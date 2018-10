Sex dörrar som Löfven måste pressa upp

Ekonomisk trygghet

Så stor är öppningen för samförstånd:

Det här handlar det om

Arbetslinjen var den förra alliansregeringens främsta princip: Mer i lönekuvertet för de som arbetar, åtdragen svångrem för sjuka och arbetslösa. Stefan Löfvens regering, pådriven av V, har stegvis återställt ersättningsnivåerna.

Så ser konflikten ut

Ett pålitligt ekonomiskt skyddsnät är en grundsten i det socialdemokratiska samhällsbygget. C däremot vill öka individens drivkrafter genom att åter sänka ersättningstaken för sjuka och arbetslösa. De vill också återinföra den bortre tidsgränsen för sjukpenning.

Här finns möjligheterna

Partierna står visserligen långt ifrån varandra men hindren för att mötas kan inte betecknas som principiellt oöverstigliga. Handlar mer om gradskillnader. För pensionerna finns redan etablerade samarbetsformer och bred enighet om att pensionärernas villkor ska förbättras.

Arbetsmarknaden

Så stor är öppningen för samförstånd:

Det här handlar det om

Att få fler utrikes födda i arbete är en stor utmaning. Frågan har blivit akut efter de senaste årens stora flyktinginvandring. En annan viktig fråga är de mindre företagens möjligheter att växa och skapa jobb. Det handlar om en avvägning mellan löntagarnas trygghet och arbetsgivarens intresse av flexibilitet.

Så ser konflikten ut

C vill lagstifta om en ny anställningsform för nyanlända, inträdesjobb, med 70 procent av minimilönen. Arbetsgivaravgiften slopas. C vill också att fler företag undantas från turordningsreglerna i Las. S dömer ut inträdesjobben som lönedumpning och ett intrång i den svenska modellen. Turordningsreglerna ser S inga skäl att ändra. Nyanlända ska enligt S erbjudas etableringsjobb där staten går in med pengar för att minska arbetsgivarens kostnad.

Här finns möjligheterna

Tveksamt om de alls finns. Partiernas hjärtefrågor krockar. Ska småföretagens eller löntagarnas intressen prioriteras?

Migrationen

Så stor är öppningen för samförstånd:

Det här handlar det om

Den stora flyktingvågen hösten 2015 ledde till en radikal åtstramning i migrationspolitiken. Sverige lade sig på EU:s miniminivå. Sedan 2016 gäller en tillfällig lag som löper ut nästa år. Alla partier anser att det behövs nya långsiktiga regler.

Så ser konflikten ut

S menar att Sverige inte kan ha mer generösa regler än övriga EU och vill ha en bred uppgörelse som befäster den tillfälliga lagens strama regelverk. C däremot hör till de partier som vill ha mest öppenhet: ökade möjligheter till familjeåter­förening och möjlighet att få asyl för särskilt ömmande omständigheter.

Här finns möjligheterna

Allt pekar mot att den framtida migrationspolitiken avgörs i en bred kommission där såväl allianspartierna som de rödgröna ingår, kanske även SD. C inser att deras linje väger lätt eftersom det finns en tung majoritet bestående av S, M och SD för fortsatt strama regler.

Bostäder

Så stor är öppningen för samförstånd:

Det här handlar det om

Bostads­marknaden beskrivs ofta som dysfunktionell med långa bostadsköer, segregerade områden och dålig rörlighet. De stora reformerna lyser med sin frånvaro och under den gångna mandatperioden bröt de blocköverskridande bostadssamtalen samman.

Så ser konflikten ut

C vill ändra på hyresregleringen medan S håller emot. S vill fortsätta med statliga subventioner för nybyggda hyresrätter medan C vill avskaffa dem.

Här finns möjligheterna

Samtliga partier är eniga om att det behövs en översyn av bostadsmarknaden inklusive ränteavdragen och det öppnar för kompromisser. C och S står inte särskilt långt ifrån varandra när det gäller hyresregleringen. C vill ha fri hyressättning i nybyggda hyresrätter medan S vill ha kvar en gräns vid 15 år. C och S är även eniga om att strandskyddet för bostäder måste luckras upp, i första hand på landsbygden.

Skatter

Så stor är öppningen för samförstånd:

Det här handlar det om

Den senaste stora skattereformen genomfördes 1991 och det finns en bred enighet om behovet av en ny översyn. Synen på skatter och skattenivåer är samtidigt en av de tydligaste konfliktytorna i svensk politik.

Så ser konflikten ut

C vill genomföra breda skattesänkningar på både inkomster och företagande medan S försvarar dagens skattenivåer. C vill slopa arbets­givaravgifterna för den först anställda, vilket S är emot. För C är skattesystemet ett viktigt instrument för att öka drivkrafterna för arbete och företagande medan S värnar om skatterna som ett instrument för att finansiera välfärden.

Här finns möjligheterna

Grön skatteväxling är en hjärtefråga för C. Den är inte heller främmande för S. S kan sannolikt kompromissa om skatt på företagande om det går att motivera med att det leder till jobb. Ett nytt skatteutjämningssystem som gynnar landsbygden efterfrågas av både C och S.

Vinster i välfärden

Så stor är öppningen för samförstånd:

Det här handlar det om

De privata företagen inom skola, vård och omsorg har rört upp känslorna i alla politiska läger. Den ena sidan ser de privata utförarna som en garanti för mångfald och val­frihet, medan den andra ser dem som profitörer på offentliga medel.

Så ser konflikten ut

C värnar om de privata välfärds­företagen och är motståndare till att begränsa möjligheten att ta ut vinst. C ser inskränkningar i den privata välfärden som ett sätt att begränsa valfriheten och tillgängligheten. För S var stopp för vinster i välfärden en av de viktigaste frågorna under valrörelsen, påhejade av både LO och V.

Här finns möjligheterna

Innan S tog över regeringsmakten 2014 var partiet inte lika hårdnackade motståndare till vinster i välfärden. Höjda kvalitetskrav på verksamheterna kan vara ett sätt att hitta en kompromiss. C vill ge Skolinspektionen kraftfullare verktyg att agera mot skolor som inte håller måttet.

