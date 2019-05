Statsvetare: C-framgång del av ”grönliberal” trend

EU-valet 2019

Det svenska parti som ökade mest i söndagens val var SD, som växte med 5,7 procentenheter jämfört med EU-valet 2014. Men inte långt efter kommer Centerpartiet, som gick upp med 4,3 procentenheter, vilket innebär partiets bästa EU-valresultat hittills och en förstärkning från en till två parlamentsledamöter i Bryssel och Strasbourg.

Bland valtrenderna i EU i stort märks en ”grön våg”. Den partigrupp som samlar gröna partier av olika schatteringar ökar preliminärt från 52 till 70 mandat.

I Sverige tappar samtidigt det mest uttalat gröna partiet, Miljöpartiet, ungefär en fjärdedel av sin väljarandel.

Men det gröna finns med även i Centerns profil. Väljare som betonar miljöfrågorna och som samtidigt definierar sig som borgerliga brukar föredra C framför MP. Om man räknar in C bland de partier som vunnit på klimat- och miljöfrågorna är Sverige också en del av den europeiska gröna vågen.

Det är så professorn i statsvetenskap Marie Demker ser på saken, även om hon föredrar att tala om en ”grönliberal trend”.

– Både C och MP greppar över klimatfrågorna och de har haft ett visst drag av den grönliberala trend som dragit över Europa, säger hon.

Hon ser även andra gemensamma egenskaper mellan de båda partierna, som på riksnivå i allmänhet befinner sig på olika sidor om stridslinjen.

– De väljare som tycker det är viktigt med motstånd mot nationalkonservatismen och olika typer av EU-negativa rörelser har haft ett tydligt val i både C och MP.

Det gäller förvisso också Liberalerna, som i stället gjorde ett uselt val. Att det blev så får man skylla på att partiet har haft och har många interna frågor att hantera, tror Demker, som ett sent byte av toppkandidat och en partiledarstrid i antågande.

– C hade inte alla dessa minusposter utan var tvärtom enat, hade en tydlig kandidat och gick till val på både klimat och värderingar.

För MP:s del ska man inte jämföra med resultatet i EU-valet 2014, som var exceptionellt bra, utan snarare med var man legat de senaste två tre åren, menar Demker.

– MP hade en extremt svag valrörelse i Sverige, och givet det har man hämtat upp sig.

I SVT:s vallokalsundersökning Valu kan man se att 23 procent av dem som röstade på C i årets EU-val röstade på något av de tre andra borgerliga partierna i förra årets riksdagsval (störst flöde är det från Liberalerna). Samtidigt har 15 procent av årets C-röster flödat över från de rödgröna.

Miljöfrågan har tappat lite i rankning bland väljarnas viktigaste frågor mellan de senaste EU-valen, från andra till fjärde plats. Det handlar dock inte om stora förskjutningar i siffror. 2009 var det 53 procent som tyckte miljön var viktig, medan det i år var 49 procent.

Centern har på senare år även lockat många liberalt sinnade väljare som menar att C är det parti som bäst förvaltat den liberala ideologin.

I EU-valrörelsen har partiet, inte minst genom toppkandidaten Fredrick Federley, betonat motståndet mot högerpopulismen.

– Vi har tagit den kampen. Men vi har också varit tydliga med klimatpolitiken, och vi brydde oss om antibiotikaresistensen, djurskyddet och maten.

Federley var ”superglad” över resultatet.

– Min personliga ambition har varit att vi skulle ta två mandat och att vi skulle göra det bästa Europavalsresultatet någonsin, vilket vi har gjort.

På frågan hur Federley ser på att Liberalerna säckade ihop, mer än halverades och nätt och jämnt klarade fyraprocentsspärren svarar han:

– Det var jätteviktigt att Liberalerna tog ett mandat. Det var ju på håret att Karin Karlsbro och Jan Björklund lyckades.

Federley reser till Bryssel redan på måndagen för att börja de förhandlingar som nu ska föras bland de liberala partierna för att bilda en ny partigrupp.

Den faktor som förändrat spelplanen en del för Alde, som partigruppen heter i dag, är att den franska presidenten Emmanuel Macrons EU-vänliga och liberala parti En Marche kommit in i parlamentet som Renaissance (Pånyttfödelse).

