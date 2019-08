Så gjorde näthånen Hanif Bali till maktfaktor

På onsdagen beslutade Moderaterna att frånta riksdagsledamoten Hanif Bali hans uppdrag i riksdagens utskott, efter att han kritiserat tidigare utrikesministern Carl Bildt på Twitter.

När gruppledaren Tobias Billström (M) samma kväll svarade på frågor i SVT Rapport sa han att riksdagsgruppen i och med beslutet att peta Hanif Bali hade skickat en signal ”som ingen kan missförstå”.

– Jaha, tänkte högstadieläraren Maria Wiman som tittade på nyhetssändningen i sin lägenhet i Stockholmsförorten Bandhagen.

– Det krävdes alltså en Carl Bildt.

För två år sedan försökte hon och en klass 14-åringar få Moderaternas partiledning att reagera mot Hanif Bali. Då bemöttes de med tystnad.

På tv:n fortsatte Tobias Billström med att förklara att det var lika allvarligt att kränka andra debattörer, som det var att kränka Carl Bildt.

– Vi vill vara ett parti som inte står för varken kränkningar, övergrepp eller nedsättande kommentarer i debatten.

● ● ●

Den som vill förstå Hanif Balis roll i Moderaterna och det dramatiska i partiets beslut att peta honom bör också förstå Hanif Balis genomslag och metod på Twitter.

Twitter är relativt sett en mycket liten plattform jämfört med exempelvis Facebook. Bara några få procent av svenskarna använder Twitter, men bland dem finns många samhällsdebattörer, journalister och politiker. Det går med fog att hävda att Hanif Bali driver det politiska kontot med störst genomslag på hela det svenskspråkiga Twitter.

Han har i skrivande stund över 120.000 följare. Den senaste månaden har han haft drygt 270.000 interaktioner kopplade till sina meddelanden. Interaktioner är alla delningar och ”gillningar” som hans meddelanden får.

Det är siffror andra politiker bara kan drömma om – det moderata kontot med näst flest antal interaktioner tillhör riksdagsmannen Jan Ericson. Han har 15.000 följare och drygt 54.000 interaktioner förra månaden.

● ● ●

I takt med att kontot vuxit har Hanif Bali utvecklat en strategi där han inför sina följare går till hårda angrepp på meningsmotståndare och enskilda personer, ofta i raljant eller hånfull ton. Hans taktik påminner om den som används av politiska högerdebattörer i USA, även om Hanif Bali själv har sagt att han inspirerats av den svenska vänsterns agerande på nätet i början av 2010-talet. Ett färskt exempel är när han twittrar ett filmklipp som visar en nyanländ kvotflyktingfamilj som aldrig har bott i lägenhet tidigare och bland annat har svårt att låsa upp en dörr. ”Lite validering och snabbspår på detta så är saken biff”, skriver Hanif Bali.

Hanif Bali har under åren även riktat sin udd mot DN. ”Ser att DN är upprörda över att Skyttedal poserar med vapen. Tänkte ge dem en hjärtinfarkt med att posera med en AR-15”, skrev han i en uppmärksammad tweet i augusti förra året.

Dessförinnan hade han lagt ut en Instagrambild där hans eget ansikte var inklippt på ett omslag av ett krigsspelet ”Call of Duty: Black Ops”. Bildtexten var ”Hanif & DN at war”. Denna togs bort efter kritik från branschorganisationen Tidningsutgivarna, även om Moderaterna via partisekreterare Gunnar Strömmer anförde att det handlade om en satirbild som tagits fram av en tredje part och inte av Hanif Bali själv.

Martin Jönsson: Kravet på anständighet har blivit det mest provocerande

DN har kartlagt hur stor andel av Hanif Balis meddelanden som går ut på att kritisera eller håna personer inför sina följare. Under de tre månader som ledde fram till Hanif Balis senaste petning har han skrivit 402 originalinlägg på Twitter (läs mer om urvalet nedan). Av dem är 120 sådana där riksdagsledamoten direkt länkar till, eller publicerar en bild av, andra personers inlägg i syfte att kritisera dem. Personerna är ofta politiska motståndare eller debattörer, bland dem aktivisten Fatemeh Khavari, Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och Centerpartiets partiledare Annie Lööf. Men några är också okända privatpersoner.

Hanif Bali har över 120.000 följare på Twitter. Foto: Eva Tedesjö

● ● ●

Den femte augusti delar Hanif Bali en bild på både Twitter och Facebook. Den föreställer en busschaufför och ett barn som knäböjer med pannan mot varsitt bussäte och är tagen genom ett av bussens fönster. Bilden kommer ursprungligen från den tidigare Avpixlat-skribenten och debattören Jan Sjunnesson, som säger att han fick den av kvinnan som ska ha tagit bilden.

”Kvinna blev ej påsläppt buss på Värmdö sent på kvällen, busschaffören hade bönestund med sina barn. Efter bönestunden ska han agerat hotfullt mot kvinnan. Jag gissar att det är Mormoner”, skriver Hanif Bali och länkar till ett facebookinlägg skrivet av Stockholms trafikregionråd Kristoffer Tamsons (M).

Hanif Balis inlägg på de sociala nätverken delas sammanlagt tusentals gånger. Tweeten får 151 svar.

”Väntar dessutom med spänning på alla kommande bortförklaringar från dom hjärntvättade pk-folket. Är det kanske för att det var så varmt i bussen så att dom var tvungna att torka av sina svettiga ansikten på sätet? Eller lekte dom hundleken?” skriver en person.

”Helt jävla sanslöst. Hur kommer Sverige se ut om tio år?” undrar en annan.

Men många går också till busschaufförens försvar.

”Vem vet, han kanske hade rast, och vad jag vet så blir man sällan insläppt i en buss som inte är i trafik”, påpekar en av dem som ifrågasätter Hanif Bali.

Hanif Balis meddelande får både hans anhängare och hans motståndare att själva författa inlägg om busschauffören. Det leder till att spridningen ökar och att bilden på den anonyme busschauffören och barnet delas än mer.

En halvtimme efter Hanif Balis tweet startas en tråd på Flashback med titeln ”Kommer muslimsk bön i SL-buss bli allt vanligare i mångkulturella Sverige?”. Den länkar till en artikel i högerpopulistiska nättidningen Samnytt.

”Ge de en rövpungspark så ska ni se att de slutar upp med beteendet” skriver någon.

”Ja det kommer bli vanligare att etniska svenskar till slut slår en yxa eller kniv i huvudet på aporna, önskar just nu att jag kunde få den situationen så man kunde mördat fanskapet!” skriver någon annan.

Trafikregionrådet Kristoffer Tamsons delar inte bilden, men lovar i sitt inlägg att saken ska utredas eftersom en anmälan har kommit in.

Efter att ha petats från sina utskottsuppdrag i riksdagen säger Hanif Bali till SR att han överväger att lämna twitter. Foto: Eva Tedesjö

Utredningen visar därefter snabbt att busschauffören hade rast och enligt sin arbetsgivare Keolis var i sin fulla rätt att be.

”Att under sin paus lösa korsord, läsa det kommunistiska manifestet eller be en bön är även det fullt tillåtet”, skriver Kristoffer Tamsons i en uppdatering av sitt ursprungliga inlägg.

Men Hanif Bali backar inte.

”Men jag undrar hur reaktionerna hade varit om en chaufför hade dunkat vit makt musik i sin SL buss på rasten. Hade ’men han har juu raast’-gänget ansett att det var något rimligt att normalisera?” twittrar han två dagar senare, den 7 augusti.

”(...) De drar bara den gränsen efter ”islamsk böneritual”, då de ej har problem med normalisering av detta i offentliga rummet”, konstaterar Hanif Bali.

Även de meddelandena delas och gillas tusentals gånger av hans följare.

– Han vill inte prata. Han mår fortfarande väldigt dåligt, säger Keolis pressavdelning när DN två veckor senare ber att få intervjua busschauffören till denna artikel.

Men det är alltså ett inlägg om den tidigare partiledaren, statsministern och utrikesministern Carl Bildt som får tålamodet att ta slut hos moderatledningen. ”En man som inte lyckats ha rätt om ett enda utrikespolitiska skeende någonsin”, skriver Hanif Bali på onsdagen.

Några timmar senare har han kallats till ”ett mycket allvarligt samtal” och blivit av med sina riksdagsuppdrag i arbetsmarknads- och EU-utskottet.

https://twitter.com/hanifbali/status/1163890184372596737

● ● ●

Hanif Balis genomslag på sociala medier har kallats hans stora framgång inom politiken, men är också det som flera gånger orsakat honom och partiet skada. Hur bra hans strategi har varit för honom själv är också omtvistat. Han hörs och syns i medierna, men även om han var Moderaternas näst mest kryssade politiker i förra riksdagsvalet, fick han bara drygt 4.000 personkryss. Långt ifrån tillräckligt för att komma in i riksdagen, om det inte vore för hans höga placering på listan.

Redan 2011 var han flera gånger omskriven för hårda uttalanden och personangrepp på Twitter. Lärarkåren var bortskämd och dåvarande ledarkolumnisten på SvD, Roland Poirier Martinsson, fick Hanif Bali att ”kräkas i munnen”. I slutet av samma år raderade Hanif Bali sina Twitterinlägg och tog sin första paus från plattformen.

Sedan dess har han fortsatt sin konfrontativa stil på Twitter. Under åren har även han själv blivit utsatt för påhopp och allvarligare angrepp. I april i år åtalades en man för att ha hotat Hanif Bali, och i juli lade riksdagsmannen upp bilder på sin bil som vandaliserats och fått däcken uppskurna.

Det är nu tredje gången som Hanif Bali petas från uppdrag i riksdagen och partiet. När han gick mot partilinjen 2016 och röstade för ett erkännande av folkmord på minoriteter i Mellanöstern förlorade han uppdraget som partiets integrationspolitiske talesperson och sin plats i arbetsmarknadsutskottet. När DN 2018 avslöjade att han delat uppgifter om ledarskribenten Patrik Oksanen på Twitter – uppgifter han fått av den högerpopulistiska sajten Nyheter idag – petades Hanif Bali från partistyrelsen. Även den gången sa han att han skulle sluta driva politik på Twitter. ”Ytterst omdömeslöst”, sa gruppledaren Tobias Billström om sin partikamrat.

– Jag är en lagspelare och jag tycker om partipiskan, för en dag så håller jag i den, sa Hanif Bali till Aftonbladet.

● ● ●

Hanif Bali har under åren haft flera samtal med partiledningen om sin ton i sociala medier. I maj 2013 skrev han på Facebook att han ville vräka föräldrar till unga ”ligister”, apropå bilbränder i hans närområde. Detta tog han tillbaka. I en intervju med Aftonbladet lovade han också att framöver vara ”snällare”.

Angreppet på Carl Bildt blev den berömda droppen. Hanif Bali har varit aktiv med attacker under sommaren, men till sist gick han för långt.

– Det var ju i ett svar till någon, i en tråd. Jag tror att han helt enkelt inte kunde stoppa sig själv. Ibland kan han inte det, säger en centralt placerad M-källa.

Att bli av med två suppleantposter kan låta som ett halvhjärtat straff. Men eftersom Hanif Bali efter sin senaste twitterkontrovers blev av med sin plats i partistyrelsen och sina övriga riksdagsuppdrag, fanns det inte så mycket mer att ta till. Förutom uteslutning, men den frågan fanns aldrig på riksdagsgruppens bord.

– Han är på många sätt så briljant och så viktig för partiet. Därför är det så synd att det blir såhär för honom. Han verkar inte kunna stoppa sig själv när han går i affekt, säger M-källan.

● ● ●

När klass 8F på Östra grundskolan hösten 2017 skickade en debattartikel till DN:s insändarsida var de inte beredda att få hela sin trovärdighet ifrågasatt av Sveriges största politiska twittrare. Men när Hanif Bali såg texten, som var ett svar på en debattartikel om digitaliseringen av skolan, utgick han ifrån att det var elevernas lärare som skrivit den. ”Okynnet av lärare att använda 13-åringar som megafon visar verkligen att vi ‘lerver’ i nutid”, skrev han och anspelade på textens rubrik och ett stavfel.

”Jag har också påpekat okynnet av att använda barn som saknar grundläggande kunskaper i samhällskunskap, biologi etc som slagträ i debatten.”

https://twitter.com/hanifbali/status/916282553639763969

– Man är så klart beredd på ett visst motstånd när man skriver en debattartikel, men inte på att det skulle bli personangrepp, inte att det sker från en folkvald politiker. Jag blev jätterädd, men mina elever blev triggade, säger läraren Maria Wiman.

På Twitter syns i dag bara ett fåtal påhopp mot eleverna förutom Hanif Balis meddelanden, men enligt Maria Wiman fick de utstå en mängd kränkningar i sociala medier. En 14-årig elev som gick i svaromål mot riksdagsmannen i en lokaltidning kunde därefter läsa på nätet hur någon annan kallade honom ”misslyckad abort”.

– Vi pratar mycket om näthat i skolan men då handlar det främst om barn. Jag kanske är naiv men jag blev chockad över att det var vuxna som höll på. Hanif Bali backade senare men då var det för sent.

Läraren Maria Wiman. Foto: Thomas Karlsson

Eleverna och deras lärare fick också mycket stöd på sociala medier och Maria Wiman skrev en debattartikel där hon efterfrågade mer hyfs på nätet.

Hanif Bali bjöd in klassen till riksdagen, men när de väl tackade ja så fick de inget svar enligt läraren. Eleverna skrev också ett brev till Moderaternas partiledning och Ulf Kristersson, som just tillträtt som partiledare.

”Hej Ulf, Vi går i 8F på Östra grundskolan. Vi och många fler har blivit förolämpade av din partikollega Hanif Bali. Nu undrar vi vad du tycker och tänker om detta och vill gärna ha svar”, inleds brevet men något svar kom aldrig.

– Det som stör mig är att vi försökte upprepade gånger nå ut till Ulf Kristersson och försökte få respons från andra moderater. ”Vad tycker ni om det här, vi är 14 år och blir utsatta.” Inget svar. Men nu helt plötsligt när det är Carl Bildt, då jäklar.

● ● ●

● ● ●

Hanif Bali har inte svarat på DN:s intervjuförfrågan inför den här artikeln. I ett inlägg på Facebook skriver han den 21 augusti:

”Jag har sedan jag var tonåring gått upp tidigt och lagt mig sent för att verka för att moderaterna och våra idéer ska påverka Sverige i så stor utsträckning som möjligt.

Det har riktats hård kritik mot mig från partikamrater och mitt uppsåt har ifrågasatts och det sårar mig självklart djupt.

Att få höra att man vill sitt parti illa gör extra ont i magen. Jag har inte offrat all form av normalitet i livet för något annat än att vinna förtroende för den politik som jag tillsammans med moderaterna anser är vara bäst för Sverige.”

Han skriver också att han inte motsätter sig partigruppens beslut och att han ber Carl Bildt om ursäkt för hur han formulerat sig.

”Jag måste ärligt säga att jag går lite på ångor. Attentatet i somras, hotbilden mot min person, de återkommande dreven från media och nu denna kritik från partiledning och riksdagskollegor har varit väldigt prövande. Jag är tacksam för det stöd jag har fått.”

Erik Helmerson: Moderaternas åtgärd mot Hanif Bali är ett skämt

DN har även sökt partiledaren Ulf Kristersson och partisekreteraren Gunnar Strömmer genom partiets presstjänst. De har inte velat svara på frågor utan har hänvisat till tidigare uttalanden. Ulf Kristersson skrev i en kommentar på onsdagen:

”Det Hanif Bali i dag och vid flera tillfällen har uttryckt är fullständigt oacceptabelt inom Moderaterna. Så här beter vi oss helt enkelt inte, vare sig mot partivänner eller meningsmotståndare.”

Christian Sonesson (M), kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, säger att Bali är en tillgång för Moderaterna. Foto: Anders Hansson

En av få profilerade moderater som gått ut och stöttat Hanif Bali den senaste veckan är Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp. Han har själv erfarenhet av att gå i klinch med partiledningen, bland annat efter att ha bildat koalition med Sverigedemokraterna mot Ulf Kristerssons uttryckliga vilja.

I ett Facebookinlägg säger han att Moderaterna behöver Hanif Bali.

– Han lyckas vara samhällskritisk på ett slagfärdigt sätt, som också attraherar väldigt många människor. Det är klart att han på det sättet är en stor tillgång för partiet, det gäller att kunna dra nytta av det, säger Christian Sonesson till DN.

– Sedan måste man naturligtvis kunna kritisera Hanifs språkbruk ibland. Man får ha en saklig ton och en bra ton, det går att vara ganska tuff i debatten men man behöver inte uttrycka sig nedsättande eller plumpt.

Ewa Stenberg: Hanif Balis politiska karriär är inte över

Uppgifter som SvD var först att rapportera om – och som DN:s källor bekräftar – gör gällande att Moderaterna överväger att helt lämna Twitter. Christian Sonesson har inte själv hört det, men tycker att det vore ett misstag.

– Det är att inta en lite feg ställning. Moderaterna behöver vässa sin retorik ganska mycket. Vi har en i grund och botten bra politik men allt för klen retorik.

Få tror att Hanif Balis paus från Twitter kommer att bli långvarig. Själv säger han till Sveriges Radios Söndagsintervju att det inte är omöjligt att han slutar twittra, eller att han drar ner på sina tweets.

Vid en ny kontrovers finns inget mer för partiet att ta ifrån honom än hans medlemskap.