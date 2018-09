Så kryssades partiledarna – Åkesson överlägset störst

Riksdagspartierna har valt att sammanställa sina listor på lite olika sätt i valet 2018. Det vanligaste är att alla valkretsar har en eller flera, unika listor med riksdagskandidater från den enskilda valkretsen och ytterligare en lista med mer kända riksdagskandidater från hela landet. Överst på denna ”kändislista” tronar partiledaren eller språk­rören. Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet har använt sig av detta system.

Kristdemokraterna har i regel en lista som ser olika ut beroende på vilket distrikt de presenteras i. Dock är Ebba Busch Thors namn överst på listan i nästan alla val­distrikt och först under henne kommer de lokala kandidaterna. I flera valdistrikt har hennes namn bytts ut mot EU-parlamentarikern Lars Adaktusson.

– Det är ofta små partier som gör så här och det är för att man vill säkerställa att partiledaren kommer in i riksdagen. Men det kan också handla om att man vill sätta en känd person överst på listan. I många fall är ju partiledaren ett dragplåster för sitt parti, säger Tommy Möller, som är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Han säger dock att den typen av upplägg också skulle kunna ställa till problem för partiet.

– Om ett parti har satt partiledaren överst på alla sina listor och den får väldigt många kryss i ett val­distrikt, kan den slå ut andra kandidater som kanske då inte blir inkryssade. Det kan leda till att partierna blir av med viktiga riksdagskandidater, säger Tommy Möller.

Sverigedemokraterna är det enda partiet som har satt sin partiledare högst upp på alla sina listor i samtliga valkretsar. Partiet är också det parti där väljarna i allra högst grad väljer att rösta på sin partiledare. Totalt fick Jimmie Åkesson 335.692 personröster, mer än fyra gånger så många som den partiledare som fick näst flest personröster, Ulf Kristersson.

I landet i stort valde inte mindre än 29,56 procent av SD-väljarna att rösta på Åkesson.

För att statistiken ska bli så rättvis som möjligt har DN valt att endast jämföra antalet kryss i den valkrets som partiledaren valts in genom. I Jönköpings län, den valkrets Åkesson valdes in till riksdagen genom, fick han över 35 procent av rösterna. Även Jonas Sjöstedt (V) och Annie Lööf (C) är populära bland partiets väljare. I Jönköpings län, valkretsen som Annie Lööf valdes in genom, kryssades hon på knappt 31 procent av valsedlarna. Och till Jonas Sjöstedt gick över 28 procent av rösterna i Västerbotten.

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna är de partier som har haft sin partiledare på minst antal vallistor.

Stefan Löfvens namn toppade bara listan i Västernorrlands val­distrikt, vilket också är det distrikt på vilket statsministern kom in i riksdagen.

Jonas Sjöstedts namn fanns med på fyra listor: Stockholms kommun, Stockholms län, Västerbotten samt Västra Götalands län södra.

Till skillnad från Stefan Löfven lyckades Jonas Sjöstedt dock knipa ett stort antal personröster i distrikt där hans namn inte fanns med på listan.

– Antalet personröster skiljer sig mycket på grund av att valsedlarna ser så olika ut. Men sen kan ju statistiken också säga en del om de enskilda partiledarnas interna popularitet inom partiet, säger professor Tommy Möller.

