Regeringen vill stoppa de orättvisa betygen

Det har kommit flera alarmerande rapporter om att betygen inte är rättvisa.

Till exempel har Skolverket rapporterat att det förekommit stora skillnader mellan elevernas resultat på nationella prov och deras slutbetyg.

Det har varit systematiska avvikelser och betygen har oftare satts högre än provresultaten visar.

– Det här är ett stort problem som leder till att elever som kan mycket ändå riskerar att gå miste om studieplatser, säger utbildningsminister Anna Ekström (S) till DN.

– De blir helt enkelt omsprungna av elever som kan mindre, men som har fått det som man kallar glädjebetyg, fortsätter hon.

För att komma till rätta med de orättvisa betygen har regeringen, tillsammans med samarbetspartierna C och L beslutat om att tillsätta en särskild utredare, Jörgen Tholin.

Han har fått i uppdrag att analysera behovet av olika insatser och även komma med egna förslag som kan motverka betygsinflationen.

I hans uppdrag ingår också att granska de förslag som läggs fram av den så kallade Betygsutredningen som utreder införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Hans uppdrag blir ett tilläggsdirektiv till den utredningen.

Skolverket har tidigare föreslagit att resultaten från de nationella proven ska knytas tydligare till betygssättningen.

Det har visat sig att resultaten från proven i många fall har legat långt från slutbetyget.

Det har funnits flera förklaringar till det. En har varit just betygsinflationen, att lärare har satt höga betyg som inte har motsvarat elevernas prestationer.

Anna Ekström vill inte föregripa utredarens eventuella förslag.

– Men jag antar att det är något som utredaren kommer att titta på, att det kan vara ett sätt att motverka betygsinflationen.

Men hon understryker att Jörgen Tholin har fria händer och att utredningsdirektivet är fritt skrivet.

– Han får komma med de förslag som han tycker är verkningsfulla och vettiga.

Lärarnas riksförbund har uppmärksammat problemen med betygsinflation vid flera tillfällen. Den syns även i statistiken.

– När Skolverket gjorde en studie för något år sedan så visade det sig att de som gick ut gymnasiet på fristående skolor fick bättre betyg än elever som gick på kommunala skolor, men de klarade sig sämre på högskolan.

När skolor för sin finansiering konkurrerar om elever finns en risk att det uppstår ett tryck uppåt i betygsättningen. Det påverkar alla skolor negativt, menar Anna Ekström.

– Men man kan tänka sig att det märks ännu mer på de fristående skolorna. Vi vet också att friskolorna rättar de nationella proven med generöst än vad kommunala skolor gör.

De orättvisa betygen påverkar också undervisningen på de högre lärosätena negativt eftersom de elever som tas in inte alltid är de mest kvalificerade, menar Anna Ekström.

I förlängningen är det något som riskerar att påverka Sveriges konkurrenskraft.

– Om inte de som har de bästa förutsättningarna att klara studierna kommer in i första hand så är det inte bara orättvist, utan också negativt för vår konkurrenskraft.

Betygsinflationen påverkar också lärarna på ett negativt vis. Anna Ekström hör ofta lärare och rektorer prata om att de utsätts för påtryckningar.

– Den som sätter ett hårt men rättvist betyg får sällan ut något positivt av det. Men den som ger ett litet för snällt betyg kan få fördelar. Det kan ställa till ett himla problem för lärare.

Därför är det viktigt att det finns ett starkt regelverk som gör att lärare kan sätta rättvisa betyg även om de utsätts för påtryckningar, menar hon.

Även eleverna påverkas så klart negativt av ett system där man inte kan lita på betygen.

Allt från att de inte kommer in på en drömutbildning för att platsen har gått till någon som inte kan lika mycket, till att de kommer in på en utbildning men får svårt att klara av studierna eftersom de tagits in på alldeles för generösa betyg.

För att översynen av betygsättningen inte ska se för snabbt har regeringen förlängt uppdraget för Betygsutredningen och det här tilläggsdirektivet till den 29 maj 2020.

Då ska förslagen presenteras för regeringen som sedan ska samarbeta med Centern och Liberalerna innan man lämnar ett slutligt förslag.

– Vi har haft en period när vi haft massor med med snabba förändringar i skolan och gymnasieskolan. Därför är jag noga med att det här ska få ta den tid som krävs för att skolorna ska kunna förbereda sig ordentligt.