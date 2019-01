Regeringsfrågan kan avgöras i natt – V i krismöte

Under tisdagseftermiddagen träffades Jonas Sjöstedt och Stefan Löfven för att diskutera regeringsfrågan. För att släppa fram S-ledaren som statsminister i omröstningen på fredag vill V ha ett antal utfästelser från honom. Vad Jonas Sjöstedt har krävt under tisdagens möte är att Stefan Löfven markerar tillräckligt tydligt att V inte utestängs från normalt parlamentariskt inflytande i sådana frågor som ligger utanför överenskommelsen mellan S, C, L och MP.

V-ledaren vill också ha ett löfte om att Socialdemokraterna tänker försvara de ekonomiska reformer som de rödgröna genomförde tillsammans under förra mandatperioden. Viktigast för V är enligt uppgifter till DN avdragsrätten för fackavgifter.

Beskeden från Stefan Löfven kommer Jonas Sjöstedt att ta med sig till möten med partistyrelsen och riksdagsgruppen som enligt vad DN erfar hålls under tisdagskvällen och natten till onsdag. Frågan är då om de svar som V-ledaren har fått från Stefan Löfven räcker för att övertyga partistyrelsen, som har sista ordet. Enligt DN:s källor finns det ledamöter i partistyrelsen som förespråkar den hårda linjen, det vill säga att rösta nej till i statsministeromröstningen på fredag. De bedöms dock vara i minoritet.

V-ledningen har accepterat att överenskommelsen mellan S, C, L och MP inte kommer att skrivas om. Det betyder att den formulering som upprört många vänsterpartister, om att V inte ska få något inflytande på Sveriges politiska inriktning, kommer att kvarstå.

V-ledaren uppges ändå arbeta för att Vänsterpartiet i slutänden ska kunna släppa fram Stefan Löfven som statsminister, men det hänger alltså på vilka utfästelser S-ledaren har gjort. Planen är att Jonas Sjöstedt ska kunna meddela Vänsterpartiets beslut på en pressträff efter hans besök hos talmannen på onsdagsförmiddag, erfar DN.

