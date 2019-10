Sabuni: Sveriges migrationslagar måste vara i linje med de andra nordiska länderna

Flera partiledare tog upp frågan om Turkiets angrepp i norra Syrien under onsdagens partiledardebatt. Sverige beslutade under veckan att stoppa exporten av krigsmateriel till landet, som en konsekvens av offensiven. Utrikesminister Ann Linde, (S), har tidigare öppnat för att det kan bli aktuellt med ytterligare sanktioner och hon får medhåll av flera andra partier, till exempel SD, C, V och L.

Turkiets angrepp har lett till att minst 130.000 människor nu befinner sig på flykt och aktualiserar också frågan om svensk migrationspolitik. Turkiets president Erdogan har hotat med att skicka 3,6 miljoner flyktingar till EU om EU går för långt i sin kritik mot angreppet mot Syrien.

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni säger att Sveriges roll måste vara att få EU att försöka ta ett gemensamt ansvar.

– Ensamma kommer vi inte att klara det. Det som hände 2015 och 2016 var ett tydligt bevis på att vi inte är riggade att ta hand om så stora migrationsströmmar. Därför måste vi vara beredda nu. Men det handlar också om att Sverige måste få på plats en egen lagstiftning som är förutsägbar, långsiktigt hållbar och där vår tillämpning av lagen inte skiljer sig nämnvärt från andra länder, säger Sabuni.

Men någon EU-enighet är långt borta och migrationskommittén har inte deadline förrän om ett år. Detta kan hända i närtid, vad ska Sverige göra då?

– Vi måste få på plats en lag som är tydlig och vars tillämpning är i paritet med andra länder. Våra grannländer, Norge, Finland och Danmark har alla så väldigt mycket färre antal människor som söker asyl där. Vad beror det på? Det beror på att Sveriges tolkning och tillämpning av asyllagen är mycket mer generös än vad konventionerna föreskriver, säger hon.

Både Moderaterna och Kristdemokraterna vill se en sänkning av Sveriges asylmottagande till samma nivå som Norges, Danmarks och Finlands – en sänkning med 70 procent. Det skulle innebära att Sverige tar emot mellan 5.000 och 8.000 asylsökande per år, förra året tog Sverige emot 21.500 asylsökande.

Det låter som att du går i linje med Moderaternas och Kristdemokraterna?

– Jag tror att jag går i linje med alla riksdagspartier i dag som ser detta, till och med Centerpartiet uttalar att vår tillämpning inte kan skilja sig från andra EU-länder, säger L-ledaren.

– Det är bara Norge som inte är med i EU-samarbetet. Att jag nämner dem är för att de är närmast oss. Om folk ska ta sig till Norden så är frågan varför Sverige, men inte Norge, Finland eller Danmark. Men om vi ska tala om EU, då handlar det om att vi måste ha lagar som är i paritet med såväl nordiska länder som EU-länder.

Men till skillnad från Moderaterna och Kristdemokraterna vill Sabuni inte uttala någon nivå för hur stort mottagande Sverige ska ha.

– Man kan inte sätta en nivå på en rättighetslag. Alla har rätt att ansöka. Men den som inte har rätt ska inte vara kvar. Om man har för generösa tolkningar av hur man tillämpar lagen så kommer man vara mer attraktiv än något annat land. Vi ska inte vara mer attraktivt än något annat land i EU, säger hon.

L-ledaren anser att Sverige måste öka beredskapen för att eventuella IS-terrorister kan fly från de läger kurderna tidigare bevakade och ta sig till Sverige. Hon vill se ökade resurser och tydliga direktiv till Noa, polisens nationella operativa avdelning.

– Det andra är att Centrum för våldsbejakande extremism måste byta huvudman, från Brottsförebyggande rådet som är en analysmyndighet till polisen som är mer operativ och att polisen, skolan och socialtjänsten kan hjälpas åt för att dels möta de som är in i radikaliseringsprocesser dels hjälpa dem som vill lämna, säger L-ledaren.