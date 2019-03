Skadeskjutna liberaler samlas till riksmöte

I dag samlas 600 partimedlemmar till Liberalernas riksmöte i Västerås för uppladdning inför EU-valet. Det ska handla om EU, med prominenta gäster som EU-kommissionären Cecilia Malmström, ordförande i franska En Marche, Stanislas Guerini, och Liberalernas gruppledare i EU-parlamentet Guy Verhofstadt. ”Det är roligare att vara liberal” är budskapet.

Men det är ett skadeskjutet parti efter regeringsbildningen som nu dansar limbo under riksdagsspärren, med en avgående partiledare utan en självklar efterträdare i sikte samt två färska ”affärer” som detonerat lagom till riksmötet – inte det bästa för ett parti som i alla mätningar ligger under valresultatet 5,5 procent och många under riksdagsspärren.

Varken EU-parlamentarikern Cecilia Wikströms (L) lukrativa sidojobb eller turerna kring riksdagsledamoten Emma Carlsson Löfdahls (L) boende står på programmet men lär diskuteras i korridorerna. Är det något de diskussionsglada Liberalerna är överens om så är det att detta har partiet inte råd med just nu.

Läs mer: Frågan om Wikström delar partiet

Ewa Stenberg: En usel vecka för oss som litar på politiker