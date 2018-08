Regeringen avvaktar migrationsöverdomstolen

När migrationsminister Heléne Fritzon (S) kommenterade rättsprocesserna kring de nya reglerna i den så kallade gymnasielagen efter ett extrainkallat möte i riksdagens socialförsäkringsutskott på torsdagen, var huvudbudskapet ett enda: regeringen avvaktar domstolarnas beslut.

– Vi har den största respekten för en sådan prövning. Min förhoppning är att vi får stöd för lagstiftningen och att vi ska finna en lösning för de här 9.000 unga människorna, säger hon.

Lagförslaget fick skarp kritik bland annat från lagrådet, men Fritzon påpekar att det inte är ovanligt, och att lagar har stiftats förr trots lagrådets invändningar.

Men två av fyra migrationsdomstolar anser att den nya lagen är otillämpbar. Migrationsöverdomstolen har gett prövningstillstånd i två fall - ärenden som även om de behandlas snabbt sannolikt dröjer flera veckor. Avvaktar gör även Migrationsverket, som tar emot ansökningar men inte behandlar dem förrän rättsläget är klart.

Den nya versionen av gymnasielagen trädde i kraft den 1 juli i år, och berör runt 9.000 ensamkommande unga som har väntat så länge på besked om att få stanna i Sverige att de hunnit bli myndiga och inte längre kan bedömas som barn. Med den nya lagen ges de möjlighet att stanna för att studera. En del av dem har fått avslag som vunnit laga kraft.

De ungdomar som lämnar in sin ansökan till Migrationsverket innan sista september, då fönstret stängs, kan alltså komma att få vänta länge på besked. Vad som gäller för dem under tiden är inte helt lätt att reda ut: det är ingen homogen grupp, och hur deras behov och rättigheter ser ut rör även kommuner och andra myndigheter. Den som fått ett sista avslag på asylansökan men inte lämnar in ansökan måste lämna landet. Hittills har 6.234 personer lämnat in en ansökan.

Parallellt med prövningen i Migrationsöverdomstolen har migrationsdomstolen i Göteborg begärt ett förhandsavgörande från EU-domstolen om lagens förenlighet med EU-rätten. Osäkerheten gäller de sänkta identitetskrav som den nya lagen innehåller.

Om Migrationsöverdomstolen väljer att vänta på EU-domstolens utlåtande kan processen ta betydligt längre tid.

Utskottsledamöter från flera riksdagspartier var efter mötet i socialförsäkringsutskottet mycket kritiska till regeringen.

– Regeringen gjorde inte sin hemläxa och verkar nu inte ha någon plan B – vare sig för det akuta läge som råder just nu, eller för det fall att Migrationsöverdomstolen dömer ut lagen, säger Johan Forssell (M).

Moderaterna vill genom en blocköverskridande överenskommelse kraftigt skärpa migrationspolitiken.

Centerpartiets migrationspolitiska talesperson Johanna Jönsson är kritisk till att regeringen inte verkar ha koll på de många praktiska och rättsliga detaljerna kring de olika grupper som berörs, men anser att man i dagsläget måste avvakta domstolarna. C röstade för lagförslaget.