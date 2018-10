Talmannen samlar partierna till gruppsamtal

Ingen av de två partiledarna för riksdagens största parti lyckades sondera sig fram till ett resultat. Under måndagens presskonferens meddelade talmannen Andreas Norlén att han tidigare har velat följa praxis och därmed använda sig av sonderingsmetoden, men då detta visat sig meningslöst – Sverige har lika lite en regering nu som på valnatten, vill talmannen pröva en ny metod: gruppsamtal.

Jan Björklund förkunnade under gårdagen att han ansåg att Annie Lööf skulle få göra ett sonderingsförsök. Ulf Kristersson meddelade att han står till förfogande för en andra chans och Jimmie Åkesson föreslog sig själv som möjlig sonderare.

Men ingen av dem, eller någon annan heller fick uppdraget.

Norlén har valt ut fyra regeringsalternativ som han nu vill titta närmare på. Klockan 9 på tisdagsmorgonen ska partiledare för S, MP, M, C, L och KD träffas för samtal i grupp med talmannen för att undersöka möjligheterna för en stor samlingsregering. Stefan Löfven, Ulf Kristersson och Ebba Busch Thor har tidigare varit mycket tveksamma till en sådan lösning, då de menar att en samlingsregering är till för kristider.

Detta är istället Annie Lööfs andrahandsalternativ.

– Jag vill sätta fokus på de regeringsalternativ som ett eller flera partier har satt upp på sin topplista, och själv få en bild av hur partiledarna diskuterar med varandra om de olika alternativen, sade Norlén under gårdagens presskonferens.

Hans Rosén: Talmannens gruppterapi måste få fler att leva i nuet

Efter samlingsregeringsgänget får M och KD lämna rummet. Då ska Stefan Löfven få tala om sin drömregering: en mittenregering med S, C, L och MP. Här har Annie Lööf tidigare sagt att hon inte tänker sitta i en S-ledd regering.

Därefter får MP träffa hela Alliansen för att titta närmare på en MP-alliansenlösning, även känd som Stockholmsmodellen.

Detta är Jan Björklunds senaste önskemål, han uttryckte under sin presskonferens på måndagen att det alternativet inte hade körts i botten.

Och sist ut för talmannens gruppsamtal är hela Alliansen, en konstellation som enligt de fyra partiledarna är deras förstahandsalternativ. Ulf Kristersson körde dock det här alternativet ”in i kaklet” under sin sonderingsrunda.

Ingen av de sex mittenpartierna har velat samarbeta med V och SD. Men Norlén kommer ändå att träffa de två partiernas ledare för att höra deras syn på saken.

Amanda Sokolnicki: En M-KD-SD-majoritet är bara ett nyval bort

Andreas Norlén framhåller fortsatt att denna process måste få ta tid och att han ”inte vill låta sig stressas”. Men han lovade också under gårdagen att man under hösten kommer att ha flera statsministeromröstningar i kammaren. När eller hur många, ville han inte gå in närmare på. Men om fyra statsministerförslag faller kommer det att bli extra val. Det är något som talmannen vill undvika.

– Sverige klarar sig, även om det skulle ta extra tid. Ett extra val skulle bli ett nederlag och det skulle riskera att skada den allmänna tilltron för partierna, sade han under gårdagens presskonferens.

Fakta.Gruppsamtalen med talmannen Talmannen har bjudit in ledare för sex av riksdagens partier för gruppsamtal i olika konstellationer. 09.00: S, M, C, KD, L och MP. 10.00: S, C, L och MP. 11.00: M, C, KD, L och MP. 13.00: M, C, KD och L. Källa: Riksdagen