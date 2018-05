Strandhäll: ”Jag uttryckte ett systerskap”

Välkomna till DN Intervju med mig Johar Bendjelloul vid utfrågemikrofonen. Dagens gäst är socialdemokrat, Sveriges socialminister med ansvar för socialförsäkringar och vårdfrågor, tidigare ledare för fackförbundet Vision, med en ovanlig bakgrund för att vara en svensk minister, uppvuxen i Bergsjön i Göteborg, ett av de där så kallade utsatta områdena som alla har åsikter om under detta integrations- och migrationsfixerade valår 2018. Välkommen Annika Strandhäll.

Vad tycker du om samhällsdebatten just nu?

– Jag tycker att vi har en väldigt tuff samhällsdebatt just nu. Den präglas väldigt mycket av en känsla av att allting går åt skogen. Det är det narrativet som möter en både i politiska debatter och i media, skulle jag vilja säga. En hel del populism. Det sker också stora förändringar i vår omvärld. Det blåser ju vindar i en viss riktning som påverkar också Sverige. Många högerextrema regeringar i Europa, och via Donald Trump i USA och så där. Så att tuff samhällsdebatt. Jag är ju också aktiv i sociala medier och möter det haveri som finns där emellanåt.

När du tittade på SVT:s Agendas partiledardebatt, jag utgår från att du såg den, så handlade det i stort sett bara om olika dystra konsekvenser av migrationen, förutom ett klimatsjok mot slutet. Vad tänkte du om det?

– Jag tycker för det första att det formatet många gånger blir jobbigt för att man inte hinner prata till punkt. Men också med utgångspunkten att man väldigt mycket lyfter fram de negativa delarna när det gäller migrationen. Sen finns det också positiva delar. Sverige är ju ett land som under ganska många decennier har haft enormt god nytta av att vi har haft en migration till Sverige.

Det finns ju också en intern socialdemokratisk debatt nu om huruvida ditt parti gått för hårt fram i de där frågorna, med för tuff retorik och för hårda förslag när det gäller just migrationspolitiken. Vad tycker du?

– Jag tycker nog att vi ligger ganska rätt i den här debatten. Jag satt ju i regeringen också hösten 2015 och var med när vi tog emot 10.000 i veckan, som låg på gymnastiksalsgolv och annat. Och vi försöker ju ha en balans mellan hård och mjuk trygghet. Och som du också sa förut, jag är uppväxt i Bergsjön och jag tycker att vi behöver ha ordning och reda. Det ska vara tryggt att gå ut.

Ja, men samtidigt så är du en politiker som har talat väldigt mycket om att nyanlända inte är ett hot mot välfärden, tvärtom en tillgång. Och det är åsikter som i alla fall jag uppfattar inte framkommer från socialdemokrater i dag.

– Ja, jag är socialdemokrat och har sagt det. Men jo, jag tycker nog ändå att vi försöker säga det också när vi pratar om det här med hård och mjuk trygghet. Jag tycker nämligen att det är betydligt rakare att säga att de människor som vi har tagit emot, vi har tagit emot väldigt många de senaste åren, att de ska få en rimlig chans till integration på arbetsmarknaden, tillgång till välfärden, att deras barn ska få en bra chans i den svenska skolan. Och då tycker jag kanske att det både är rakare och ärligare att säga att för att vi ska klara det nu så behöver vi ha ordning och reda i migrationspolitiken. Snarare än att säga som Annie Lööf gör, att vi kan ta emot hur många som helst, men sen inte avsätta några resurser för att man ska integreras i samhället, utan de kan sova under broar liksom.

Men det handlar ju om jämvikt i ett samtal. Är du helt bekväm med den här socialdemokratiska strategin som många menar är mer auktoritär än den varit nånsin tidigare?

– Vi ska inte säga att den är det. Socialdemokrater har historiskt sett varit för en reglerad invandring med ungefär samma retorik som Stefan Löfven använder i dag. Nämligen att vi behöver ha ordning och reda i migrationspolitiken. För det handlar också om att vi behöver se till att de människor som kommer hit ska på samma villkor som andra kunna bli en del av ett väldigt utvecklat välfärdssamhälle som vi vill värna.

Ja, men jag förstår att en regering fattar beslut kollektivt och du är också såklart lojal i ett valår. Men med din bakgrund, uppvuxen i Bergsjön, Är du verkligen bekväm med det man hör från Socialdemokraterna nu?

– Men kanske just därför då skulle jag vilja säga. Jag är ju själv uppvuxen i ett mångkulturellt område. Och redan när jag gick i grundskolan, jag gick i Bergsjöskolan, så kom ju en stor andel av de som gick i min klass från andra länder. De har faktiskt haft en chans att bli en väldigt schyst och bra del i det svenska samhället. Och det tycker jag att de som nu också kommer, den senaste flyktingvågen som flydde från krig och förtryck, ska ha en möjlighet bli. Och nu handlar det om att vi måste investera och att vi också kan ta hand om de människor som kommer hit. Jag gick i Bergsjöskolan till exempel när jag växte upp. Det är en av de skolor som under den senaste flyktingvågen till Sverige tog emot väldigt, väldigt många barn och unga. Det är inte så mycket i Danderyd, kanske, som i Bergsjön. Och de ungarna ska också få en chans att få tillgång till en schyst skola, komma ut på arbetsmarknaden och få ett schyst liv.

Det har hur som helst kommit en lång rad förslag och uttalanden som låter restriktiva. Statsminister Stefan Löfven väckte mycket uppståndelse när han tänkte högt om att barn till papperslösa inte ska kunna gå i svensk skola. Det är ju inga såna förslag som lagts fram. Men vad betyder det att statsministern funderar kring sånt?

– Jag tror att det var väl… Som sagt var – det är inget förslag som har kommit från socialdemokratin. Jag tror att man i grund och botten ska se det i ljuset av att statsministern tänker att vi ska ha ordning och reda i migrationspolitiken. Och är det så att man har ett beslut om att man inte ska stanna i Sverige, då ska man inte stanna i Sverige.

Men det är ju en annars viktig princip att barn inte ska kunna straffas för val som föräldrarna har gjort.

– Just därför så är inte heller detta en del av de förslag som socialdemokratin har lagt fram.

Men varför… Hur kommer det sig att statsministern sa så, då?

– Det får han svara på själv, tror jag. Men vi var ju…

Men vad tror du?

...väldigt tydligt ute sen och också var väldigt tydliga med att det inte är en del av de förslag vi har gått fram med.

Jag testar en annan boll på dig då, ett exempel på hård retorik. Finansminister Magdalena Andersson har pratat om att man inte bör ge till tiggare. Vad tycker du om det?

– Jag lägger ingen som helst värdering i Magdalena Anderssons uttalande där. Jag tycker att varje människa måste…

Vad tycker du, då?

– Jag tycker att man måste själv få fatta det beslutet. Jag själv, emellanåt, lägger pengar i de här bössorna.

Trots att finansministern hävdar att du då gynnar trafficking.

– Ja, nu kanske hon blir sur på mig… Nej. Emellanåt gör jag det, emellanåt gör jag det inte. Men samtidigt så reflekterar jag också över det som finansministern säger, att det är inte okomplicerat det vi ser. Jag är som sagt var chef för socialdepartementet. Jag har själv suttit med bulgariska ministrar och resonerat om de här frågorna och vad som behöver göras på hemmaplan i både Rumänien och Bulgarien. För att man inte ska ha invånare som av de här skälen behöver sitta på gatorna och tigga i andra EU-länder. Och därför så är det delvis också en fråga som vi behöver fortsätta diskutera på EU-nivå.

Vi byter ämne. Du var en av flera ministrar som inklädde dig knytblus offentligt för en tid sen, i solidaritet med den nu avgångne ständige sekreteraren Sara Danius som ju ofta bär just knytblus. Varför valde du att göra det?

– Jag valde att göra det för att jag reagerade starkt på den situation som hon hamnade i. Jag är ju visserligen minister och Socialdemokrat, men jag är också människa, kvinna och feminist. Och det var för mig ett väldigt naturligt sätt att visa ett systerskap och stöd.

Vad vet du om den situation hon hamnade i?

– Jag vet ungefär lika mycket som alla andra vet om den situation som hon hamnade i. Men jag har också erfarenheter av och har många gånger under mitt liv mött just situationer där kvinnor ska gå in och ta ansvar i en gammal, ganska förlegad kultur och sen få betala ett pris för det.

Min poäng här var att Svenska Akademien är en ganska sluten församling där vi faktiskt inte vet alla detaljer om vad som har hänt. Hade det inte känts tryggare att ha ett bättre faktaunderlag innan du tog ställning?

– Nej, det hade nog känts väldigt mycket tryggare, som det ibland kan göra, att inte göra nånting. Jag valde att göra något istället. Utifrån både att jag själv är feminist, att jag ser hur kvinnor i samhället, kvinnor i positioner där man har makt och inflytande, många gånger befinner sig i en tuff situation.

Vilken är din ståndpunkt när det gäller de här maktkamperna i Svenska Akademien?

– Alltså när det gäller ståndpunkterna kopplat till maktkamperna i Svenska Akademien, så är väl återigen min ståndpunkt att när en kvinna med den värdighet som Sara Danius visade i det här sammanhanget, och som vi nog alla har följt på lite olika sätt, lämnar på det här sättet, så var inte jag ensam om att reagera, utan det var många som gjorde det.

Om vi lyfter det då till ett principiellt plan. Du är medlem av regeringen. Varför ska regeringen på det här viset lägga sig i en oberoende kulturinstitutions inre processer?

– Nej, jag la mig inte i deras inre processer.

Det ställningstagandet har väl ändå uppfattats så?

– Ja, det är möjligt, och det får man gärna göra. Däremot så visade jag och uttryckte ett systerskap som jag har gjort många gånger förr för en kvinna som befinner sig i en väldigt tuff situation, och försöker röka ur en gammal förlegad patriarkal miljö kanske.

Du är inte bara opinionsbildare, utan du är också minister. Kan det finnas… Hur har det du tänkt på det konstitutionellt att en minister lägger sig i en institutions inre liv på det här viset?

– Ja, fast jag la mig inte i en institutions inre liv eller de processer som pågår där inne. Däremot visade jag…

Du tog ju ställning för en part i målet under alla omständigheter.

– Jag tog ställning för en kvinna som befann sig i en tuff situation.

Svenska Akademien, har ju en ganska oklart rättsligt status egentligen, den vilar på åldriga urkunder som kan omtolkas. Om jag ställer frågan så hä: Är det konstitutionellt riktigt att ministrar har synpunkter i detta läge?

– Har synpunkter… Ja, jag tycker nog att det är riktigt att även ministrar får lov att uttrycka åsikter i olika frågor. Och i det här fallet så valde jag att göra det.

Det har gått ett halvår sen metoo-hösten 2017, och nog kändes då i alla fall som att det här med jämställdhet, det kommer nog att bli en valfråga. Varför har det inte blivit så?

– Ja, det kan man väl verkligen önska sig att det kanske också förhoppningsvis kommer att bli en valfråga. Jag pratar själv väldigt ofta om metoo när jag får frågor. Jag kan också konstatera att det kanske också fallit ner något på den massmediala agendan. För mig som socialminister och medlem i en feministisk regering, så pågår arbetet kring jämställdhet varje dag. Det finns inte ett beslut som vi fattar i regeringen där vi inte först har gjort en jämställdhetsanalys. Nu får vi också snart förhoppningsvis kanske, vi har åtminstone lagt fram förslag om samtyckeslagstiftning till exempel. Så att för min del lever jämställdhetsfrågan hela tiden. Jag pratar väldigt mycket jämställdhet och skulle kanske önska än mer då att fler gjorde det. Även media.

Om vi avslutar där vi började – Socialdemokraterna har en valstrateg som heter John Zanchi som sagt att vi har en "politisk dagordning i dag som i någon mening är auktoritär. Det finns i väljarkåren en önskan om att nån ska ta kontrollen över samhällsutvecklingen." Håller du med honom i den analysen?

– Att det finns en sån strömning i samhället – ja, det håller jag med om. Och jag skulle säga också, med utgångspunkt från den känsla och oro som finns hos befolkningen, befogad eller inte, att saker och ting går i fel riktning. Vi ser det i Sverige, vi ser det också i andra länder, att människor behöver känna en större trygghet i att vi har koll på läget. Att vi är beredda både att investerar i människor, mjuk trygghet, men också hård trygghet, lag och ordning, att man inte ska behöva oroa sig för skjutningar i området och…

Johar Bendjelloul: Och vilket ansvar har Socialdemokraterna för att den här andan finns i väljarkåren, när Socialdemokraterna valt att lyfta fram hårdare frågor?

– Ja, alltså, jag tror att det är otroligt viktigt att man är tydlig med varför man lyfter fram de frågorna. Men så sent som i dag så stod jag också och presenterade ett vallöfte som handlade om psykisk ohälsa och våra satsningar där. Och när jag tittar på de vallöften som Socialdemokraterna har presenterat under våren, i och med att jag har ansvar för de flesta välfärdsfrågorna, så kan jag konstatera att balansen är ungefär fifty-fifty. Sen låter det inte så i samhällsdebatten. Men det är ju inte heller så att Socialdemokraterna ensamt styr samhällsdebatten. Utan här tror jag kanske om politiken ska vara fundersam över hur det påverkar oron i samhället, så kanske också media ska fundera över vad det är man lyfter.

Vad gör vi fel, menar du?

– Jag är ju ansvarig för hälso- och sjukvården, det är en av de stora valfrågorna i år. Där man möts av, med rätta, för den balansen ska finnas, men hela tiden av vad det är som brister i hälso- och sjukvården. Det låter som om ingenting fungerar och ingen får vård. Samtidigt så är det så att så sent som i höstas presenterades i The Lancet en undersökning där man jämförde 195 länder och dödligheten i 32 diagnoser. Där kan man konstatera att bland de här 195 länderna så platsar Sverige in på plats 4. Problemet när l debatten blir väldigt svart, är ju att det driver på en politisk dagordning som blir väldigt svartvitt. Och just det här med att försöka ha en balans, att ha flera tankar i huvudet samtidigt och inte förenkla ibland väldigt komplexa frågor.

Samtidigt så anpassar sig de politiska partierna efter mätningar om vad väljarna tycker är viktigt. Jag intervjuade statsminister Stefan Löfven tidigare i år, och då sa han att ett av skälen till att det gått dåligt för Socialdemokraterna på andra håll i Europa är att man inte har pratat om de frågor som väljarna tycker är viktigast. Och de mätningarna visar ju att det är just trygghet och migration som spelar roll. I vilken mån kan Socialdemokraterna gå emot detta och skapa sitt eget budskap?

– Ja, men vi ska naturligtvis lyssna på de frågor som är viktiga för väljarna att få svar på, där oron finns. Och vara tydliga med hur vi vill förändra. Men jag kan lite självkritiskt tänka, att våga ha balans och säga. ”Den här frågan är inte svartvit. Det är sant att vi har utmaningar, problem i vården med köer till exempel, men där finns också den här andra bilden.” Och där kan man absolut vara självkritisk också från politikens sida, man kan behöva bli bättre på att klara den balansen.

