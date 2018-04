SD har 155 politiska vildar

Det är rekordmånga vildar i Sveriges riksdag. En genomgång som DN gjort visar att det även i kommunernas fullmäktige finns hela 352 vildar. 285 av 290 kommuner har svarat på DN:s enkät och 158 uppger att det i deras fullmäktige finns förtroendevalda som numera är partilösa, så kallade politiska vildar.

Tidningen Dagens Samhälle gjorde en liknande genomgång i slutet av förra mandatperioden, som visade att det då fanns 169 vildar i en tredjedel av kommunerna.

Anders Sannerstedt, pensionerad docent i statsvetenskap på Lunds universitet, tycker att det är anmärkningsvärt att partierna tolererar systemet med vildar.

– Det enda rimliga skulle vara att den som lämnar partiet också lämnar sitt uppdrag eftersom man trots allt är invald som företrädare för ett parti. Och när människor går och röstar så röstar man i första hand på partiet, säger han.

Det parti som överlägset flest vildar ursprungligen valdes in för är Sverigedemokraterna. 155 förtroendevalda i kommunernas fullmäktige har lämnat eller uteslutits från partiet, men sitter kvar på sina poster. Det parti som har gett upphov till näst flest vildar är Moderaterna, där 54 förtroendevalda lämnat eller blivit uteslutna under mandatperio­den. Samtidigt som många lämnat eller blivit uteslutna ur SD så har dock partiets medlems­tal ökat kraftigt sedan förra valet.

Anders Sannerstedt, som har forskat om SD, tror att partiets överrepresentation vad gäller politiska vildar delvis beror på det han kallar växtvärk – att det drabbar nya partier i större utsträckning än väletablerade.

– Partipolitik innebär att man får vara beredd på att kompromissa och att man inte alltid får sin vilja igenom. Och de som företräder Sverigedemokraterna är kanske inte alltid så jättepigga på att kompromissa, säger han.

En annan del av förklaringen anser Sannerstedt är att SD inte är ett traditionellt parti. Han jämför situationen för SD i dag med Vänsterpartiets ideologiska turbulens på 1950-, 60- och 70-talen, då det skedde stora avhopp.

– Då brukade man säga att väns­tern förökade sig genom delning. Nya partier bildades och de hette KPM eller KPMLR, SKP, APK, you name it. Så jag skulle säga att det i högre grad drabbar partier som är lite på ytterkanten. Och partier som inte är så etablerade, säger Anders Sannerstedt.

SD:s partisekreterare Richard Jomshof ser inte det ökade antalet vildar som ett problem, utan snarare som att partiet ”professionaliserar organisationen”.

– Det är klart att vi måste se till att problemet blir mindre förekommande. Men jag tycker inte att det är ett problem i dag, människorna försvinner och gör någonting annat.

År 2016 sa du att det ”går framåt” vad gäller politiska vildar. Då fanns det 57 – i dag är det 155. Tycker du fortfarande att det går framåt?

– Ja, det tycker jag. Vi växer fortfarande väldigt snabbt, och de flesta som företräder oss har aldrig varit med i en valrörelse tidigare.