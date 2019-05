Riksdagsledamöterna som skrivit sig hos sina föräldrar – och får ersättning

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Prova DN digitalt gratis fram till 27 maj.

Förra veckan tvingades Erik Bengtzboe (M) att lämna sin riksdagsplats. Detta sedan Aftonbladet avslöjat att han folkbokfört sig hos sin mamma i Nyköping, samtidigt som hans fru och barn var skrivna i en bostadsrätt i Stockholm. Bengtzboe hävdade senare att han i själva verket bodde i ett enkelt fritidshus. Sammanlagt fick Erik Bengtzboe drygt 150.000 kronor i ersättning, enligt Aftonbladet.

Bild 1 av 4 Andreas Carlson (KD). Foto: Henrik Montgomery/TT Bild 2 av 4 Robert Hannah (L). Foto: Lars Lindqvist Bild 3 av 4 Pål Jonson (M). Foto: Henrik Montgomery/TT Bild 4 av 4 Eskil Erlandsson (C). Foto: Erich Stering Bildspel

På torsdagskvällen berättade TV4-nyheterna att också Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson Elisabeth Svantesson haft ett liknande boendeupplägg. När hon och hennes man köpte en bostadsrätt i Stockholm 2015, var det bara maken och sonen som skrev sig i lägenheten. Svantesson skrev sig i stället i familjens fritidshus i Nora, medan hon fick sin post till Stockholmslägenheten. Under tre år fick hon ersättning från riksdagen för dubbla boenden, enligt TV4.

Nu kan DN berätta att fyra andra riksdagsledamöter på papperet bor hemma hos sina föräldrar, samtidigt som de lever med sina familjer och barn i huvudstaden.

En av dem är Andreas Carlson. Han är en av Kristdemokraternas högst profilerade politiker – gruppledare i riksdagen och vice ordförande i justitieutskottet. När partiledaren Ebba Busch Thor inför valet inte hade riksdagsplats var det han som fick hoppa in under partiledardebatterna i riksdagen och föra partiets talan.

Sedan 2014 bor han med sin fru och sina två barn i Solna. Men han är fortfarande skriven hos sin pappa, på en gård i Mullsjö i Jönköpings län.

Totalt har han kvitterat ut över 250.000 kronor i bostadsersättning från riksdagen, från 2011 och framåt. Mellan 2010 och 2015 har han även fått ut 71.000 kronor i traktamente, som ledamöterna har rätt till när de befinner sig minst fem mil hemifrån.

För DN uppger Carlson att han hyr ett hus på pappans gård.

– Till min pappa betalar jag ungefär 1.500 kronor i månaden.

Varför har du kvitterat ut bostadsersättning?

– Jag har bott i Mullsjö, och det gjorde jag när jag kom in i riksdagen och det är där jag är skriven.

Senast i januari i fjol uppgav du i Sveriges Radio att du representerade Jönköpings län trots att du inte bor där?

– Det är för att jag bor på två orter. Jag har min permanenta bostad i Mullsjö och en lägenhet i Solna till följd av att jag har mitt uppdrag och min familj här.

Du tog ut Stockholmstraktamente fram till 2015, varför gjorde du det?

– För att då hade jag mycket arbete här och en bostad i Mullsjö, sedan slutade jag att ta ut traktamente när jag började bilda familj här i Stockholm.

Varför slutade du ta ut Stockholmstraktamente men fortsatte begära ut bostadsersättning?

– För att jag har haft kostnader för dubbel bosättning och också varit folkbokförd i Mullsjö där jag kommer ifrån, och där jag är invald och då finns också möjlighet att ta ut ersättning – och jag har tagit ut halva den ersättningen.

Vad tror du att folk tycker om att du plockar ut ersättning för att du säger att du bor med din pappa?

– Jag bor inte med min pappa utan jag hyr ett hus där på gården. För det andra har det varit självklart för mig att vara skriven i Mullsjö även om det för min egen personliga del hade varit mycket mer ekonomiskt lönsamt att vara skriven i Stockholm.

Enligt Carlson förlorar han omkring 3.000 kronor i månaden på grund av att kommunalskatten är högre i Mullsjö än i Solna.

Reglerna för riksdagsledamöter och deras boende skiljer sig från reglerna för övriga befolkningen.

Riksdagsledamöter som har sitt permanentboende minst fem mil från riksdagen har rätt till ersättning för en övernattningsbostad i Stockholm, på maximalt 8.600 kronor i månaden.

– Vi gör egentligen ingen bedömning om bostadens typ - om det är en permanent bostad eller inte. Den kontroll vi gör, är att vi tittar på om folkbokföringsadressen är mer än 50 kilometer från riksdagshuset. Var man är folkbokförd, och vilka krav som ska ställas på en folkbokföringsadress, ska prövas av Skatteverket, säger Anna Ryltenius på enheten ledamotsadministration på riksdagsförvaltningen till DN.

Enligt folkbokföringslagen är en person bosatt där hen oftast har sin dygnsvila. Om en person bor på flera ställen, ska hen folkbokföras, skrivas, där hen har ”sin egentliga hemvist” – och adressen där sambo, maka, make och barn bor väger tyngst.

För politiker i riksdagsdagen finns dock undantag. Om politikern disponerar en bostad kan den få fortsätta vara skriven där – om den enda anledningen till flytten till Stockholm är själva riksdagsuppdraget.

DN:s granskning visar alltså att flera politiker har valt att räkna sina föräldrars hem som sin disponibla permanentbostad.

Ytterligare en är Liberalernas bostadspolitiska talesperson, Robert Hannah. Trots att han bor med sambo och barn på Södermalm i Stockholm, skrev han sig hos sin mamma några dagar efter att han röstades in i riksdagen 2014, i en lägenhet i Västra Frölunda i Göteborg. Han har fått 65.000 i bostadsersättning och 59.000 kronor i Stockholmstraktamente. Under cirka fyra månader från hösten 2018 skrev han sig på samma adress som sin sambo och deras barn i Stockholm, men från och med mars i år är han åter skriven på mammans adress.

Robert Hannah kommenterar per sms till DN:

”När jag blev invald i riksdagen 2014 gjorde jag det aktiva valet att flytta hem till Göteborg, något som jag lovat mina väljare under valkampanjen. Det har varit viktigt för mig att ha min bas i Göteborg där jag har mitt mandat. Mestadels under min tid i riksdagen har jag haft dubbelt boende. I Göteborg har jag i perioder bott med min mor men även haft en egen lägenhet. I Stockholm har jag under stora delar av tiden som riksdagsledamot haft en partner varför jag bara tagit emot halva ersättningen från riksdagen för Stockholmslägenheten. Jag har en kortare period bott ensam i en riksdagslägenhet i Stockholm.

Sedan jag blev förälder i maj 2018 vistas jag ungefär lika mycket i båda städer, förutom tiden inför och över valet då vi till helt övervägande del vistades i Göteborg, varför jag sedan maj 2018 inte har tagit ut traktamente och sedan valet inte begärt ersättning för dubbelt boende.”

På DN:s följdfråga, om Robert Hannah har betalat hyra till sin mamma, svarar Liberalernas pressekreterare ”Han har betalt cirka 2.500 kronor i månaden”. När DN vill veta varför Hannah skrev sig i Stockholm 2018 för att bara efter några månader folkbokföra sig hos sin mamma igen, får vi inget svar.

Moderaternas Pål Jonson är skriven på en gård i Arvika i Värmland, som ägs av hans pappa som också är folkbokförd på adressen. Jonson kom in i riksdagen 2016. Han uppger att han sedan tio år har en bostadsrätt på Södermalm i Stockholm. Där är hans hustru och barn är skrivna, c/o Pål Jonson.

– Jag har alltid varit skriven på gården och åker dit varenda helg. Jag betalar elen. Min pappa bor på en segelbåt som just nu är i Martinique, säger Jonson.

En fjärde ledamot är tidigare bostadsminister Eskil Erlandsson (C), som suttit i riksdagen sedan 1994, fram tills att han avgick i mars i år. Han gifte sig med sin fru 2012. Sedan dess har paret fått fyra barn, och familjen och barnen har hela tiden varit skrivna i Stockholm. Själv har Erlandsson hela tiden varit skriven med sin mamma, på en gård i småländska Ljungby. Sedan 2014 har han kvitterat ut 136.000 kronor i bostadsersättning från riksdagen, den senaste utbetalningen gällde fram till den 11 april i år.

Eskil Erlandsson avgick från riksdagen efter anklagelser om att ha tafsat på kvinnor. DN har utan framgång sökt honom angående hans boendeupplägg.

HÄR ÄR LEDAMÖTERNA SOM BOR HOS SINA FÖRÄLDRAR:

Andreas Carlson (KD) riksdagsledamot sedan 2010, gruppledare för Kristdemokraterna och vice ordförande i justitieutskottet

Har fått totalt över 250.000 kronor i bostadsersättning från riksdagen sedan 2011 och framåt.

Mellan 2010 och 2015 har han även fått ut 71.000 kronor i traktamente för att han vistats i Stockholm.

Är sedan födseln skriven hos sin pappa, på en gård i Mullsjö i Jönköpings län.

Gifte sig i juni 2014 med sin fru, som han har två barn med, födda 2016 respektive 2019. Hustrun och barnen är skrivna i en lägenhet i Solna, och har bott i Stockholm och Solna sedan 2014.

Robert Hannah (L), riksdagsledamot sedan 2014, ledamot i civilutskottet och Liberalernas bostadspolitiska talesperson

Har fått 65.000 kronor i bostadsersättning från riksdagen mellan september 2015 och oktober 2018.

Mellan 2014 och 2018 har han fått ut 59.000 kronor i traktamente då han vistats i Stockholm.

Från 2007 har Hannah varit skriven på olika adresser i Stockholm, men när han kom in i riksdagen i september 2014 skrev han sig hos sin mamma i en lägenhet i Västra Frölunda.

Mellan 2016 och 2018 var han skriven i en lägenhet i Göteborg. Mellan november 2018 och mars i år var han skriven med sin sambo på Södermalm i Stockholm, innan han åter skrev sig hos sin mamma.

2013 uppger Hannah i artiklar i Göteborgs-Posten och Helsinborgs Dagblad att han bor i Bromma utanför Stockholm tillsammans med sin sambo sedan drygt fyra år. Sambon bor fortfarande i Stockholm, sedan 2016 på Södermalm, där även deras gemensamma son, född i maj 2018, är skriven.

Eskil Erlandsson (C), riksdagsledamot mellan 1994-2006 och 2014-mars 2019. Landsbygdsminister 2011-2014.

Har kvitterat ut 136.000 kronor i bostadsersättning från riksdagen mellan oktober 2014 och april 2019.

Är sedan födseln skriven på en gård i Annerstad i Småland, där även hans mamma är skriven. Sedan 1982 äger han gården tillsammans med sin bror.

Gifte sig i maj 2012, två månader senare föddes det första av parets fyra barn. Hustrun och barnen är skrivna i en lägenhet i Gamla stan i Stockholm.

Pål Jonson (M), riksdagsledamot sedan 2016, ledamot i försvarsutskottet.

Har sedan 2017 kvitterat ut 40.000 kronor i bostadsersättning från riksdagen.

Är sedan 1998 skriven på sin pappas gård i värmländska Arvika.

Samtidigt äger han en bostadsrätt på Södermalm i Stockholm där hans fru varit skriven sedan 2015 .

Erik Bengtzboe (M), riksdagsledamot 2014-2019.

Fick enligt Aftonbladet drygt 150.000 kronor i ersättning för dubbla bostäder av riksdagen.

Skrev sig mellan 2013-2019 hos sin mamma i Nyköping.

Samtidigt har hans fru och barn varit folkbokförda i en lägenhet i Stockholm. Då han konfronterades av Aftonbladet om upplägget, skrev han sig i stället i ett litet fritidshus i Nyköping, innan han avgick i slutet av april.