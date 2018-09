Så gick det när Ludvikaborna slöt upp mot nazismen

Det är lördag, en dag före valet. Det byggs om på gågatan i centrala Ludvika och därför är det rätt trångt mellan de olika partiernas tält och kaffebord. Här står de lokala politiker som kandiderar för en plats i fullmäktige. Socialdemokraterna, moderaterna – och nazisterna.

Att de sistnämnda – Nordiska motståndsrörelsens medlemmar – är där förvånar vid det här laget mest utsocknes besökare. I kommunfullmäktige sitter gruppens talesperson, inkuppad på ett SD-mandat i valet 2014. Polisens beslut att ge dem tillstånd att sprida propaganda varje dag under valrörelsen har varit en riksnyhet. Invånarna i Ludvika har dessutom redan före valrörelsen vant sig vid att möta dem och deras utsträckta flygblad. Utanför Systembolaget på fredagar, inne i centrum på lördagar, i brevlådan när de kommer hem från jobbet.

Vant sig kanske är fel ord. Nazisternas närvaro väcker fortfarande obehag hos många och möts av protester från några.

”Ett 50-tal äldre kvinnor har ställt sig i en ring runt NMR:s tält i centrala Ludvika för att visa sitt missnöje med NMR:s politik”, skriver polisen på sin sajt på lördagen.

Göran Törnqvist skrattar lite förläget när vi pratar om lördagens protest.

– Ja, tidningarna kallade det visst för ”Tantprotesten”, men jag var ju också med.

Göran Törnqvist och hans kollega slog larm när nazisterna försökte rekrytera barn på deras skolgård. I dag ser han vårens händelser som vändpunkten i kampen mot Nordiska motståndsrörelsen. I söndagens val försökte gruppen få en plats i Ludvikas kommunfullmäktige – men misslyckades. Foto: Mickan Palmqvist

***

Senast vi träffades var i mitten av mars. Då hade jag i två månader försökt övertyga Göran Törnqvist och hans chefer att ta emot oss.

Ludvika är en av tre kommuner där Nordiska motståndsrörelsen försökte vinna plats i fullmäktige i årets val. I vintras manifesterade nazisterna vid högstadieskolan Lorensberga där Göran Törnqvist är rektor. De stod precis utanför skolgården med rökfacklor och megafon och uppmanade eleverna att ta tillbaka skolan från ”rasfrämlingarna”.

Läs mer: I Ludvika rekryterar nazisterna barn på skolgården

Oron var stor för vad det skulle få för konsekvenser om skolans ledning gick ut i riksmedia och berättade om det som hänt. Kanske skulle problemet bara bli större. Men Göran Törnqvist och hans rektorskollega Madelene Goldmann hade bestämt sig.

– Vi var utsatta på ett otroligt utstuderat och fult sätt av nazisterna. De kränkte mig och Madde djupt, framför allt Madde eftersom hon är kvinna och heter Goldmann i efternamn. Det var väldigt smärtsamt och vi var rätt ensamma där ett tag. Från politikerna var det tyst, säger Göran Törnqvist.

När vi nu återvänder till Ludvika på tisdagen två dagar efter valet står det klart att NMR misslyckades. De fick totalt 215 röster i Ludvika, 1,3 procent, och når därför inte spärren för att få en plats i kommunfullmäktige.

De kränkte mig och Madde djupt, framför allt Madde eftersom hon är kvinna och heter Goldmann i efternamn.

I skolvalet på Lorensberga gick det ännu sämre. Medan 215 vuxna röstade på nazisterna i Ludvika var det inte en enda av Göran Törnqvists elever som gjorde det.

Många som var oroliga när vi träffades förra gången beskriver nu våren som en vändpunkt. När Göran Törnqvist och Madelene Goldmann till sist berättade om vad de och deras elever utsattes för var det en väckarklocka. Den fortsatte ringa tills det att politiker i både Ludvika och Stockholm gnuggat gruset ur ögonen.

– Den allmänna inställningen hade varit att det här skulle tystas ned. Men jag har läst historia, och jag vet att det aldrig är en bra idé att försöka tysta ned saker. Vi vägrade gå med på det och fick med oss folk till slut. På våren började politikerna vakna upp. På första maj var det fantastiskt.

Första maj i Ludvika. Nazistiska Nordiska motståndsrörelsen tågar genom staden. Foto: Lotta Härdelin

***

Bland bilarna på den stora parkeringen delade Nordiska motståndsrörelsens aktivister ut sköldar och flaggor. Det var strax före lunchtid den första maj och det kalla regnet gav inte den minsta föraning om sommaren som väntade. Nazisterna, som fått tillstånd att marschera genom Ludvika, gjorde sitt bästa för att hålla värmen. Just då var det svårt att se att någon skulle minnas dagen som fantastisk.

NMR:s demonstration här tog nästan all uppmärksamhet från det som vanligtvis är arbetarrörelsens stora dag. Försvarsminister Peter Hultqvist ledde visserligen det socialdemokratiska tåget i Ludvika men fick mest svara på frågor om nazisterna.

– När jag växte upp i Borlänge hade vi bara vad vi kallade för ett byoriginal, en man som gick omkring i läderkläder och ridstövlar. Jag tror att han brukade åka till Tyskland också för inspiration, sa han om sin egen uppväxt i Dalarna.

På parkeringen ställde nazisterna mödosamt upp sig på led och vecklade ut en banderoll med texten: Vi är inte politiker – vi är folket.

Men det som skulle bli nazisternas stora kraftprov inför valet lyckades inte samla mer än några hundra sympatisörer i Ludvika. Kanske var händelserna den första maj ett tecken på hur det skulle gå i september.

– De säger att de är folket. Nu har det visat sig att folket skiter i dem, säger Johan Hagberg.

Johan Hagberg, boende i Sunnansjö utanför Ludvika, är en av NMR:s mest frispråkiga kritiker i kommunen. ”I Ludvika har de stått varje dag de senaste fyra veckorna. De är inte dumma heller, utan har tagit in nytt folk hela tiden för att de skulle verka vara fler. Jag var helt säker på att de skulle få sitta kvar i kommunfullmäktige, men de var inte ens i närheten. Ludvikaborna ska ha en stor eloge, på slutet är det många som vänt sig mot NMR.” Foto: Mickan Palmqvist

De säger att de är folket. Nu har det visat sig att folket skiter i dem.

Han är tidigare byalagsordförande i Sunnansjö där flera NMR-medlemmar bor. När nazisterna flyttade in bjöd han in dem till samtal, men han har senare blivit en av deras mest frispråkiga kritiker.

– Jag var helt säker på att de skulle få sitta kvar i kommunfullmäktige, men de var inte ens i närheten. Ludvikaborna ska ha en stor eloge, på slutet är det många som vänt sig mot NMR.

När nazisterna gick genom Ludvika den första maj blandades Clowner mot nazister med vanliga Ludvikabor som protesterade längs deras marschväg. Svenska kyrkan med flera organisationer anordnade en manifestation för alla människors lika värde, med uppskattningsvis 2.000 besökare. Inne på Stadshuset träffades bland annat kulturminister Alice Bah Kuhnke, lokala företagsledare, rektorn Göran Törnqvist och 94-åriga Hédi Fried som överlevt förintelselägren Auschwitz och Bergen-Belsen.

– De vill skrämmas, men vi är inte rädda. Vi vet att de som skriker har inget att säga. Vi talar lågmält och det hörs långväga, sade Hédi Fried på mötet.

***

Vad betyder 215 röster på ett nazistiskt parti i Ludvika? Det är färre än vad Kommunistiska partiet fick, och räcker inte för en plats i kommunfullmäktige. Ledaren Simon Lindberg skriver på gruppens egen sajt att valresultatet är uselt. Samtidigt är det så pass många röster att de inte enbart kan komma från NMR:s egna aktivister i kommunen.

Gabriel Ehrling Perers är politisk redaktör på Dalarnas Tidningar som arrangerade mötet i stadshuset den första maj.

– Det faktum att NMR inte kom in var snarare en utebliven en katastrof än någon större framgång. Vi har inte sett den slutgiltiga rösträkningen, men det är ändå 215 personer som röstat på partiet. Att ha en sådan här extrem närvaro i Ludvika och Dalarna gör så klart avtryck, säger han.

Anette Andersson, samordnare mot våldsbejakande extremism i Ludvika säger att NMR:s närvaro påverkat den lokala valrörelsen. ”En norsk tidning publicerade en bild där jag skrapade bort ett NMR-klistermärke. Någon dag efter det satt det ett stort klistermärke utanför mitt hus med texten ’Reserverat för folkförrädare’ och en bild på en snara. Jag tror inte det var ett sammanträffande. Men jag har en professionell dialog med dem, och jag är inte rädd.” Foto: Mickan Palmqvist

Ludvikas lokala samordnare mot våldsbejakande extremism, Anette Andersson, säger att det är tydligt att Nordiska motståndsrörelsens närvaro påverkat valrörelsen, men att det är svårt att bedöma hur mycket.

– Det är oerhört stor skillnad i hur man upplever det. Jag vet att det finns folk som valt att inte åka in till centrum på lördagar för att handla, för att de står där.

På uppdrag av kommunen och länsstyrelsen har forskare från högskolan i Dalarna undersökt de förtroendevaldas trygghet under året. Flera vittnar om att de är orolig och har hotats, däribland NMR:s Pär Öberg.

– Det är tydligt att det finns folk som väljer att inte gå upp i talarstolen. Det finns de som hoppat av för att de tyckt det är jobbigt, och några har kanske valt att inte ställa upp i det här valet. Hur många de är vet vi inte. Men jag gissar att de finns, och det är inte bra för demokratin, säger Anette Andersson.

Hon beskriver precis som Göran Törnqvist att det finns en ökad medvetenhet från kommunen nu än tidigare i år. Frågan tas på större allvar. Samtidigt är hon kritisk till hur medierapporteringen kommit att påverka bilden av Ludvika som enbart ett näste för nazister.

– Det är ungefär som att man skulle tro att alla i Dalarna bara springer runt i folkdräkt och spelar fiol. Det händer att man hör av sig hit och säger att man planerar att åka på semester till Ludvika och undrar om det är säkert, om det går att släppa ut barnen.

DN har sökt NMR:s talesperson Pär Öberg.

Läs också: Christer Mattsson tog debatten – ändå blev eleven nazistledare