Sverige exporterade krigsmateriel för strid till Turkiet senast 2017

Fakta. Svensk krigsmaterielexport till Turkiet 2014-2018.

2018: 299 miljoner kronor (enbart övrig krigsmateriel)

2017: 71 miljoner (varav 100.000 kronor avsåg krigsmateriel för strid)

2016: 89 miljoner (varav 100.000 kronor avsåg krigsmateriel för strid)

2015: 35 miljoner (varav 7 miljoner kronor avsåg krigsmateriel för strid)

2014: 0,5 miljoner (varav 200.000 kronor kronor avsåg krigsmateriel för strid)

• Övrigt krigsmateriel som levererats under åren 2014-2018: elektronisk utrustning, pansar- och skyddsutrustning”, maskeringsutrustning, ”programvara” och tekniskt bistånd.

• Krigsmateriel för strid som levererats under åren 2014-2017: krut och sprängämnen.

Siffror för tillstånd för export av krigsmateriel:

2019: Inga tillstånd har utfärdats.

2018: 2 st. (100.000 kronor) (enbart övrig krigsmateriel)

2017: 5 st. (58 miljoner kronor)

2016: 3 st. (218 miljoner kronor)

2015: 5 st. (8 miljoner kronor)

2014: 5 st. (0,5 miljoner kronor)

• Utöver de materielkategorier som nämns ovan under rubriken export har tillstånd beviljats för kategorier som innefattar målfångnings-, målangivnings-, avståndsmätnings-, övervaknings- eller målföljningssystem; detekterings-, datafusions-, igenkännings- eller identifieringsutrustning samt utrustning for sensorintegration, övningsmateriel och skyddsutrustning eller utrustning for dekontaminering, särskilt utformad eller modifierad for militär användning, komponenter och kemiska blandning.

• Ingen ny exportaffär med Turkiet har godkänts sedan april 2017 och ISP handlägger heller för närvarande inte några ansökningar om utförsel av krigsmateriel till Turkiet. Exporten för 2019 offentliggörs i mars 2020 och baseras på exportörernas årliga redovisning.

Källa: ISP, Inspektionen för strategiska produkter.