mormor och farfar gjorde, utan frågar sig själva mer och mer ”vad kan jag stå för?”, säger Erik Amnå, professor i statskunskap vid Örebro Universitet.

Han påpekar det ironiska i att demokratins framgång ”biter sig själv i svansen”, att det blir svårare för partierna som skapat demokratin att bli den verkliga vinnaren av den.

– Samtidigt ska vi komma ihåg att det går bra för svenska partier som helhet, de är stabila och de rekryterar folk till valurnorna. Sverige är i genomsnitt en av de starkaste valdemokratierna på det sättet.

***

”Jag tycker att man får höra lite för ofta att folk ska rösta blankt för att de inte vet vad de ska rösta på. Jag vet att de här människorna har starka åsikter, men det är så svårt att koppla sina åsikter till ett visst parti”, säger Clara Wikström. Foto: Alexander Mahmoud

Clara Wikström, 19 år, student

Vid ett rangligt träbord på Ringvägen i södra Stockholm sitter Clara Wikström och dricker svart bryggkaffe. Hon har aldrig tvekat om att utnyttja sin rösträtt, och ser fram emot att rösta för första gången i höst. Men hon – som så många andra i hennes ålder – vet inte riktigt vad hon ska rösta på, och har svårt att följa den politiska debatten.

– De politiska partierna bara klankar ner på varandra i stället för att visa sina bra sidor. Jag var inne på några av deras hemsidor häromdagen – de säger ju typ exakt samma sak, men man vet att de inte menar det.

Vi ber Liberalernas partisekreterare Maria Arnholm att svara på kritiken. Hon håller med Clara om att politikerna måste ha en bättre ton. Samtidigt säger hon att detta att läsa på partiernas hemsidor inte är det bästa sättet att lära känna partierna.

– Börja med vad som är viktigt för dig, och börja nysta i den tråden. Och så strunta i hemsida och broschyrer, prata med oss i stället.

Men Maria Arnholm anser att de politiska partierna har skäl att vara självkritiska.

– Vi har för tråkiga möten, vi pratar för mycket, vi lyssnar för lite, vi är för lite nyfikna, vi erbjuder inte bra ställen att träffas på, säger hon.

***

”Jag vill inte att en politiker ska säga en sak när han är i Kalmar bara för att charma dem och en annan sak när han är i Växjö”, säger Nermin Basevic. Foto: Alexander Mahmoud

Nermin Basevic, 19 år, student

Nermin Basevic sitter hopsjunken i en soffa vid ett biljardbord på sin gymnasieskola. Det är de sista veckorna före skolavslutningens lugn – inte så mycket kvar att göra i skolan. Nermin fyller snart 19 år och bor i Växjö. Han har spelat fotboll nästan hela sitt liv, och säger sig ha intressen ”som vilken tonåring som helst”.

Han kom till Sverige från Makedonien som barn, och oroar sig över vad han upplever är en växande främlingsfientlighet i Sverige. När vi träffar honom har debatten om böneutrop från moskén i Växjö nått sin kulmen.

– Jag är ju för religionsfrihet men det är kanske inte rätt tidpunkt att införa något sådant med tanke på hur samhället har ställt sig mot just flyktingar och islamism. Om vi hade haft en bättre integration i Sverige hade folk varit mer öppna.

Nermin är försiktig med hur han formulerar sig, han tänker noga innan han svarar på våra frågor.

– Jag tycker att integrationen behöver förbättras med tanke på att väldigt många i samhället reagerat negativt mot att det kommit så mycket flyktingar. Jag har absolut inget emot att det kommer flyktingar till landet, jag vill att det ska komma flyktingar hit. Men jag vill ju också att de ska komma in i samhället på ett bra sätt, säger han.

Trots sin politiska medvetenhet vet inte heller Nermin vet vad han ska rösta på.

Varför tilltalas du inte av partipolitik?

– För att jag känner att politiker endast bryr sig om unga under valår.

Nermin säger att han vill ha politiker som står för vad de tycker, som inte vänder kappan efter vinden.

– Jag vill inte att en politiker ska säga en sak när han är i Kalmar bara för att charma dem och en annan sak när han är i Växjö för att väga upp våra behov. Jag vill ha en politiker som är genuint sig själv och verkligen står för samma sak och inte att det ska ändras.

Michael Arthursson, Centerpartiets partisekreterare, menar att unga i dag efterfrågar en diskussion om värderingar, och inte anpassning efter nya politiska landskap.

– För politiska partier som har funnits i 100 år handlar det om att förnya sig eller dö, helt enkelt, säger han.

***

Just i år är de unga förstagångsväljarna färre än de senaste två valen. I år är de drygt 390.000 – drygt 5 procent av befolkningen. År 2014 var de ungefär 450.000 och 2010 lite över 500.000.





Enligt professor Erik Amnå är det rationellt för politiker att satsa mer på de äldre eftersom de är så många fler i år.

– Men samtidigt måste partierna inse hur viktigt det är att nå de unga första gången de får chansen och lär sig att rösta. Få det att vara meningsfullt och viktigt. Det är ett grundläggande beteende som ändå är väsentligt för framtiden.

Statsvetaren Malena Rosén Sundström, som bland annat forskar om politiska partier, anser att mycket står på spel om trenden med att unga tappar förtroendet för partierna fortsätter.

– Om man ska hårdra det är det själva demokratin som står på spel, då vi lever i en representativ demokrati. Har man lågt förtroende för de politiska partierna, alltså ens representanter, är det ett problem, säger hon.

***

”Många säger att de saknat information om hur valet fungerar”, säger Jon Ely. Foto: Alexander Mahmoud

Jon Ely, 20 år, poet

För poeten Jon Ely är representation viktigt. Vi träffar hen i Tensta, på konsthallens kafé, där det serveras etiopiskt kaffe.

– Det finns ingen som är som jag som sitter som politiker. Det finns väldigt få politiker under 30, vad jag får för mig, och inte så många som rasifieras. Och även om de säger att det är feministiskt att ha 50 procent kvinnor och 50 procent män: hur många transpersoner finns det? Hur många som inte är hetero finns det? Det är ändå ett stort glapp mellan mig och dem jag känner och de som sitter på makten.

Av riksdagens 349 ledamöter är i dag omkring 10 procent mellan 18 och 29 år. Drygt 8 procent är utrikes födda.

Vi träffar Jon i maj, medan hen planerar inför evenemanget This is my vote som hölls på nationaldagen. Hen vill sprida information till alla förstagångsväljare – även de som inte pratar svenska – för att hen upplever att staten inte gör det.

Shit! Man får rösta om man varit folkbokförd i Sverige i tre år. Inte till riksdagen, men kommun och landsting.

– Det jag lärde mig när jag började googla fram det här är att shit! Man får rösta om man varit folkbokförd i Sverige i tre år. Inte till riksdagen, men kommun och landsting. Hur får en sån person den informationen?

Jons politiska engagemang är tydligt, men förtroendet för partierna är bottenlågt.

– Jag tycker att Vänsterpartiet har blivit sossarna och sossarna har blivit Moderaterna och Moderaterna har blivit SD, säger hen med ett trött leende.

Socialdemokraternas partisekreterare, Lena Rådström Baastad, uppskattar Jon Elys engagemang. Hon säger att det finns en väldigt dubbel bild i dag.

– Samtidigt som ungas engagemang är oerhört stort så är viljan att gå med i ett politiskt parti ganska liten. En av anledningarna tror jag är att många känner att jag kan vara med och påverka i politiska frågor ändå. Man agerar, man påverkar via sociala medier. Man har en möjlighet att påverka samhällsdebatten på ett sätt som man kanske kan göra snabbare än vad man, tyvärr, gör i ett politiskt parti, säger hon.

***

Vi frågar professor Erik Amnå om det går att påverka politiken utanför partistrukturerna. Eller är partierna det enda sättet att realisera demokratin?

– Nej absolut inte, inte det enda. Men det går inte att komma ifrån dem, de är ofrånkomliga så länge vi har en representativ demokrati. Därför är det viktigt att partierna utvecklas så att de representerar människor, unga människor längs de nya identiteterna också. Annars blir de betraktade som föråldrade och förlegade och då kan det ju påverka valdeltagandet totalt sett. Man inte bara lämnar en blank röst utan man struntar i att rösta.

Det ett problem för demokratin. Eftersom det tär på ungas lust och vilja att bidra till det gemensamma projektet.

Att unga är politiskt engagerade men har lågt förtroende för de politiska partierna – är det en kris för demokratin eller en kris för partierna?

– Allra mest är det ett problem för demokratin. Eftersom det tär på ungas lust och vilja att bidra till det gemensamma projektet.

