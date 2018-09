Skandaler och bråk under valrörelsen

Jimmie Åkesson vill lägga ner P3

SD:s partiledare Jimmie Åkesson. Foto: Magnus Hallgren

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson deltog i P3 Morgons partiledarutfrågning. Precis som de andra partiledarna blev han föremål för satir. Det skämtades bland annat om att Åkesson skulle ha ett spelmissbruk och att han är viktpendlare.

Detta föll inte SD-ledaren i smaken alls, vilket han också gjorde tydligt under pågående direktsändning.

– Hade jag varit chef här hade jag lagt ner P3 för länge sedan, för jag tycker det är vänsterliberal smörja rakt igenom, sade Åkesson och fortsatte med att säga att P3 är en ”skitkanal”.

Kommentaren mötte starka reaktioner från flera håll. Bland andra Jonas Sjöstedt (V) drog paralleller till Ungern och Polen.

– Det visar att det står så mycket på spel i det här valet, för public service har i uppdrag att granska oss politiker. Att då vilja tysta och lägga ner kanaler, det hör inte hemma i ett land med fria medier, sade Sjöstedt.

Senare samma dag deltog Jimmie Åkesson i en debatt i Expressen TV. Åkesson förklarade då sitt beteende med att ”han sagt det som licensbetalare”.

– Jag hade nog sålt P3 till kommersiella intressen. För att det är i grunden en kanal som lockar de kommersiella lyssnarna. Jag tycker inte att public service ska ägna sig åt det som P3 gör, sade Åkesson.

Läs mer: ”Ett totalt angrepp mot public service”

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) hade lobbyist som pressekreterare

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) och Marinette Nyh Radebo. Foto: Eva Tedesjö

I mitten av augusti kunde DN avslöja att försvarsministern pressekreterare Marinette Nyh Radebo har haft lobbyverksamhet samtidigt som hon arbetat på regeringskansliet. När Nyh Radebo tillträdde som pressekreterare för Hultqvist var hon handplockad på grund av sin erfarenhet i försvarsindustrin, hon hade ungefär 20 års erfarenhet av lobbyarbete i försvars- och vapenindustrin.

Planen var att hon skulle avveckla sitt företag och arbeta helhjärtat för statsmakten, något som alltså inte hände.

Under sin tjänstgöring hos Hultqvist sålde Nyh Radebo bland annat seminarier i Almedalen där försvarsministern var talare.

Efter DN:s avslöjande gick oppositionen i taket och bland andra Moderaterna krävde svar från regeringen om vad de känt till och inte. Och Vänsterpartiet kallade upplägget för ”olämpligt”. Pressekreteraren fick till slut lämna sitt uppdrag.

Peter Hultqvist själv väntade några dagar med att kommentera de framkomna uppgifterna.

– När Marinette Nyh Radebo anställdes så klargjordes att hennes engagemang i företaget och andra styrelseuppdrag skulle avvecklas. Och jag har informerats om att så har skett, sade Peter Hultqvist till DN.

Läs mer: Försvarsministerns medarbetare har nära kopplingar till försvarsindustrin

M-politiker begärde ersättning för bilresor i Sverige – befann sig utomlands

Riksdagsledamoten Michael Svensson (M). Foto: Henrik Montgomery/TT

Riksdagsledamoten Michael Svensson (M) har begärt ut mest i milersättning för olika bilresor av alla riksdagsledamöter under den gångna mandatperioden: 378.000 kronor. Aftonbladet har avslöjat att M-politikern uppgett sig för att åka kors och tvärs över hela landet men egentligen befunnit sig utomlands. Under årsskiftet 2017/2018 lade han upp en nyårshälsning från Thailand på sin Facebook och skrev två veckor senare att han var på väg hem. Sen begärde han milersättning för att ha kört sträckan Falkenberg-Stockholm, och uppgav att bilkörningen skett under samma period som han bevisligen befann sig på semester i Thailand.

Liknande scenarier har upprepats vid flera tillfällen.

Han menade först att det skulle ha rört sig om slarv men erkände senare att han handlat fel. Han skrev i ett mejl till Aftonbladet att han ska gå igenom alla sina räkningar och sen betala tillbaka.

Stefan Reimer som är chefsrådman vid Helsingborgs tingsrätt menade att Mikael Svenssons agerande är ett uppenbart fall av bedrägeri.

– Att medvetet – uppsåtligen – få ersättning för resor med egen bil som inte gjorts är naturligtvis bedrägeri, sade han.

Senare tog Svensson själv beslutet att lämna sina uppdrag för Moderaterna eftersom att han ”kunde vara till skada för partiet”, som han själv uttryckte det.

Det pågår också en förundersökning mot Michael Svensson med brottsrubriceringen bedrägeri.

Läs mer: Moderat riksdagsledamot lämnar politiken för gott

KD-politiker lät skattebetalarna betala för familjesemester

Riksdagsledamoten Caroline Szyber (KD). Foto: Henrik Montgomery/TT

Riksdagsledamoten Caroline Szyber (KD) har låtit skattebetalarna stå för privata semesterutgifter för hennes familj, enligt en granskning av Aftonbladet.

Szyber ska ha besökt Fiskebäckskil, Venedig och Rom tillsammans med familjemedlemmar. Hon har inte följt riksdagens regler som säger att ledamöter får ta med sig familjemedlemmar på resor, men då måste de stå för 25 procent av kostnaden själva. Sammanlagt ska det röra sig om 5.700 kronor som Caroline Szyber lät skattebetalarna stå för. Enligt ett inlägg på hennes blogg, handlar allt om ett missförstånd.

”Några gånger har jag haft möjlighet att ta med min familj på en resa. Jag har varit noga med att det inte ska drabba varken mitt uppdrag eller skattebetalarna. Men vid några av dessa gånger har vi bestämt att familjen ska följa med väldigt nära inpå resan och därför har vi bott i redan bokade hotellrum, och det är då rutinerna inte fullt har fungerat som de borde”, skriver KD-politikern.

Kristdemokraternas ledning har meddelat att de har fortsatt förtroende för sin riksdagsrepresentant.

– Hon har uppbenbart gjort fel, men omedelbart insett sitt misstag och rättat till det. Vi har fortsatt förtroende för Caroline Szyber och det hänger ihop med hur uppriktigt hon har agerat efter att det här uppdagades, sade Peter Kullgren, biträdande partisekreterare och KD:s valledare, till TT.

Läs mer: KD-toppen lät skattebetalarna betala på semestern

SD-politikern som lät skattebetalarna betala taxi, resa till bröllop samt ”glitterfest”

Riksdagsledamoten Stefan Jakobsson (SD). Foto: Thommy Tengborg/TT

Riksdagsledamoten Stefan Jakobsson (SD), tidigare skolpolitisk talesperson för partiet och därmed aspirerande utbildningsminister, har åkt taxi, rest på bröllop och till Jimmie Åkessons privata glitterfest – och låtit skattebetalarna står för alltihop.

Det kunde Aftonbladet berätta. Publiceringarna kring Jakobssons kvittofusk började med att det avslöjades att han åkt taxi privat och betalat med riksdagens pengar. Detta förklarade riksdagsledamoten som ”slarv” från sin egen sida och sa att han inte känt till hur reglerna såg ut och hur avdrag ska göras på rätt sätt.

SD:s gruppledare Mattias Karlsson gick ut och kommenterade taxiuppgifterna och kunde meddela att han har fortsatt förtroende för Jakobsson.

Senare samma dag publicerade Aftonbladet ytterligare två artiklar. Den ena visade att Stefan Jakobsson rest i väg på bröllop för en nära vän och låtit skattebetalarna betala. Den andra visade att Stefan Jakobson var inbjuden till en så kallad ”glitterfest” hemma hos partiledaren Jimmie Åkesson i Sölvesborg. Trots att det hade rört sig om en privat fest, hade riksdagsledamoten registrerat utflykten som ”konferens” och därmed låtit riksdagen stå för hotellövernattning, bensinpengar samt traktamente både för sig själv och för sin fru.

Efter att dessa uppgifter framkommit meddelade partiet att Stefan Jakobsson skulle lämna sitt uppdrag. Enligt uppgifter till Aftonbladet ska Jimmie Åkesson själv ha tagit beslut om att Jakobsson måste bort.

– Han har gjort fel, och det blir väldigt svårt att utifrån det som framkommit återupprätta något slags förtroende snabbt, och definitivt inte innan söndag (valdagen reds. anm.), kommenterade Åkesson avhoppet för TT.

Läs mer: SD-toppen lät skattebetalarna stå för taxin

Sverigedemokraternas koppling till högerextrema Facebook-konton

Foto: Christine Olsson/TT

DN har visat på ett samband mellan Sverigedemokraternas officiella Facebook-konto och flera högerpopulistiska och rasistiska konton. Det handlar bland annat om sidorna ”Politiskt inkorrekt”, ”Skurtposting” och ”Politikfakta". Vem som driver sidorna är inte känt, men källor och dokumentation som DN har tillgång till berättar att Sverigedemokraterna ska ha styrt sidan Politiskt inkorrekt i flera år. DN har också kartlagt deras aktivitet och sett att kontona blev mycket aktiva samtidigt som Sverigedemokraternas nya kommunikationsavdelning började arbeta.

Bara under augusti publicerade flera högerpopulistiska konton och Sverigedemokraternas eget konto inlägg med identiska budskap inom loppet av en till två timmar.

Facebook har vägrat svara på frågor gällande de anonyma, högerpopulistiska kontona. Även Sverigedemokraterna själva har vid flera tillfällen avböjt att kommentera uppgifterna som framkommit om deras kommunikationsavdelning.

Nästan en vecka efter DN:s publicering, ställde partiledarena Jimmie Åkesson till slut upp på en kort intervju. Han menar att han inte har något ”formellt ansvar” för partiets kommunikationsavdelning. Samtidigt har SD-ledaren ”högsta förtroende” för kommunikationsavdelningen.

Läs mer: Åkesson efter DN:s avslöjande: ”Jag har inget formellt ansvar”

Ulf Kristersson är med i Financial Times – kallas ”omogen” av finansministern

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Foto: Eva Tedesjö

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson ställde upp i en intervju med Financial Times och sa att ”situationen är lika allvarlig i Sverige i dag som den var under finanskrisen på 90-talet”. M-ledaren menade inte ur ett ekonomiskt perspektiv utan, graden allvarlighet, med bilbränder och otrygghet som enligt honom skakar Sverige.

Detta fick finansminister Magdalena Andersson (S) att se rött.

– Att i en tidning som läses av alla stora internationella investerare, måla upp en så ensidig och svart bild av läget i Sverige och framför allt att jämföra den med 90-talskrisen, det är som att säga rakt ut till alla internationella investerare: ”Investera inte i Sverige”, sade Magdalena Andersson till DN.

Hon tillade att detta agerande visar på att Ulf Kristersson inte är ”mogen” för rollen som Sveriges statsminister.

– Jag är rädd att han eftersträvar korta partipolitiska poänger före Sveriges väl, sade Andersson.

Läs mer: ”Lika illa som på 90-talet i Sverige i dag”

Flera överbelastningsattacker mot Socialdemokraternas hemsida

Statsminister Stefan Löfven (S). Foto: Roger Turesson

Vid fyra tillfällen har Socialdemokraternas hemsida utsatts för en så kallad d-dosattack. Attacken resulterade i att hemsidan kraschade och låg nere under allt från sju timmar till ett par minuter. Ip-adresserna som misstänks ha legat den första attacken kunde kopplas till Ryssland, Sydkorea, Japan, Spanien och Sydafrika.

Den andra attacken kopplas ihop med ip-adresser i Sydkorea och Ryssland. Enligt uppgifter till DN ska ip-adresserna vara kopplade till organisationer i de två länderna. Socialdemokraterna ser mycket allvarligt på attackerna och har höjt säkerheten på sina hemsidor. Det pågår också en polisutredning och säpo är inkopplade.

– Det finns ett politiskt syfte. Man vill slå ut vår möjlighet att kommunicera med väljarna via vår hemsida, säger Anders Ygeman (S), partiets gruppledare i riksdagen.

Läs mer: Överbelastningsattack mot S-hemsida

Flygkupp mot Miljöpartiet

Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin. Foto: Lisa Mattisson

Miljöpartiets inställning till hur mycket folk bör flyga är känd sedan långt tillbaka. De är bland annat stora förespråkare av flygskatten. Partiets språkrör Isabella Lövin har tidigare föreslagit att ge Swedavia i uppdrag att se till att svenskarna flyger mindre. Två veckor före valet fick göteborgarna se en syn som inte riktigt var förenlig med Miljöpartiets flygpolitik.

Under en derbymatch mellan Örgryte och Gais flög ett flygplan med en banderoll över Gamla Ullevi. På banderollen kunde man utläsa följande budskap: ”Rösta på Miljöpartiet”. Det är inte MP som står bakom arrangemanget. Deras partisekreterare Amanda Lind vill inte spekulera vem den skyldiga kan vara – det är nämligen okänt.

– Det känns som en märklig sak att lägga pengar på oavsett syftet med det. Det är helt uppenbart att vi som parti aldrig skulle göra reklam med flyg. Att en sådan här sak händer känns någonstans också som ett exempel på att det är en ganska tillspetsad valrörelse, sade hon tidigare till TT.

Läs mer: Flygkupp mot Miljöpartiet

S-politiker spred falsk information om SD och M på Facebook

Foto: Janerik Henriksson/TT

En representant för Socialdemokraterna i Sävsjö spred en rad falska påståenden om Sverigedemokraterna och Moderaterna i ett inlägg som främst riktades till väljare som är muslimer. I inlägget stod det bland annat att bägge partierna vill stänga moskéer och muslimska begravningsplatser, förbjuda halalslakt, att specifikt muslimer ska få mindre bidrag och att partisympatisörer ska odla splittring mellan ”muslimer och svenskar”. Meddelandet innehöll en uppmaning om att sprida inlägget vidare.

Mannen som stod bakom inlägget är valbar lokalt men den centrala S-ledningen meddelade, efter att inlägget uppmärksammats att han är petad.

Statsminister Stefan Löfven kommenterade inlägget i samband med en pressträff.

– Fullständigt oacceptabelt. Vad jag vet så har den här personen fått ta bort sin kandidatur och har uppmanats att lämna partiet, för så här agerar inte vi. Det här är inte socialdemokrati, sade Löfven och fortsatte:

– I socialdemokratin så sköter vi oss. Vi ska bedriva en valrörelse som är tuff i sak men det ska vara en schyst valrörelse, vi ska inte sprida lögner eller agera på ett oacceptabelt sätt. Det här var oacceptabelt.

Moderaterna i Jönköping har polisanmält Socialdemokraterna efter händelsen. Partiet centralt har också anlitat en säkerhetskonsult som bedrivit en utredning för att spåra var inlägget kommer från. DN har gjort en liknande undersökning och båda parterna har kunnat se att inlägget publicerades utomlands för första gången. Där efter har det spridits vidare och nått svenska konton och även Socialdemokraten i Sävsjö.

Det är i nuläget oklart vem som ligger bakom ursprungsinlägget.

Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer sade att det som inträffat är allvarligt och partiet kräver att Socialdemokraterna går ut och dementerar informationen i sina egna kanaler.

– Jag tycker det är bra att man tagit avstånd från detta och att de personer som spridit informationen fått lämna sina uppdrag. Men jag tycker också att i kommentarerna från Socialdemokraterna, och inte minst från Anders Ygeman, har man tagit lätt på detta och sagt att det är perifera människor ute på småorter runt om i landet. Det som är demokratiskt allvarligt är att det finns människor i vårt land som fått gravt felaktig information om några av valets partier, säger partisekreterare Gunnar Strömmer.

Gruppledare Ygeman å andra sidan har meddelat att Moderaterna ”plockar billiga politiska poäng”.

– Som ni vet har vi varit extra utsatta under den här valrörelsen. Att säga att vi tar lätt på det här är ju direkt felaktigt. Jag tycker att Moderaterna ska tänka på hur deras egna riksdagspolitiker beter sig. De behöver städa framför egen dörr, sade Ygeman i samband med en pressträff.

SD:s partiledare Jimmie Åkesson utgår också från en omedelbar utredning från S och skriver i ett sms till Expressen att ”hela deras valrörelse tycks bygga på att ljuga om andra partier”.

Läs mer: Inlägg med lögner om M och SD har spår utomlands

Jimmie Åkesson: ”Löfven har tappat det”

Jimmie Åkesson (SD) och Stefan Löfven (S). Foto: Erik Mårtensson/TT

Socialdemokraterna kallade till en presskonferens vars syfte var att kritisera Sverigedemokraternas politik. De menar att partiet inte granskas på samma sätt som andra partier och tog saken i egna händer.

Under konferensen sade civilminister Ardalan Shekarabi (S) att SD vill införa marknadshyror och att ta bort det kommunala utjämningssystemet.

Detta fick Sverigedemokraternas partiledare att reagera. Han lämnade senare samma kväll en kommentar till det samlade medieuppbådet utanför SVT-huset dit Åkesson anlänt för att delta i partiledarutfrågningen.

– Det allra första jag vill säga i dag är att jag är förbaskat trött på lögnfabriken på Sveavägen 68. Löfven ljög i dag om att vi vill avveckla det kommunala utjämningssystemet, sade Jimmie Åkesson.

Och fortsatte:

– Antingen är han totalt virrig, har tappat det fullständigt, eller så ljuger han. Båda sakerna gör honom olämplig som statsminister.

Statsminister Stefan Löfven har inte kommenterat Åkessons påhopp men gruppledaren Anders Ygeman har meddelat att S står bakom påståendena som SD kallade för en lögn.

Gällande påståendet om det kommunala utjämningssystemet menar Anders Ygeman att SD står för att kommunernas kostnader ”i längden inte ska finansieras av andra kommuner” – vilket är detsamma som ett stopp för just utjämningssystemet, enligt S.

– När det gäller marknadshyrorna har Oscar Sjöstedt (SD:s ekonomipolitiska talesperson, reds. anm.) så sent som i somras sagt att man successivt vill fasa in en friare hyressättning även i det äldre beståndet, sade Anders Ygeman.

Läs mer: Delvis sant att Sverigedemokraterna vill avskaffa det kommunala utjämningssystemet

C-politikern medlem i högerextrema organisationen ”Grå vargarna”

Centerpartiets valaffischer på Södermalm. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Göteborgspolitikern Mikail Yüksel kandiderade till riksdagen för Centerpartiet. Det gör han inte längre, partiet uteslöt honom med omedelbar verkan efter att det framkommit att han mörkat sitt engagemang i den högerextrema organisationen ”Grå vargarna”.

– Det har visat sig att han har deltagit i ett arbete med att starta en svensk gren till Grå vargarna, som är en ultranationalistisk och högerextrem rörelse, säger Centerns partisekreterare Michael Arthursson.

Yüksel har också poserat på bilder tillsammans med Grå vargarnas partiledare.

Kopplingen till organisationen upptäcktes mitt under brinnande valrörelse efter att ett antal C-medarbetare börjat ställa frågor till Yüksel. Dock har misstankarna funnits under en längre tid.

– När listorna fastställdes förra året var det mycket diskussioner. Det framfördes spekulationer om att han skulle vara Erdoganvänlig och ha någon slags koppling till turkiska nationalister. Då gick det inte att få något belägg för de påståendena, han sa inte heller att det var så, säger Michael Arthursson.

Läs mer: Centerpartiet utesluter lokal toppkandidat

Alliansbråk om ministerposter – ”som att Sjöstedt skulle bli finansminister”

Kristdemokraterna. Foto: Hanna FranzénTT

Kristdemokraterna kommer att kräva jämställdhetsministerposten efter valet, menar en källa med insyn som Aftonbladet talat med. Detta ogillades av Liberalerna, som hade den positionen i regeringen Reinfeldt.

– Att Ebba Busch Thor skulle få den ministerposten är uteslutet. Det är 2018, inte 1918, säger en källa till Aftonbladet.

En annan källa som tidningen talat med jämförde en kristdemokratisk jämställdhetsminister med ”som att Jonas Sjöstedt skulle bli finansminister”.

Riksdagskandidaten Sara Skyttedal är en av dem som har reagerat på de hårda orden från L.

– Jag tycker att det är väldigt speciellt att man jämför oss med Vänsterpartiet och hänvisar till att vår politik hör hemma i tiden innan kvinnlig rösträtt infördes. Det är lite svårt att tolka det här som annat än att vissa liberaler vill lämna in en skilsmässoansökan, sade hon.

Amineh Kakabavehs kritiserade personvalskampanj

Riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh. Foto: Magnus Hallgren

Vänsterpartiet har som policy att deras politiker inte får bedriva personvalskampanjer. Detta stoppade inte någon eller några från att starta just en sådan åt riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh. Hon har under en längre tid varit engagerad i frågor om hederskultur och enligt henne själv, blev hon utfryst i partiet på grund av detta.

I mitten av augusti började affischer föreställande en leende Kakabaveh och med sloganen ”feminism ska gälla alla” dyka upp runt om i Stockholm. Affischen bar också Vänsterpartiets logga. Detta fick partiledningen centralt att reagera och man krävde att riksdagsledamoten skulle ta avstånd från kampanjen.

– Jag blev inte förvånad av att man gör det, men man blir ledsen att man gör så under en valrörelse. Rösterna går ju ändå till Vänsterpartiet, så det är ju bara positivt, kommenterade hon för Expressen.

Senare visade det sig att det också finns en kampanjsajt som tidigare var Kakabavehs privata blogg. På den finns ett privat telefonnummer som personer uppmanas att swisha pengar till.

Riksdagsledamoten själv berättade för TT att detta var uppgifter som varit okända för henne.

– Det är jättebra att du meddelar, verkligen. Det ska jag verkligen se till att de tar bort det. Det gör ingenting om man har politiska texter, men inte kampanj. Jag trodde att de hade startat någonting annat, sade hon.

Läs mer: V-ledamot nekar till att driva egen kampanj

Hanif Bali (M) poserade med vapen – fick kritik av TU

Hanif Bali (M). Foto: Eva Tedesjö

I slutet av juli publicerade DN en faktakoll av ett påstående som Moderaternas riksdagsledamot Hanif Bali skrivit på sin Facebook. Den föll inte M-politikern i smaken vilket han uttryckte i alla sina sociala mediekanaler. En av publiceringarna var en bild där någon retuscherat in Balis huvud på omslaget till datorspelet ”Call of duty”, det såg ut som att Bali höll i två automatgevär. Under bilden stod texten: ”DN vs. Bali”.

Sen hände ingenting på ungefär en månad. Men i mitten av augusti publicerade Hanif Bali ytterligare en vapenrelaterad bild. Den föreställer Bali själv som håller i ett skjutvapen, han beskriver också själv att scenen utspelar sig på en skola. Bilden var en stöttande gest mot riksdagskandidaten Sara Skyttedal (KD) som några dagar tidigare fått kritik för att hon poserat med ett vapen på sociala medier. Det var DN:s ledarsida som stod för kritiken.

Balis vapenbild på skola väckte starka reaktioner. Bland andra partiledaren Jan Björklund (L) kallade bilden för ”olämplig”.

– Det är ett automatvapen och är konstruerat för strid och inte för jakt. Det är ett vapen som president Clinton ville förbjuda för att det används för masskjutningar, sade han.

Senare samma kväll kallade branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU) Ulf Kristersson till möte för att diskutera Balis agerande. I ett pressmeddelande motiverade TU kallelsen på följande sätt: ”Angående de anspelningar på krig och hot mot medier som partiets riksdagsledamot Hanif Bali uttryckt i sociala medier”.

Kristersson dök själv inte upp på mötet men skickade partisekreteraren Gunnar Strömmer.

TU upplevde att de haft ett ”bra samtal” under mötet, som resulterade i att den första vapenbilden försvann från Hanif Balis Instagram.

Ulf Kristersson meddelade senare att han inte kan recensera Hanif Balis agerande. Dock höll han med Björklund om att inläggen var ”olämpliga.

Läs mer: Kristersson om Balis bilder: ”Det var olämpligt”

Moderata riksdagsledamöter anklagar medier för att ”vilja rädda kvar MP i riksdagen”

Foto: Lisa Mattisson

Under sommaren brann det i skog och mark på över 70 olika ställen runt om i Sverige. Bönderna larmade om extremtorka och risk för att förlora skörden och djur fick nödslaktas eftersom att det inte fanns tillräckligt med bete. Under dessa veckor dominerades nyhetsmaterialet i de svenska tidningarna av brand- och torkrelaterade nyheter.

Det fick Edward Riedl, Leif Gripestam och Lars Beckman att ana ugglor i mossen.

Den förstnämnde skrev följande rader i ett Facebookinlägg: ”Agendasättande journalistik urholkar traditionella mediers trovärdighet. Den kortsiktiga vinsten hos dessa journalister som räddar MP har långsiktigt ett högt pris för svensk demokrati”

Hans partikollega Gripestam bidrog till samtalet på sin egen Facebook och skrev att medierna vill ”rädda kvar MP i riksdagen”.

Även Lars Beckman tyckte sig se samma tendenser: ”Media har släppt alla hämningar för att hjälpa den sittande regeringen”, skrev han.

Aftonbladet intervjuade medieforskaren Marie Grusell vid Göteborgs universitet som var starkt kritisk till ledamöternas agerande.

– Det är en taktik att underminera journalistiken. Jag tycker det är under all kritik, sade hon.

Samtidigt visade allt fler opinionsundersökningar att klimatet är en väljarnas viktigaste frågor.

Läs mer: Så blev extremsommaren 2018

Ebba Busch Thor: ”Betackar mig för klapp på huvudet från statsministern”

KD:s partiledaren Ebba Busch Thor, Foto: Roger Turesson

Under Expressen/DI TV:s partiledardebatt i mitten av augusti hettade det till i en diskussion om miljön. KD-ledaren Ebba Busch Thor tog kvällen som ett tillfälle i akt att presentera en nyhet – hennes inställning till kärnkraften. Busch Thor öppnade upp för att istället för att avveckla kärnreaktorerna, bygga ut dem.

Hon menade att detta skulle vara bra för industrins skull och att kärnkraft är mycket bättre än att använda sig av fossila bränslen.

Statsminister Stefan Löfven försökte göra det tydligt att han vet ett och annat om vad som är bra på industrin.

– Det är intressant att få en undervisning om industrins villkor av Ebba Busch Thor. Jag vet hur villkoren är i industrin, sade statsministern.

Ebba Busch Thor var snabb på att replikera:

– Jag betackar mig för den klappen på huvudet från en statsminister i en feministisk regering, sade hon.

Läs mer: Busch Thor: Hellre kärnkraft än smutsig kolkraft

MP-politiker ville byta 3000 röster mot moské

SVT:s Uppdrag granskning kunde avslöja hur miljöpartiets gruppledare i Botkyrka erbjudit två lokala moderatpolitiker 3.000 röster i utbyte mot ett bygglov om en ny moské i Alby.

Rösterna skulle komma från de 4.500 medlemmarna i Albys moské och kunde har varit tillräckligt många för att ändra maktbalansen i den i dag rödgrönt styrda kommunen.

Erbjudandet ska enligt Uppdrag Granskning ha lagts fram under ett möte i moskén, med representanter från församlingen. Moderaterna tackade nej till erbjudandet.

Den miljöpartistiska politikern har förnekat att han erbjudit röster och förklarar på sin facebook att mötet ordnades för att föra samman moderaterna med intresserade väljare och för att hjälpa moskén att bredda sin verksamhet.

Snart därefter tvingades politikern att lämna partiet.

– Det här kommer som en chock för oss och vi är väldigt besvikna på gruppledarens agerande, sade Anna-Clara Acevado, politisk sekreterare för partiet till DN.

Läs mer: MP-politiker erbjöd 3000 röster mot moské

Storbråk när SVT tog avstånd från uttalande från Jimmie Åkesson (SD)

Foto: Roger Turesson

Under SVT:s sista partiledardebatt uttalade sig Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson om svårigheter för invandrare på den svenska arbetsmarknaden.

– Jo, det är för att de inte är svenskar och inte passar in i Sverige, sade Åkesson.

Uttalandet fick Centerpartiets partiledare Annie Lööf att slå näven i bordet och följdes av en upprörd ordväxling partiledarna emellan.

Efter debatten tog SVT beslutet att ta avstånd från uttalandet med hänvisning till demokratiparagraven i radio- och tv-lagen.

– Vi ska börja med att säga att Jimmie Åkessons uttalande här i inledningen var grovt generaliserande och SVT tar avstånd från det, sade programledaren.

Avståndstagandet mötte starka reaktioner och kritiserades från flera håll. Efteråt sade SD att händelsen ”saknar motstycke i modern svensk historia”, och krävde en ursäkt.

Efter ett möte mellan de två parterna stod det klart att ursäkten uteblev och att Sverigedemokraterna anmäler SVT till granskningsnämnden.

– Jag upplever det som att det här är den största skandal som public service någonsin har varit med om, sade partiets presschef till DN efter mötet.

Dagen före valet kom beskedet att SD bojkottar SVT:s valvaka på söndagskvällen.

Läs mer: SD:s presschef efter mötet med SVT: De bad inte om ursäkt