ARBETSMARKNAD

Centern och Liberalerna

• Ändrade turordningsregler vid uppsägning

• Privata arbetsförmedlingar

• Lagstiftning om lägre ingångslöner för nyanlända

Bägge partierna drev frågan om en liberalare arbetsmarknad under åren med Alliansregeringen, utan att få gehör hos M. Nu kräver C och L att detta ska genomföras av S.

Kompetens snarare än anställningsår ska avgöra när arbetsgivarna väljer vilka som får vara kvar vid neddragningar. C vill att det ska gälla för alla företag med upp till 50 anställda. L är något försiktigare. Det mesta av Arbetsförmedlingens verksamhet ska övertas av privata matchningsföretag. Fler nyanlända ska komma i arbete genom att man lagstiftar om särskilda inträdesjobb med 70 procent av ingångslönen. Även arbetsgivare utan fackliga kollektivavtal ska få erbjuda sådana jobb.

Hos C finns en öppning för hur frågorna skulle kunna hanteras. Partiet har föreslagit en Arbetsmarknadskommission som tar ett helhetsgrepp.

Socialdemokraterna

• Nej till lagstiftning om lägre ingångslöner

• Etableringsjobb för nyanlända bara hos företag med kollektivavtal

• Oförändrade turordningsregler i LAS

Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas - det var ett mantra i den socialdemokratiska valkampanjen. Respekten för att arbetsmarknaden hanteras genom kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare är en grundbult.

Det är skälet till att S säger nej till de borgerliga inträdesjobben med lagstiftning om låga ingångslöner. S-alternativet är de etableringsjobb som arbetsmarknadens parter kommit överens om, där staten går in med pengar så att arbete kan kombineras med utbildning.

S vill utveckla Arbetsförmedlingen, inte avveckla den. De varnar för privata lösningar och pekar på etableringslotsarna som Alliansen införde som ett varnande exempel.

Turordningsreglerna i LAS ger redan idag tillräcklig flexibilitet för arbetsgivarna, anser S.

Lööfs kravlista för att överväga att släppa fram Löfven

BOSTADSPOLITIKEN

Centern och Liberalerna

Friare hyressättning

Förenkla bostadsbyggandet

Öka rörligheten på bostadsmarknaden

Både C och L vill se en förändring av det nuvarande systemet för hyresreglering. I dag har hyresvärdar rätt till fri hyressättning i 15 år i nybyggda bostäder. C och L vill slopa den tidsgränsen. Både C och L är öppna för att tillåta att hyresrätter i attraktiva lägen har en högre hyra.

För C är strandskyddet en hjärtefråga. Ett slopat strandskydd skulle enligt C gynna landsbygden eftersom fler hus skulle kunna byggas i attraktiva lägen.

Både C och L vill förenkla plan- och byggreglerna så att det ska bli lättare att bygga bostäder. Bägge partierna vill dessutom slopa de byggsubventioner som den rödgröna regeringen har infört.

L och C vill sänka reavinstbeskattningen vid försäljning av bostäder för att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Både C och L har öppnat för att ränteavdragen ska börja trappas av.

Socialdemokraterna

• Nej till marknadshyror

• Bygg fler bostäder

• Byggsubventioner

S driver på för att det ska byggas fler hyresrätter. Det sker bland annat genom stora byggsubventioner till lägenheter med ”rimlig hyra”. Samtliga borgerliga partier är motståndare till byggsubventionerna.

S har lovat att det ska byggas minst 250 000 nya bostäder under åren 2015-2020. Därefter ska det byggas i genomsnitt 45 000 nya bostäder per år fram till 2030.

S vill att kommunerna i högre utsträckning ska ha möjlighet att villkora markanvisningar och få rätt att i detaljplanen ange upplåtelseform. Det innebär att kommunerna ska kunna styra så att det byggs både hyresrätter och bostadsrätter i samma område.

S säger nej till marknadshyror med motiveringen att partiet vill värna om allas rätt till en bostad, oavsett storlek på den egna eller föräldrarnas plånbok. S har nära band till Hyresgästföreningen som driver en hård kampanj för att motverka marknadshyror.

SKATTERNA

Centern och Liberalerna

• Kraftigt sänkta marginalskatter

• Sänkt arbetsgivaravgift för småföretag

• Rot och rut

På kravlistorna som nu lämnats till Stefan Löfven har både C och L förslag om sänkta skatter på arbetsinkomster. Båda partierna vill höja brytpunkten för när man ska börja betala statlig skatt, i praktiken en skattesänkning för dem med en lön över cirka 37 000 kronor i månaden. L vill även avskaffa den så kallade värnskatten som betalas på månadsinkomster över 55 000 kronor. Både L och C vill utvidga avdragsmöjligheterna för Rut-tjänster.

Sänkt arbetsgivaravgift för småföretag är en av C:s prioriterade frågor, medan L i första hand prioriterar sänkt bolagsskatt.

Båda partierna vill se större inslag av grön skatteväxling, det vill säga lägre skatt på inkomst och högre på miljöfarlig verksamhet. De ställer sig samtidigt bakom en större blocköverskridande skattereform som tar ett helhetsgrepp på skattesystemet, något som även övriga partier efterfrågar.

Socialdemokraterna

• Nya resurser till välfärden går före skattesänkningar

• Stor skattereform

• Progressiviteten i skattesystemet ska vårdas

S byggde stora delar av sin valrörelse på att varna för att de borgerliga partiernas skattesänkningar skulle slå mot den gemensamma välfärden. S vill säkra välfärdens finansiering och ser inget utrymme för stora skattesänkningar.

S värnar också principen om att skatt ska betalas efter förmåga. Det betyder att människor med höga inkomster ska betala mer i skatt än de med låga inkomster. S har under den gångna mandatperioden sänkt gränsen för när man ska börja betala statlig skatt.

S har röstat emot när tidigare borgerliga regeringar lagt fram förslag om jobbskatteavdrag men vill ändå behålla denna skattesänkning för de flesta inkomster.

S vill se en stor skattereform som förhandlas fram över blockgränsen av så många partier som möjligt.

VINSTER I VÄLFÄRDEN

Centern och Liberalerna

• Nej till vinsttak för välfärdsbolag

• Fri etableringsrätt för privata vårdcentraler

• Akutsjukhus ska kunna privatiseras

Att hålla öppet för privata alternativ i välfärden är en djupt ideologisk fråga för C och L. Det handlar om valfrihet, att medborgarna, inte politiker, ska avgöra vilken skola eller vårdinrättning man vill nyttja. Det handlar också om en vurm för småföretagen, som blivit många fler inom välfärdsområdet på senare år. Inte sällan drivs de av kvinnor, vilket C och L ser som en jämställdhetsvinst.

Alla borgerliga partier säger därför nej till det 7-procentiga vinsttak som den rödgröna regeringen har föreslagit för friskolor. Istället vill man se skärpta kvalitetskrav. De försvarar LOV, lagen om valfrihet, som Alliansregeringen införde och som öppnade för privata alternativ i vården.

Socialdemokraterna

• Stopp för vinstjakt i välfärden

• Nej till privatisering av akutsjukhus

• Landstingen ska ha veto mot nya vårdcentraler

Den rödgröna regeringen har drivit frågan om ett vinsttak för bolag i välfärdssektorn men blivit nedröstade i riksdagen. Att man skulle gå fram med ett sådant förslag var ett krav från V för att partiet skulle stötta Stefan Löfven som statsminister 2014. De rödgröna har också blivit nedröstade när de försökt stoppa privatiseringar av akutsjukhus och begränsa etableringsrätten för privata vårdgivare.

Frågan om bolagsvinster inom vård och äldreomsorg har däremot lagts i en ytterligare utredning. Och exakt var S står är inte glasklart. Retoriken mot vinster i välfärden var skarp i valrörelsen. Men innan man lierade sig med V i budgetsamarbetet 2014 var S inne på linjen att det kunde räcka med hårda kvalitetskrav för att stoppa oseriösa aktörer.

