Talmannen – ett Reaganfan som fick regeringsfrågan i retur

Mannen i den blå kostymen höjde vänstra handen som för att banka in allvaret. Nu gällde det att få alla åhörarna i aulan i Motala Folkets hus att förstå.

Detta var Moderaternas ståndpunkt om Social­demokraterna och statsminister Stefan Löfven:

– Han vill ju allra helst splittra Alliansen och styra med Centern och Folkpartiet. För då har han placerat oss och möjligen KD i högerburen utan möjlighet att samla stöd för ett realistiskt regeringsalternativ. Han står bredbent i mitten…

En klocka pinglade: Dags att avrunda.

– … och han har därmed uppnått sitt viktigaste mål, avslutade mannen.

Andreas Norlén höll sin utläggning på Östgötamoderaternas förbundsstämma hemma i Motala, några dagar före valborg 2015.

Formellt förde han förbundsstyrelsens talan. I praktiken talade han också för Moderaternas partiledning.

Hans uppdrag var att försvara DÖ, Decemberöverenskommelsen. Alltså det avtal om spelregler för minoritetsstyre som Alliansen ingått fyra månader tidigare tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

I powerpoint presenterade han alternativen: Att agera stödparti till S. Eller att bilda regering med stöd av SD. ”Dessa två alternativ bör inte eftersträvas”, stod det på skärmen.

Sedan krävde riksdagsledamoten Finn Bengtsson att DÖ skulle skrotas. Han vann omröstningen, Norlén förlorade.

– Det var uppenbart att min kritik delades av många medlemmar. Jag tror att Andreas såg detta. Det var därför som han höll en så lång utläggning. Han ville visa partiledningen att han gjorde vad han kunde för att vända opinionen, säger Finn Bengtsson till DN.

Regeringsfrågan har präglat Andreas Norléns vandring mot toppolitiken. Allt tog sin början 27 år före motionsstriden i Motala och sex mil söderut, på andra sidan Omberg.

• • •

På Lysingskolan i Ödeshög hade Muf-ombudsmannen Gunnar Axén lagt fram foldrar och dekaler på ett bord. Fram steg en 15-åring i vit skjorta och fluga. Pojkens uppträdande var mycket artigt och korrekt och han ställde intresserade frågor om moderat politik.

– Jag svarade efter bästa förmåga och det var i den vevan han blev medlem, minns Gunnar Axén, sedermera mångårig riksdagsledamot på östgötabänken.

– Jag har värvat många personer i mina dagar men det är ju inte alla man minns. Andreas gjorde ett djupt intryck på mig genom att han som var så ung visade sådana insikter.

Ronald Reagan 1980. Foto: Harry Langdon / Lebrecht / IBL Bildbyrå

Unga moderater på 1980-talet bars av en liberalkonservativ våg som svepte över världen. Margaret Thatcher väckte beundran med sitt kompromisslösa försvar av marknadsekonomin. I USA dundrade president Ronald Reagan: ”Tear down that wall” om det delade Berlin.

Det där gjorde stort intryck på den unge Andreas Norlén. Fortfarande vittnar partivänner om hans beundran för den ikoniske amerikanske presidenten. I sin ägo har Andreas Norlén en omfattande samling muggar med Reaganmotiv.

– Om man tittar noga så kan man ofta se att han bär på olika slags amerikansk memorabilia, som manschettknappar eller pins, berättar en källa.

När Andreas Norlén som nybliven talman gav Ulf Kristersson (M) uppdraget att sondera möjligheten att bilda regering valde han att citera Charles Dickens. Bland partivänner hämtar han hellre talesätt från den amerikanske presidenten som tvingade ner Sovjetunionen på knä, men också understödde smutsiga krig i Mellan­amerika.

– Han kan citera hur mycket som helst från Reagan. Men det är kanske klokare att använda Dickens än Reagan när man som talman håller presskonferens, säger en M-källa.

• • •

Det var ingen slump att debatten om DÖ blev het i Östergötland. Länsförbundet har haft en oproportioneligt stor inverkan på partiets utveckling under 2000-talet, med tunga företrädare som tidigare finansministern Anders Borg, tidigare partisekreteraren Sven Otto Littorin, tidigare vice ordföranden Gunilla Carlsson och nu Andreas Norlén.

– Det fanns en bra ombudsman i Östergötland, och det skapade en kultur som var tillåtande. En intellektuell miljö, med högt i tak. Man kunde ha en servil gentlemannatyp som Andreas Norlén i ena änden, och en excentrisk ideologisk exceltyp som Anders Borg i den andra, säger Sven Otto Littorin.

Andreas Norlén kom in tidigt i politiken, men blev ingen politisk broiler. Han doktorerade i juridik och arbetade med familjens tidningsföretag.

– Han är ingen partist som blir slav under den senaste partimotionen. Han tycker att det är viktigt att vara rättvis. Han är lite gammeldags och korrekt, servil och sirlig, säger Sven Otto Littorin.

Andreas Norlén kom in i riksdagen när Alliansen erövrade regeringsmakten 2006. Redan den första motionen vittnade om ett intresse för konstitutionella problem. Den handlade om parti­splittringen i kommuner och landsting, med de nio partierna hemma i Motala som exempel. Det kunde, tyckte han, inte vara tillfredsställande för demokratin ”om en mycket liten grupp väljare kan påtvinga kommunmedborgarna sin vilja”.

• • •

Vad gör man om man vill skapa förutsägbarhet i ett politiskt kaos? Vad gör man om man vill bevara gamla strukturer i en ny tid?

Man kallar in en konstitutionellt bevandrad jurist. Man kallar in en person som är ”fast förankrad och lite förtjust i traditioner men ändå öppen inför nya oprövade situationer”, som förra M-ledaren Anna Kinberg Batra uttrycker det i ett sms till DN.

Man kallar in Andreas Norlén.

Alliansen förlorade valet 2014. Anna Kinberg Batra fick stiga fram som Moderaternas ansikte utåt, även om Fredrik Reinfeldt ännu en tid höll i trådarna bakom kulisserna. Och Andreas Norlén kunde kliva ut på en större politisk scen efter åtta år på riksdagens östgötabänk.

Hans nya officiella roll blev att leda konstitutionsutskottet, med uppdraget att värna grundlagarna och nagelfara regeringens övertramp. Det var här, i lyckat samarbete med socialdemokraten Björn von Sydow, som han skaffade sig meriter för att senare bli talman.

Snart fick han också en viktig inofficiell roll.

– Det dröjde inte länge efter att jag frågade om han ville bli ordförande i KU, mitt i den kaotiska hösten 2014, innan han började visa vad han går för, berättar Anna Kinberg Batra för DN.

Under valrörelsen hade Fredrik Reinfeldt propsat på att det största av de traditionella blocken skulle få regera, om så i minoritet. I konsekvensens namn lämnade han efter valet över statsministerposten till Stefan Löfven (S).

Två månader senare fällde SD den rödgröna budgeten. Under några ödesmättade veckor i december präglades svensk politik av ovisshet.

• • •

Efter att det första mötet mellan regeringen och Alliansen havererat, aviserade Stefan Löfven att han tänkte utlysa nyval. Det skapade ett tryck. Förhandlingar kom i gång i det fördolda.

Andreas Norlén, doktor i avtalsrätt, fick i uppdrag av Anna Kinberg Batra att göra ett första utkast till grunden i det som sedan blev DÖ – en uppgörelse om hur regeringen skulle kunna tillträda och få igenom sin budget.

– Andreas Norlén ingick i en slags redaktionskommitté som tittade igenom de texter som bollades fram och tillbaka mellan partierna, berättar en källa.

– Första utkastet och sista kanske inte ens påminde om varandra. Frågan var: Om man politiskt är beredd att göra sådana här avsteg, håller det konstitutionellt? Hans inspel hade en sådan karaktär.

Förutsägbarhet framhålls ofta av jurister som en kvalitet i lagstiftning. Dels behövde det vara förutsägbart hur DÖ skulle tillämpas. Dels skulle de parlamentariska maktförhållandena vara förutsägbara, trots SD:s oförutsägbarhet.

Men ska politiken verkligen vara förutsägbar, oavsett hur väljarna röstar?

Det var den fråga som började skava framför allt bland borgerliga politiker så snart bläcket hade torkat på avtalet. En person som följt Andreas Norléns politiska bana ser DÖ som ett uttryck för att svenskarna och deras politiker är ”förutsägbarhetskramare”.

– Kaos behöver inte vara dåligt. Svensk politik bygger ofta på att man har gjort upp i förväg och så trycker 175 personer på ja-knappen och så är det klart. Det är inte nödvändigtvis fel att de som sitter i riksdagen har påverkan på besluten.

• • •

Förbundsstämman i Östergötland i april 2015 trappade upp striden i Moderaterna. DÖ-kritikern Finn Bengtsson attackerades hårt i sin riksdagsgrupp.

Men han klarade att behålla den goda relationen till bänkgrannen Andreas Norlén.

– Både Andreas och Ulf Kristersson höll sig neutrala i diskussionerna. De klarade att skilja på sak och person, berättar Finn Bengtsson.

Stödet för DÖ skulle prövas på Moderaternas partistämma i Karlstad i oktober samma år. Men ett annat parti hann före. Den 9 oktober röstade Kristdemokraternas riksting nej till December­överenskommelsen. Några timmar senare sa alliansledarna att avtalet hade fallit.

Vad ska vi kalla det? En östgötaklimax?

I praktiken hände mycket lite i regerings­frågan efter DÖ:s fall. Först ville endast Krist­demokraterna gå vidare och fälla regeringens ekonomiska politik. I januari 2017 sa Anna Kinberg Batra att hon också ville ha en gemensam alliansbudget. Men Centerpartiet och Liberalerna var mycket skeptiska. På samma sätt som de är skeptiska till att Alliansen ska ta makten med stöd av Sverigedemokraterna hösten 2018.

• • •

Lojala moderater följde med när partiledningen bytte linje. Andreas Norlén var en av dem. Som ordförande i KU hade han inga problem med att göra upp med alla partier, inklusive SD.

Integritet är ett omdöme om Andreas Norlén som ofta återkommer. Men några talar också om pragmatism.

– Han ser vad som är görligt, säger en partikamrat.

Finn Bengtsson konstaterar utan agg att Andreas Norlén hade sin karriär att tänka på i DÖ-turerna:

– Han skulle visa att han var obrottsligt lojal. Det fanns ett pris för topposten i KU.

I oktober 2017 bytte Moderaterna partiledare. Efterträdaren Ulf Kristersson sa att han varken ville regera med SD eller återskapa DÖ.

Kanske fanns det ett tredje alternativ: En regering utan stabilt stöd.

• • •

För några veckor sedan pratade Finn Bengtsson med Andreas Norlén i telefon.

– Då sa jag att om det nu var så att han skulle få möjlighet att gå vidare och kanske bli talman, så hade han mitt helhjärtade stöd, berättar Finn Bengtsson.

Förförra måndagen fick Norlén uppdraget av riksdagen. I tisdags bad han moderatledaren Ulf Kristersson att sondera möjligheterna för en ny regering.

Juristen motiverade beslutet med många hänvisningar till lagtexter och utredningar. Men han hade en sträng uppmaning till partiledarna:

– Om alla står där de står nu, kommer det låsta läget att kvarstå, sade han.

”Government is not the solution to our problem; government is the problem”, lyder ett av Reagans mest kända citat. Det är inte alldeles enkelt att översätta, eftersom government syftar på både stat och regering.

Men Andreas Norlén kan nog instämma: Just nu är regeringen inte lösningen utan problemet.

2018 röstade väljarna återigen för kaos, om man så vill. Det kan också beskrivas som att väljarna bekräftade att saker och ting inte kan fortgå som tidigare. Att politiken inte längre är en enkel tävlan mellan två block som avgörs på valnatten. Att DÖ inte löste några problem.

Och där står Andreas Norlén.

Igen.

Med frågan: hur ska Sverige regeras?

Kaos eller förutsägbarhet?

Läget i regeringsfrågan I stora drag gav valet 2018 samma resultat som 2014. Inget av de traditionella blocken fick egen majoritet och mellan dem är SD tungan på vågen. Läget är dock ännu mer komplicerat nu. SD har vuxit från 49 till 62 mandat och skillnaden mellan de rödgröna och Alliansen är ett ynka mandat, 144-143. Flera faktorer bidrar till hårda parlamentariska låsningar. Utgångspunkten är att den rödgröna regeringen har röstats ner av riksdagsmajoriteten. Handlingsutrymmet begränsas av att Allianspartierna bildar enad front. Socialdemokraterna vägrar att förhandla med Alliansen om syftet är att skapa en borgerlig regering. Centern och Liberalerna säger blankt nej till samarbete med SD, som i sin tur inte vill ha de två liberala partierna i regeringen. M och KD håller dörren öppen för att ta makten med SD:s passiva stöd.

Andreas Norlén Född: Maj 1973. Uppvuxen: Nordingrå i Ångermanland och Ödeshög i Östergötland. Familj: Hustrun Helena och sonen Henry. Bor: Villa i Norrköping. Bakgrund: Affärsjuridisk magisterexamen, juris kandidatexamen och doktor i affärsrätt med avhandlingen "Oskälighet och 36 § avtalslagen". I många år ansvarig utgivare för Kurirentidningarna. Politisk karriär: Medlem i Muf 1988, ordförande för Muf Östergötland 1995-1997. Kommunpolitiker i Motala 1998-2002 och 2006-2014. Riksdagsledamot från 2006. Konstitutionsutskottets ordförande 2014-2018. Aktuell: Talman i Sveriges riksdag sedan den 24 september i år.