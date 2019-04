Sjöstedt vill stoppa höjd EU-avgift tillsammans med M och KD

I höst ska EU-länderna slutförhandla nästa långtidsbudget och en knäckfråga blir hur Brexit kommer att påverka ländernas EU-avgift. I ett första utkast föreslås Sverige betala 15 miljarder ytterligare i avgift för att EU-budgeten ska gå ihop.

Regeringen har hittills motsatt sig en sådan höjning men Vänsterpartiet litar inte på att den hållningen står fast under slutförhandlingarna. Därför är V beredda att stoppa regeringens möjligheter att gå med på en höjd avgift.

– Vi kan inte acceptera en höjd EU-avgift. Vi är beredda att gå ihop med de borgerliga partierna i EU-nämnden och blockera varje försöka att höja EU-avgiften. Det är vårt tydliga budskap till Stefan Löfven, säger Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt.

Tycker du att Sverige ska lägga in sitt veto mot en höjd EU-avgift?

– Absolut. Vi är redo att stödja ett sådant veto ihop med Moderaterna och Kristdemokraterna och skapa en majoritet i EU-nämnden. Det budskapet tycker jag att regeringen kan ta till sig redan nu.

Det kräver väl att även SD ansluter sig till ett sådant initiativ?

– Vi kommer aldrig att förhandla med dem och vi försäkrar oss aldrig om deras röster.

Men ni är alltså beredda att stoppa en höjning av EU-avgiften?

– Ja, absolut.

Har du haft någon kontakt med de andra partierna kring detta?

– Jag tror att de känner vår position och jag tycker att regeringen redan nu ska känna in var majoriteten finns i riksdagen.

Regeringen driver ju linjen att avgiften ska vara oförändrad, är det godtagbart?

– Jag tycker att en procent av BNP är max, och det innebär att den inte kan höjas. De säger så nu men frågan är vad de säger om ett halvår. Jag tycker att de ska veta att de måste sätta hårt mot hårt i förhandlingarna.

Hur mycket bör avgiften minska?

– Att få ner den under en procent av BNP är första målet. Det slösas mycket pengar i EU. Jordbrukspolitiken är mycket omodern och det rinner iväg pengar där. Jag tycker inte heller om att man börjar ösa in pengar i försvaret. Man kan frigöra pengar till klimatinvesteringar och sammanhållningen i EU utan att öka avgiften. Vi kan inte ha en situation där vi skär på äldreomsorgen i Sverige men öser in pengar i EU.

Utöver avgiften, vilken är EU-valets viktigaste fråga för dig och ditt parti?

– Den första är klimatfrågan. EU måste lägga om sin politik för att bli lösningen på klimatfrågan, inte vara en del av problemet. I det ingår att man måste sluta ge stöd till sådant som förstör klimatet. Alltifrån flygplatser till att Europeiska investeringsbanken lånar ut pengar till stora fossilgasprojekt.

– Vi har bara fem tio år på oss och vad EU gör har stor betydelse. Vänsterpartiet har en tradition inom klimatområdet och vi tänker lägga mycket tyngd där framöver. Då kan det inte vara så att oljeföretagen och bilföretagen har så stor påverkan på lagstiftningen som i dag.

V vill egentligen lämna EU men kommer inte att driva utträdeskravet nu. Varför?

– Vi ser att klimatfrågan är så överordnad och akut. Vi tycker väldigt illa om Brexitkampanjen med dess nationalism och främlingsfientlighet. Vi menar att i det här läget är det viktigare att gå in tillsammans med annan vänster och utmana och förändra EU:s politik. Sen kommer vi att ha en debatt inför vår partikongress om ett år om skrivningarna i partiprogrammet.

Foto: Magnus Hallgren

V vill motverka mer överstatlighet och att EU ska gå i en federal riktning, varför?

– Vi tror på ett långtgående samarbete mellan demokratiska länder, som också har bindande åtaganden och viss överstatlighet. Men vi vill inte ha en europeisk superstat. Därför har vi tackat nej till den gemensamma valutan, vi tycker att planerna på ett gemensamt försvar ska läggas åt sidan och vi tycker att man kan hålla igen på EU:s budget. Vi tror helt enkelt att ett sådant samarbete mellan demokratier har en större folklig förankring och att man kan koncentrera sig på de större utmaningarna. De här tankarna om Europas förenade stater är inget som människor har begärt.

På vilka områden ser du att det är godtagbart med överstatlighet inom EU?

– Vi har framför allt pekat ut klimatet och den finansiella spekulationen som områden där länder måste ha bindande gemensamma regelverk.

Frankrikes president Macron driver på för mer överstatlighet medan Orban i Ungern bromsar. Vem av dessa föredrar du?

- Jag tycker inte om någon av dem. Men skillnaden är att Orban är en rasist och auktoritär, det är inte Macron. Så det valet är enkelt - Macron är mindre dålig än Orban. Men Macronpolitken göder de högerextrema genom de klyftor den skapar. På ett sätt är de varandras spegelbilder och det enda som kan utmana det är en vänster som kliver in med en annan politik.

Tror du att EU någonsin kommer att enas om en gemensam flyktingpolitik?

– Problemet i dag är man kan bygga upp gemensam repression och gränskontroll men inte gemensamma rättigheter. Vi är för att man tar ett gemensamt ansvar. Vi kan inte ha en situation som när Sverige, Tyskland och Österrike gjorde större delen av jobbet. Jag tycker också att man ska vara tuffare och dra in stöd till Ungern om de inte lever upp till sina åtaganden.

– Kvotflyktingar är en del av lösningen på det här. Om inte hela EU är beredda att gå med så är vi beredda att skapa en koalition av länder som gör det, men som samtidigt sätter press på dem som inte gör sin del av jobbet.

Bör Sverige vara ett föregångsland och ta emot fler flyktingar?

– Jag tycker att vi ska värna asylrätten och söka gemensamma lösningar med andra länder där vi tar ett gemensamt ansvar. Den stora tragedin 2015 var att länder försökte få flyktingarna att åka någon annanstans. Då bröt det ihop i land efter land. Lärdomen av det måste vara att vi ska göra det här gemensamt och att vi gör det nära UNHCR.