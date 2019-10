S-kommunalrådet i Luleå avgår efter turbulens

Anders Öberg, ordförande för Socialdemokraterna i Luleå, fick beskedet från Nordström under torsdagen.

– Niklas har insett att allt för mycket fokus handlar om honom som person i stället för att det handlar om vårt uppdrag att leda Luleå kommun och de kritiska frågorna. Då går det inte att fortsätta att vara kommunalråd, det blockerar alla diskussioner om viktiga beslut vi behöver jobba med.

– Han har haft en oerhörd stor press under en lång tid, just nu får han all hjälp han behöver för att hantera sin hälsosituation, säger Öberg.

Hur skulle du beskriva senaste tidens turbulens?

– Det har varit svåra beslut kring skolstruktur, kring den ekonomiska situationen som gör att kommunen behöver spara pengar.

Beskedet kommer efter att SVT tidigare i oktober kunnat avslöja att Luleås kommundirektör Mikael Lekfalk anlitat en ledarskapskonsult för 30.000 kronor för 1,5 dagars jobb i månaden. Lekfalk kom att sparkas av Luleå kommun bara dagar efter avslöjandet. Oppositionen har varit fortsatt kritisk även efter att Lekfalk fått lämna sitt uppdrag. Enligt Anders Öberg har detta dock inte varit avgörande i Nordströms beslut att avgå.

– Nej. Oppositionen fick ju den information de behövde för att hantera uppdraget. De fick ställa alla frågor. När det inte räckte gick man på Niklas igen.

Oppositionen hävdar att Niklas Nordström hade ansvar, anser du det?

– Det kan jag inte se, säger Öberg och menar att ansvaret låg på kommunchefen Lekfalk:

– Det är ett förtroende man har som kommunchef. Om inte det förtroendet finns att man inte förhåller sig till det uppdrag man har finns bara ett sätt att göra, att avsluta en sådan anställning, säger Anders Öberg.

Han säger att Niklas Nordström inte kommer att ge några kommentarer.

Lenita Ericson, kommunstyrelsens vice ordförande, tar över tillfälligt efter Nordström men partiet ska inom kort inleda en nomineringsprocess för att ta fram en ersättare, säger Öberg.

Hos oppositionen väckte Nordströms besked förvåning.

– Om anledningen till avgången är att han är stressad och mår dåligt är det tråkigt att han måste avgå baserat på psykisk ohälsa, säger Liberalernas gruppledare Thomas Söderström.

Men han står fast vid att Nordström hade ett yttersta ansvar för kommunchefens konsultjänster.

– Är man kommunstyrelsens ordförande förväntar jag mig att man har lite kontroll över vad som sker i kommunstyrelsens sfär. Niklas Nordström och Mikael Lekfalk hade kontor vägg i vägg och hade veckovisa avstämningar. I måndags hade vi ett möte där de redovisade vad som skett men jag är inte övertygad att de berättat hela historien. Har man inte koll på vad som sker med sin kommundirektör under ett och ett halvt år undrar jag vad man gör som kommunalråd, säger Söderström.

Var det rätt att han gick?

— Jag tycker inte att det var rätt att avgå baserat på ohälsa men vi får väl framöver se om det ligger något annat bakom. Nu ska revisorerna i Luleå titta vidare på ärendet med kommundirektören.

Niklas Nordström var förbundsordförande för Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU åren 1995-99 och har varit bland annat oppositionsråd i Nacka kommun och konsult och delägare i pr-företaget Prime. Det var under Niklas Nordströms tid på Prime Aftonbladet kunde avslöja att Svenskt näringsliv anlitat byrån för att vrida Socialdemokraterna högerut.





DN har sökt Niklas Nordström.