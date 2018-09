Så tog högerpopulistiska sidor över valrörelsen på Facebook – med hjälp av SD

”Snart är det dags för val och Sverigedemokraternas kommunikationsavdelning expanderar som aldrig förr.”

I en anställningsannons på den egna Facebooksidan söker Sverigedemokraterna ”juniorer” till sin kommunikationsavdelning. Det är december, valet är nio månader bort. De nya medarbetarna erbjuds individuell lönesättning, ”goda möjligheter till förlängning” efter valet. Och arbetsplats i nya lokaler vid Slussen i Stockholm.

Startdatum: den 8 januari 2018.

***

När Sverige gick till val 2014 dominerades det politiska samtalet på Facebook av antirasistiska, feministiska och miljöpolitiska sidor.

Under de tolv månader som föregick riksdagsvalet 2014 var Feministiskt initiativ det största politiska partiet på Facebook. Mätt i det som på fackspråk kallas ”interaktioner” – det antal reaktioner, kommentarer och delningar som sidans inlägg får – var de till och med större än alla de fyra allianspartierna tillsammans.

Fi:s framgångar i sociala medier beskrevs som en folkrörelse.

Samtidigt slog sidor som ”Inte rasist, men” och debattörer som operasångaren Malena Ernman igenom stort. Inlägg som hånade eller tog avstånd från Sverigedemokraterna hyllades och rusade av likes.

Med hjälp av analysverktyget Crowdtangle har DN kartlagt utvecklingen på Facebook sedan dess. Genom att utgå från följarna till de två största högerpopulistiska sidorna "Politikfakta" och "Politiskt inkorrekt" har DN kunnat kartlägga de övriga sidorna inom samma kluster. På samma sätt har de mest engagerande sidorna i den antirasistiska och feministiska sfären "Inte rasist, men" och "Lady Dahmer" utgjort grunden för analysen på "vänstersidan".

De högerpopulistiska sidorna har stadigt ökat i antal, medan antalet vänsterorienterade sidor har varit relativt statiskt.

Under 2014 fick sidorna med vänsterpolitisk profil nästan 256.000 interaktioner per vecka. De högerpopulistiska: bara en fjärdedel så många interaktioner på lika lång tid. Och hösten 2015, när hundratusentals flyktingar vandrade genom Europa, var de vänsterorienterade sidorna starkare än någonsin. I december fick de – på bara en vecka – 1,5 miljoner interaktioner. Tio gånger så många som de högerpopulistiska.

Sedan hände något.

***

En rödhårig docka får illustrera Annie Lööf i inlägget på Facebooksidan ”Politiskt inkorrekt”. Dockan ser gladlynt ut, hög panna, runda blåa ögon. Fräknar. Kring ”centerledaren” syns bilder på fullt identifierbara unga män. De tillhör eller ska symbolisera gruppen afghanska ensamkommande flyktingar. De håller armarna om varandra och tittar in i kameran.

Texten i Centerpartiets typsnitt: ”Snart i din dotters skolklass”.

Drygt hälften av alla svenskar över tolv år använder Facebook varje dag, enligt årets upplaga av rapporten ”Svenskarna och internet”. Inför valet ser nästan en femtedel av befolkningen Facebook som en viktig – eller mycket viktig – informationskälla.

”Politiskt inkorrekt” är en av de sidor med främlingsfientligt innehåll på Facebook som DN har kartlagt. Det är en stor aktör med drygt 74.000 följare. Bara under augusti 2018 fick sidan över 314.000 interaktioner. Inlägg från ”Politiskt inkorrekt” delades drygt 102.000 gånger. Under samma tidsperiod fick Sveriges största tidning, Aftonbladet, knappt 64.000 delningar.

Vem som ligger bakom ”Politiskt inkorrekt” på Facebook är inte känt. Men varje dag publiceras, sedan januari i år, i genomsnitt nio inlägg. Flest under kontorstid – på kvällar och helger går trafiken ned. Inläggen handlar ofta om problem kopplade till invandring och flyktingar. Specifika grupper står i centrum: muslimer, ensamkommande flyktingar – och politiska ”motståndare”. Särskilt sådana som tar avstånd från Sverigedemokraterna.

”Politiskt inkorrekt” har också publicerat inlägg med antisemitiska anspelningar. På en bild syns moderatledaren Ulf Kristersson kontrollerad som en marionettdocka av en inklippt George Soros, den ungersk-amerikanska miljardären som ofta förekommer i antisemitisk propaganda.

Tonen på ”Politiskt inkorrekt” – och många av de andra högerpopulistiska sidorna – är ofta hånfull och hård. Bilden som målas upp är att Sverige är ett land där vänsterliberala krafter styr och där landet går mot kollaps.

Några exempel:

• Stefan Löfvens ansikte syns monterat på en bild som tycks föreställa en islamist med automatvapen. Text: ”Vi måste anpassa oss till våra nya väljare.”

• Ett fotokollage på tio kvinnor som poserar tillsammans med unga män. Text: ”Äldre kvinnor köper sex av ensamkommande marockaner mitt i Stockholm.” Längre ner på bilden fortsätter texten: ”Det handlar om barn.”

• En tudelad bild. Den övre, i svartvitt, ser ut att vara hämtad från femtiotalet. Mammor i dräkt och pumps håller sina välklädda barn i händerna. Text: ”Skolstart innan mångkulturen:”.

Inläggets undre halva brinner av färg. Det är bilar som står i lågor. Text: ”Skolstart efter mångkulturen:”

***

Efterspelet till USA-valet 2016 har handlat mycket om politiska budskap med dold avsändare.

De ryska trollen var egentligen verkliga personer, anställda av ryska företag. De skapade falska konton och sidor på flera sociala medieplattformar. Sidorna byggdes upp för att framstå som amerikanska – och hade innehåll och uppgivna avsändare som skiljde sig dramatiskt från varandra. Syftet med de ryska trollens sidor var inte primärt att påverka valet till en viss kandidats fördel – utan att skapa en ökad polarisering och oro i USA.

En stor del av aktiviteten skedde på Facebook. Det handlade om sidor med falsk avsändare som genom stora mängder publiceringar ville skapa en bild av ett USA som var näst intill förlorat. Mellan åren 2015 och 2017 kan så många som 126 miljoner amerikaner ha nåtts av deras budskap.

Orla Vigsö är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet och har forskat om svensk politisk kommunikation. Han anser att tillvägagångssättet på sidor som ”Politiskt inkorrekt” liknar den falska kommunikation som syntes inför USA-valet 2016.

– Budskapen passar perfekt in i bilden av vad ryska trollfabriker gör. Majoriteten av det som postades av falska konton inför USA-valet var sådana som inte bara syftade till att hylla Trump, utan skapa bilden av ett land i upplösning. Det är högerpopulistiska krafter som tjänar på att folk ger upp.

***

Sverigedemokraternas kommunikationschef Joakim Wallerstein bor nära jobbet. Till kommunikationsavdelningen vid Slussen är det fem minuters promenad. Vid årsskiftet bytte avdelningen riksdagskansliets lokaler vid Mynttorget mot en mer anonym tillvaro på Södermalm.

Nästan hela stan syns från köket i de nya lokalerna. På dörren i trapphuset sitter en liten papperslapp, ett kvinnonamn skrivet i snirklig stil. Av säkerhetsskäl, förklarar Joakim Wallerstein. Ingenstans går det att ana att Sverigedemokraternas kommunikationsavdelning har sin bas här.

– Jag tror att vi har fyra eller fem lokaler i det här huset. Men just den här våningen är partiets kommunikationsavdelning, säger Joakim Wallerstein.

Han bjuder på vatten ur kranen, slår sig ner i soffan.

Hur fick ni fatt i de här lokalerna?

– Vi har sympatisörer i alla delar av samhället.

Gör ni allting här?

– 100 procent inhouse i de här lokalerna. Det är våra kameror, det är vi som klipper. Vi blir mer som en reklambyrå.

På vägen in har vi passerat flera kontor, avskilda med glasdörrar. Joakim Wallerstein, med bakgrund i byråvärlden, beskrivs i branschpressen som hjärnan bakom SD:s kommunikativa framgångar. I dag är partiet överlägset störst av de politiska partierna i sociala medier. Partiet är nästan lika stort på Facebook som Vänsterpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna tillsammans.

– Jag ser det inte som att det är ett trick. Eller att det är någon skum annonseringsform som gör att folk följer oss. Utan folk gillar oss. Folk tycker att Jimmie är en sympatisk person, de tycker att han är trovärdig och det belönas.

I januari flyttade Sverigedemokraternas kommunikationsavdelning – med kommunikationschefen Joakim Wallerstein – in i nya lokaler och inledde sin storsatsning. Foto: Paul Hansen

Sverigedemokraternas kommunikationsavdelning producerar allt material till partiets valrörelse, både tryckt och digitalt. Joakim Wallerstein berättar att arbetet i sociala medier sällan kretsar kring tydliga kampanjbudskap. I stället är det ofta länkar till tidningsartiklar – med ett tydligt ställningstagande till innehållet.

***

Tre av inläggen publiceras inom loppet av en och en halv timme.

Det är den 6 augusti 2018, ett år sedan en grupp ensamkommande afghanska flyktingar inledde sin sittstrejk på Medborgarplatsen i Stockholm. På årsdagen planeras en ny manifestation – med kravet att fler i gruppen ska få permanent uppehållstillstånd, PUT.

”Politiskt inkorrekt”, ”Sverige tillsammans” och ”Skurtposting” är tre av de sidor som DN har kartlagt som spridare av högerpopulistiska budskap. Den 6 augusti publiceras i rask takt inlägg som uppmärksammar årsdagen.

• Klockan 08.53, sidan ”Skurtposting”: ”Afghanerna kräver mer och mer. Idag ska de sittstrejka igen, de är ju specialister på det att sitta…”. I den inklippta textrutan står det ”PUTNU”. Bokstaven ”P” är överkryssad med röd penna.

• Klockan 08.59, sidan ”Politiskt inkorrekt”: ”I dag kommer vuxna afghaner sittstrejka under parollen #PUTNU. Den 9 september röstar vi för #UTNU.

På sidan ”Sverige Tillsammans” kommer inlägget först klockan 13.52. Representanter för sidan tycks ha tagit sig till platsen för den manifestation som då fortfarande pågår. De publicerar en bild därifrån. Text: ”PUT NU. ALDRIG. UTNU!!!”

Men innan dess – klockan 10.28 – publiceras ett annat inlägg med samma budskap. Sverigedemokraternas officiella Facebooksida har en längre motiverande text till sitt ställningstagande. Men avslutar inlägget med ”Låt #PUTNU bli #UTNU.”

Det är varken första eller sista gången sidornas inlägg tangerar varandra sett både till innehåll och publiceringstid.

DN har sedan februari i år följt sidornas publiceringar. Mönstret återkommer flera gånger i veckan. Bara under augusti publicerade SD:s egen Facebooksida och alla de tre högerpopulistiska sidorna närmast identiska budskap vid åtminstone tio tillfällen. Ytterligare minst sjutton gånger har en eller två av de högerpopulistiska sidornas innehåll varit snarlikt det på SD:s officiella sida – i nära anslutning till varandra.

DN har låtit en rad experter titta på Facebook-sidornas publiceringar. De bedömer att publiceringarna framstår som synkroniserade. En av dem är professor Orla Vigsö:

– Om det vore tal om av varandra oberoende avsändare skulle man i de flesta fallen kunna spåra storyn till en bestämd kommunikation - ett pressmeddelande, ett tv-program eller liknande. Men det finns ingen sådan referens, i stället kommer alla med samma nyhet som om det vore deras egen. Det tyder på att budskapet kommer från samma personer.

Hanna Wigh lämnade Sverigedemokraterna förra hösten efter att hon vittnat om oegentligheter och sexuella övergrepp inom partiet. I dag är hon politisk vilde i riksdagen. Hon har inte haft någon direkt insyn i kommunikationsavdelningens dagliga arbete, men minns en dragning som kommunikationschefen Joakim Wallerstein höll för medlemmarna i partistyrelsen i början av 2015.

– Den handlade om att det var viktigt att nå ut till väljarna via “Sverigevänliga” Facebooksidor, men också Facebooksidor som inte var direkt kopplade till partiet eftersom vissa väljargrupper inte är mottagliga om just SD är avsändare, säger hon.

DN har varit i kontakt med flera personer som vid olika tillfällen de senaste tre åren har haft god insyn i kommunikationsavdelningens arbete. Tre av dem uppger, oberoende av varandra, att sidan ”Politiskt inkorrekt” administreras av medarbetare på kommunikationsavdelningen.

– Det är ett effektivt sätt att skapa opinion, man kan använda mer tillspetsade budskap och formuleringar utan att det kopplas direkt till partiet, säger en av källorna som själv har sett inlägg publiceras av medarbetare på kommunikationsavdelningen.

En av källorna har sparat dokumentation som visar aktiviteten. I en mejlkonversation mellan källan och en person som vid tillfället var anställd på SD:s kommunikationsavdelning, skickar källan förslag på innehåll till ett inlägg på sidan ”Politiskt inkorrekt”. Förslaget är typiskt för sidan. Det handlar om utpekanden av invandrare som våldsbrottslingar. Den SD-anställda som tar emot informationen bekräftar i konversationen att hen ska lägga upp innehållet på ”Politiskt inkorrekt”.

***

***

Den 31 januari i år startar en undergrupp till sidan ”Politiskt Inkorrekt” på Facebook. Gruppen är mindre och här diskuteras inlägg och nyheter. Det är en stängd grupp – för att bli medlem behöver en person bli inbjuden eller få sin ansökan accepterad.

När DN granskar gruppens medlemmar syns tydliga kopplingar till Sverigedemokraternas kommunikationsavdelning. Flera medarbetare har bjudit in personer till den stängda gruppen. I mars i år hade en av de anställda bjudit in över 50 av gruppens då 150 medlemmar.

Redan 2015 kunde Expressen avslöja att Sverigedemokraterna drev flera Facebooksidor med invandringskritiska budskap utan att visa på deras koppling till partiet, bland annat ”Våldtäktskartan” och ”Nu får det vara nog”. I mars i år avslöjade Aftonbladet att Sverigedemokraterna under 2015 köpte annonser för att marknadsföra Facebooksidan ”Politiskt inkorrekt”.

Joakim Wallerstein tydliggjorde då att Sverigedemokraterna inte längre driver andra Facebooksidor än den officiella – och förnekade att SD låg bakom ”Politiskt inkorrekt”. Det förnekandet upprepar han för DN.

Driver ni Politiskt inkorrekt och andra liknande sidor?

– Nej.

Det är helt separerat från er verksamhet?

– Det är vanliga personer, antar jag.

Som inte är knutna till partiet?

– Ja, eller jag vet ju inte om de är knutna till partiet. De kan ju fortfarande sympatisera med oss eller vara medlemmar.

Men de är inte anställda?

– Nej.

***

***

Den tredje januari i år börjar medarbetarna på Sverigedemokraternas kommunikationsavdelning måla. Kontoret behöver ny, vit färg på väggarna och chefen Joakim Wallerstein ser chansen att slå två flugor i en smäll.

– Jag tänkte att jag skulle ha någon form av ”kickoff” och teambuildingverksamhet men så insåg jag att jag behövde måla om hela kontoret också och kände att jag kunde spara pengar för flera år på det där. Så ja, vi målade ihop.

Sedan förra valrörelsen har personalen på avdelningen gått från tre till tjugo personer. Åtminstone halva förstärkningen sker den 3 januari 2018.

De flesta på kansliet har en bakgrund i Sverigedemokraternas ungdomsförbund, berättar Joakim Wallerstein, “väldigt unga personer i början på sin karriär”.

– Vi började den tredje januari. Sedan ägnade vi fem dagar åt att måla om.

Samtidigt som färgen på väggarna torkar inne på Sverigedemokraternas kommunikationskansli, händer något med trafiken på Facebook-sidan ”Politiskt inkorrekt”.

DN:s granskning visar att sidan under fem månaders tid har varit näst intill inaktiv. I november görs inga inlägg alls och i december bara ett enda.

Den 9 januari, tisdagen i den fulltaliga kommunikationsavdelningens första arbetsvecka under valåret 2018, görs tre inlägg. Dagen därpå fem stycken. Sedan dess har antalet inlägg ökat stadigt. I augusti 2018 görs i genomsnitt nio stycken per dag.

Även på de andra två sidor som DN har närgranskat är starten på 2018 viktig. ”Sverige tillsammans” med drygt 23.000 följare har då haft nästan två års uppehåll i sina publiceringar. Den 6 februari börjar sidan publicera innehåll igen. Två veckor därefter startar sidan ”Skurtposting” sin aktivitet; att lägga upp högerpopulistiska budskap kombinerat med bilder på barnprogramskaraktären Skurt.

När en vecka återstår till valet 2018 dominerar de högerpopulistiska sidorna på Facebook. De sidor som ägde agendan under förra valrörelsen är kraftigt försvagade. Under en vecka i augusti i år fick de vänsterorienterade antirasistiska sidorna sammanlagt 221.000 interaktioner – att jämföra med interaktionerna för de högerpopulistiska sidorna under samma vecka: 573.000 stycken.

Även etablerade medier – DN, Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och SVT – har tappat fart på sociala medier och brädas nu av de högerpopulistiska sidorna.

Utvecklingen i Sverige följer en global trend, menar Craig Silverman. Han är medieredaktör på den amerikanska nyhetssajten Buzzfeed och expert på sociala medier. I en artikel som publicerades i november 2016 kunde Silverman visa hur vinklade och ibland falska nyheter delades mer under månaden före det amerikanska valet än nyheter från etablerade medier.

Under presidentvalsdygnet 2016 var den högerpopulistiska sajten Breitbart större än både CNN och The New York Times på Facebook.

– Tittar du tillbaka på 2013 och 2014 var de sidor som fick mest spridning på sociala medier vänsterinriktade eller fokuserade på feel good-nyheter. Men under 2015 och 2016 hände något.

– Våra siffror visar att det då blev hypervinklade och högerinriktade sidor som väckte engagemang. Stödet för de inspirerande och positiva budskapen minskade, de mer aggressiva budskapen tog över.

Vad som ligger bakom skiftet vet ingen. Craig Silverman menar att det är en komplex fråga, algoritmerna som styr vad som syns för Facebooks användare är hemliga. Men förändringen i debattklimatet på sociala medier är tydlig.

– Sidor som får följarna att se på sina politiska motståndare som dåliga människor – snarare än meningsmotståndare – har förgiftat och tagit över den politiska diskussionen. Och det är globalt. Det drivs på av politiska partier, sympatisörer men också marknadsföringsbolag som anställer människor för att påverka diskussionen på sociala medier.

DN har sökt Facebook Sverige för att ställa frågor om vad som ligger bakom det stora skiftet på Facebook – och de högerpopulistiska sidornas beteende. Facebook har valt att inte ge någon kommentar.

***

Fotografen Roger Sahlström rör sig sakta mellan avspärrningarna på Kungsholmstorg i Stockholm. Han kryssar bakom nazisterna i NMR – det är deras demonstration han bevakar. En stund senare står han framför motdemonstranterna på andra sidan torget. Roger Sahlström är en välkänd profil i högerextrema kretsar. Han har arbetat för flera högerpopulistiska och främlingsfientliga sajter tidigare: Avpixlat, Dispatch International och Nyheter Idag.

Nu frilansar han för Sverigedemokraterna.

När DN söker honom vill han enbart svara på skriftliga frågor.

"Jag har olika uppdragsgivare, bland annat SD, som bett mig att fotografera presskonferenser och aktuella händelser för partiet", skriver Roger Sahlström till DN i ett meddelande på Twitter. Det bekräftas också av kommunikationschefen Joakim Wallerstein.

– Roger Sahlström har länge fungerat som en opinionsbildare inom den SD-nära nätmiljön och fotat och filmat kring olika aktiviteter. Han uppvisar ett kluvet förhållande till vitmaktmiljön med kritik mot NMR och Svenskarnas parti, samtidigt som han har arbetat för den vitmaktkopplade tidskriften Nya tider och där okritiskt lyft fram Nordisk ungdom, säger Jonathan Leman, researcher på tidningen Expo.

DN:s granskning visar att Roger Sahlström har betydande inverkan på den svenska högerpopulistiska miljön på Facebook.

Via sitt personliga konto och den stora Facebooksidan Sverigebilden – som han själv administrerar – publicerar han ibland över hundra inlägg om dagen. Sett till antalet delningar var Sverigebilden i augusti i år större än både Expressen och Aftonbladet på Facebook.

När Facebooksidor med främlingsfientligt material publicerar nya inlägg delar Sahlström snabbt inläggen i stora Facebookgrupper som “Stå upp för Sverige” och “Bevara Sverige homogent". Metoden gör att inläggen når hundratusentals människor och sidorna växer med nya följare. På så sätt har Roger Sahlström också lyckats bygga stora följarskaror hos nystartade främlingsfientliga Facebooksidor.

När DN frågar SD:s kommunikationschef Joakim Wallerstein om partiets relation till Roger Sahlström, uppger Joakim Wallerstein först att han känner till Sahlström och ”följer honom på Facebook”. Senare i samtalet bekräftar Wallerstein att Sverigedemokraterna har anlitat Sahlström som fotograf.

Hur resonerar ni när ni anlitar honom?

– Vi har köpt bilder av honom vid olika tillfällen. Han är fotograf som jag fattar det.

Hur har ni resonerat kring hans bakgrund?

– Jag har inte reflekterat över huvudtaget. Jag har sett till att jag får bilder.

***

***

SD:s kommunikationschef Joakim Wallerstein svarar på tredje signalen. Det är fredag eftermiddag, sista helgen före valet. De senaste tre dagarna har Sverigedemokraternas officiella Facebooksida och ”Politiskt inkorrekt” publicerat likartade budskap vid sju tillfällen. Som mest har det gått drygt fyra timmar mellan publiceringarna, i de flesta fall betydligt kortare tid.

Joakim Wallerstein menar att sidor på Facebook, precis som etablerade medier, publicerar liknande material vid ungefär samma tidpunkter. Han ser inga grafiska likheter mellan de olika sidorna:

– Du ser väl själv med egna ögon att det är olika teckensnitt och olika allting.

Påståendet om att Wallerstein under en dragning berättat för partistyrelsen om vikten av att nå ut till väljarna via “Sverigevänliga” Facebooksidor utan direkt koppling till partiet, kommenterar han:

– Vi pratar om att medier, oavsett om det är alternativmedier eller influencers eller journalister så är det inga motspelare utan ett verktyg för oss att kunna nå ut.

Det händer också att Sverigedemokraternas medarbetare inspireras av inlägg på de högerpopulistiska sidorna.

– Är det något vi tycker är roligt på de här sidorna – ja, då kanske vi tar det. Det är unga personer hos oss som sitter och uppdaterar vår Facebook. De ser det i våra flöden och inspireras.

Vi har flera källor som uppger att sidan ”Politiskt inkorrekt” styrs av medarbetare på er kommunikationsavdelning.

– Okej. Nej, det gör den inte.

När er avdelning börjar arbeta i januari går trafiken på ”Politiskt inkorrekt” kraftigt uppåt – efter ha varit vilande minst två månader. Hur förklarar du det?

– Ja, jag vet inte. Jag håller inte koll på den sidan. Jag har inte utvärderat deras trafik över huvudtaget.

Är sambandet en slump?