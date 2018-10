Jämställdheten – valfrågan som överrumplade partierna

Klassrummet på Kungsholmens gymnasium är pyttelitet, men i debatten är det högt i tak.

– I oktober förra året var metoo så starkt, det var som att ”nu har revolutionen kommit, nu är den äntligen här”. Och så var det så ett tag, tills valrörelsen började. Då bara tonade det bort, det försvann, säger Ebba Bjelke.

Hon är ordförande i skolans feministiska förening ”Femmetopia KG” och den här fredagen, i oktober 2018, är sista dagen i skolans ”metoovecka”.

Ebba Bjelke. Foto: Eva Tedesjö

Eleverna sammanfattar året som har gått sedan skådespelaren Alyssa Milano på Twitter uppmanade alla kvinnor att skriva "metoo" om de utsatts för sexuella övergrepp.

Ebba Bjelke är en av tre gymnasieelever i rummet som fick rösta i höstens val.

Hon är besviken.

– Politikerna hade verkligen sin chans att ta upp det här, prata om det här, lyfta det här. Men det skedde inte. Och det är ett stort svek.

• • •

Midgårdsormen är så stor att han kan omsluta hela världen och bita sig själv i svansen. Det är väl en kortslutning så god som någon.

Sagoväsendet från den nordiska mytologin har fångats i en bronsskulptur i fontänen på Mariatorget i Stockholm. Just den fontän där Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin stämde träff med Soraya Post från Feministiskt initiativ, en sen kväll i slutet av maj 2014.

De firade framgångarna i EU-valet. Miljöpartiet blev Sveriges näst största parti. Fi-kandidaten Soraya Post kom in i parlamentet. Det var en seger för humanismen och feminismen, hävdade Fridolin, och tog av sig strumporna.

– Det är varmt långt in i hjärtat och jag är stolt som svensk. Nu blir det bad, sa han.

Feministiskt initiativs Soraya Post och Miljöpartiets Gustav Fridolin firar på Mariatorget i Stockholm, efter succén i EU-valet i maj 2014. Foto: Pontus Lundahl/TT

Det var så kallat supervalår och mindre än fyra månader till riksdagsvalet. Resultatet i EU-valet fick partierna att dra slutsatsen att de borde prata mer om ideologi och värderingar. Många partier tog intryck av feministernas framgångar. Fridolins språkrörskollega Åsa Romson attackerade ”vita, heterosexuella, medelålders män” i Almedalen. Folkpartiet Liberalerna och Jan Björklund utlovade feminism utan socialism.

Socialdemokraten Veronica Palm, som vid den här tiden var ordförande i Stockholms arbetarekommun och ledamot i partiets verkställande utskott, upplevde ett skifte.

– Vi socialdemokrater är ju bra på de stora systemen. Vi behöver sådana som Miljöpartiet och Feministiskt initiativ som puffar på. Det blev legitimt att prata om hur kvinnor drabbades av till exempel osäkra anställningar, säger hon.

Efter valet fick Sverige en S-ledd feministisk regering och en feministisk utrikespolitik. Men kanske var inte medborgarna lika upphetsade som partierna.

Alla gjorde samma analys, och alla ställde sig bakom vänsterns sakpolitiska lösningar

Riksdagsvalet blev ingen stor framgång för de partier som ville prata jämställdhet. I SVT:s vallokalundersökning, Valu, 2014 kom jämställdhet på sjunde plats i väljarnas rankning av de viktigaste valfrågorna, efter skolan, vården, ekonomin, välfärden, jobben och äldreomsorgen. Det var bara några snäpp högre än vid valen 2006 och 2010.

Timbro-debattören Johan Ingerö arbetade som presschef hos KD-ledaren Göran Hägglund i valrörelsen 2014.

– Det var inte så mycket en diskussion som en politisk skönhetstävling, och den hade egentligen pågått i tjugo år. Det hände något på 90-talet när ett perspektiv blev i princip allenarådande. Alla gjorde samma analys, och alla ställde sig bakom vänsterns sakpolitiska lösningar, säger han.

Tio månader före valet startade metoorörelsen på allvar i Sverige, med skådespelarnas upprop #tystnadtagning. Här syns bland andra Lo Kauppi, Lena Olin, Eva Röse, Marika Lagercrantz från rörelsen i en manifestation på Södra Teatern i Stockholm. Foto: Karin Törnblom/IBL

Ute bland väljarna bubblade debatten om migrationen. Politiska experter talade om hur vänster och höger hade fått konkurrens av starkare konflikter om kultur och identitet och globalisering. gal–tan-skalan där gröna, alternativa och liberala värderingar ställs mot traditionella, auktoritära och nationalistiska. Men framför allt var det nog de traditionella rörelserna som flyttade fram positionerna.

Hösten 2015 eskalerade flyktingkrisen och hela den offentliga debatten skiftade fokus. Konservativa strömningar växte sig starkare i Sverige och världen. Sommaren 2016 röstade britterna för EU-utträde och i november samma år valdes Donald Trump till USA:s president.

Här hemma pratade allt fler partier om svenska värderingar eller värderingar som vuxit sig starka i Sverige. Men det var lite motsägelsefullt: En typiskt svensk värdering var ju – jämställdhet.

Sedan kom metoo. Den 8 november 2017 nådde rörelsen Sverige på allvar med skådespelarnas upprop #tystnadtagning.

•••

Den 4 juli 2018, mitt i politikerveckan i Almedalen, stod Feministiskt initiativs partiledare Gudrun Schyman i DN:s tält. Hon kom med en stor hejarklack och blygsamt stöd i opinionsmätningarna.

Feministiskt initiativ hade varit förvånansvärt osynliga i opinionsbildningen runt metoo. Kanske för att de hade haft fullt upp med att sköta uppropen.

– Många av våra medlemmar har varit administratörer för de här hashtaggarna under vilka vittnesmålen har samlats, sade Gudrun Schyman i DN:s tält.

Hon tyckte att de övriga partierna hade misslyckats med att förvalta metoorörelsen partipolitiskt, och det var inte en obefogad anklagelse.

Gudrun Schyman i DN:s tält under politikerveckan i Visby 2018. Hon konstaterade att många av hennes partikamrater i Feministiskt initiativ hade haft fullt upp med att administrera metoo-uppropen. Foto: Thomas Karlsson

Det har hänt saker sedan metoo. Redan i mars i år kunde DN:s Kristoffer Örstadius redovisa mätbara effekter av rörelsen i Sverige. Han visade då på tydliga åtgärder från såväl myndigheter som stora arbetsgivare. Dessutom gjordes en särskild mätning från DN/Ipsos där 21 procent av kvinnorna uppgav att de hade berättat om egna erfarenheter av att bli utsatta för sexuella trakasserier.

Men vittnesmålen gav få konkreta avtryck i politiken. När statsminister Stefan Löfven i en debatt i maj gjorde ett försök att koppla metoo till otrygga anställningar blev han utskrattad.

Det var andra ämnen som dominerade dagordningen i debatter och utfrågningar.

– Det är verkligen helt obegripligt hur uselt de politiska partierna hanterade Metoo. Kvinnor som jobbar med otrygga anställningar i serviceyrken blir utsatta för sexuella trakasserier dagligdags, det är en grundläggande fråga för arbetarrörelsen. Men det lyckades man inte fånga upp eller hålla i, säger socialdemokraten Veronica Palm.

•••

Det var tisdagen den 14 augusti och tre och en halv vecka kvar till valet, när partiledarna möttes för första gången i valrörelsen, i Dagens Industris och Expressens partiledardebatt i Göteborg.

Vi befinner oss ju i ett läge där sexuella och reproduktiva rättigheter på olika sätt är ansatta

Ämnet var tungt och traditionellt: Energipolitik.

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor öppnade för fler kärnkraftverk.

Stefan Löfven lät kanske raljant när han avfärdade hennes inlägg som ett försök att undervisa om villkoren i industrin – som att det var underförstått att en gammal fackbas hade bättre koll än en ung partiledare.

– Jag betackar mig för den klappen på huvudet från en statsminister i en feministisk regering, replikerade hon.

Debatten i Expressen blev en viktig vändpunkt för Ebba Busch Thor, som hade kämpat med usla opinionssiffror ända sedan hon valdes våren 2015. Nu varvade hon satsningar på vården och äldreomsorgen med löften till fattiga pensionärer och attacker mot vad hon beskrev som förskolans ”genusflum”.

”Jag betackar mig för den klappen på huvudet från en statsminister i en feministisk regering”, sa Ebba Busch Thor, här i SVT:s Agenda, till Stefan Löfven i Expressens partiledardebatt. Det blev en viktig vändpunkt för KD-ledaren. Foto: Pontus Lundahl/TT

Det var nya perspektiv på jämställdhet. Timbrodebattören Johan Ingerö är övertygad om att de bidrog till Kristdemokraternas spurt i valrörelsen.

– I sak lät partiet inte annorlunda än i valrörelsen 2010 eller 2014. Men plötsligt fick det fötter. Det kan bero på att Ebba är en ung kvinna. Hon är inte hemmafrukonservativ, hon är karriärkvinnekonservativ. Och sedan var hon ju väldigt vass i debatterna, som i hennes perfekta retur av påhoppet från Stefan Löfven, säger han.

Plötsligt gjorde Kristdemokraterna anspråk på jämställdhetsportföljen i en eventuell alliansregering. I Aktuelltstudion möttes liberala ungdomsförbundet ordförande Joar Forssell och den tidigare kristdemokratiska ungdomsledaren Sara Skyttedal. De grälade om vad som var sämst – att använda skattemedel för att cementera könsroller eller att utmåla kvinnor som hjälplösa offer för patriarkatet.

– Det var jättesmart av Kristdemokraterna att göra anspråk på ministerposten. Då gick både liberaler och socialister i taket, säger Johan Ingerö.

•••

Det var den 19 augusti, mitt i valrörelsen, som Socialdemokraterna gick till attack mot Sverigedemokraternas jämställdhetspolitik i en debattartikel i Aftonbladet. ”SD vill förpassa oss kvinnor till 40-talet”, löd rubriken som riktade in sig på Sverigedemokraternas förslag att sänka gränsen för fri abort. Texten var undertecknad av socialminister Annika Strandhäll och landstingspolitikern Erika Ullberg från Stockholm.

Inlägget var ett led i en bredare valstrategi. Socialdemokraterna skulle attackera SD:s sakpolitik på många områden. Men det var just i jämställdhetsdebatten det tog fart.

– Plötsligt fanns ett tryck i frågan, säger Annika Strandhäll.

"Vi befinner oss i ett läge där sexuella och reproduktiva rättigheter på olika sätt är ansatta", säger Annika Strandhäll (S), här i riksdagen bland porträtt av framgångsrika kvinnokämpar. Foto: Magnus Hallgren

Inlägg delades och debatterades i sociala medier. Socialdemokraternas egna mätningar bekräftade att jämställdhetsfrågorna var på väg upp på väljarnas dagordning.

När Annika Strandhäll mötte människor på valmöten kom plötsligt frågor om SD som handlade mer om kvinnors rättigheter och mindre om migration.

– Jag var i Sundsvall och pratade inför två klasser från trean på samhällslinjen. Då var det en tjej som räckte upp handen och ville prata SD och aborter. Jag hade inte nämnt frågan, utan det var något som hon hade snappat upp. Det var sånt som jag hajade till över, säger Annika Strandhäll.

Hon har funderat mycket på vad som hände när jämställdhetsdebatten tog fart.

– Vi befinner oss ju i ett läge där sexuella och reproduktiva rättigheter på olika sätt är ansatta. Samtidigt som man kan glädjas åt att folk vägde in detta när de gick och röstade, så kan man diskutera om det är glädjande att vi i Sverige 2018 diskuterar aborträtten eller sambeskattning.

• • •

Ja, vad var det som hände, de där sista veckorna?

DN:s Hugo Ewald har analyserat trafiken på Facebook under valrörelserna 2014 och 2018 genom att söka på ord relaterade till olika jämställdhetspolitiska områden. I flera frågor har engagemanget varit högre under årets valrörelse jämfört med den förra. Metod DN:s Hugo Ewald har via verktyget Crowdtangle begärt ut alla offentliga Facebookinlägg som nämner olika ord som har med jämställdhet att göra. DN har sedan sammanställt hur mycket engagemang – reaktioner, kommentarer och delningar – inläggen har fått per vecka.

Ett av de tydligaste exemplen är abortfrågan, som blev betydligt mer framträdande på Facebook i valrörelsen 2018. Allra störst var engagemanget under vecka 28, när professor Agnes Wold hade tagit strid för den nuvarande lagstiftningen i en tråd på Twitter. Även under valveckan syntes en topp, under Socialdemokraternas offensiv mot Sverigedemokraterna.

Ebba Hermansson som är SD:s jämställdhetspolitiska talesperson beskriver angreppen som en samlad attack från framför allt Socialdemokraterna.

– Det är naturligtvis upp till Socialdemokraterna att bedriva sin kampanj som de vill, men de argument som lades fram mot mig och partiet var inte sakliga. Utan det bottnade alltid i att man tyckte att jag var kvinnofientlig och att vi ville skicka kvinnor tillbaka till köket, säger hon.

Ökningen av engagemanget kan ha olika anledningar: ett Facebook med fler användare 2018, ett högre tonläge i de högerpopulistiska delarna av forumet, eller en medveten förflyttning av aktivister som såg Facebook som en bättre plattform än traditionella medier.

• • •

”Jämställdhet för Sverige framåt!”, stod det på valaffischerna bakom Annie Lööf. Det var söndag, en vecka till valdagen och pressträff i partiets lokaler på Stora Nygatan i Stockholm.

Ämnet var jämställda löner inom staten. Staben hade låga förväntningar på uppslutningen från presskåren – tätt inpå ett val finns mycket att bevaka. Men när partisekreteraren Michael Arthursson klev in i lokalen var det fullt av tv-kameror och mikrofoner.

– Det var en väldigt trevlig överraskning att jämställdhetsfrågor fick ta en så stor plats en vecka före valet, berättar han.

Det var dock ingen överraskning för partitopparna att det fanns ett engagemang för jämställdhet bland de potentiella C-väljarna. Partiledningen hade under flera år sett ett sådant intresse i de interna mätningarna.

Centerpartiets jämställdhetspolitiska talesperson Annika Qarlsson tror att metoo har gjort skillnad: ”Jag tror att vi har en ny generation kvinnor som inte kommer att låta det här falla i glömska igen”, säger hon. Foto: Claudio Bresciani/TT

Michael Arthursson säger att partiet har jobbat konsekvent med att lyfta fram kvinnliga kandidater.

– Vi har nu har haft en kvinna som partiledare nästan hela tiden sedan millennieskiftet och efter förra mandatperioden hade vi den högsta andelen kvinnor som kommunstyrelsens ordförande som något parti någonsin har haft.

Annika Qarlsson är Centerpartiets jämställdhetspolitiska talesperson. Mellan 2003 och 2011 var hon ordförande för Centerkvinnorna. Det spelar roll, säger hon, att partiledaren inser vidden och djupet av problemen.

– Annie Lööf kan och förstår de här frågorna. Det gör att hon blir en stark och en trovärdig förmedlare av både vår politik och våra värderingar.

• • •

Jämställdhet blev den stora sensationen i SVT:s vallokalsundersökning. Den försvunna frågan visade sig vara högst närvarande för medborgarna: den kom på tredje plats när väljarna fick rangordna vilka frågor som avgjorde deras partival.

Det var – kanske inte så överraskande – fler yngre och fler kvinnor som satte jämställdheten främst i Valu. Men frågan fick större tyngd än när partierna hyllade feminismen 2014. Den ökade lika mycket i betydelse som lag och ordning. För Vänsterpartiets och Centerpartiets väljare var den viktigast av alla.

Det är två partier som står mycket långt ifrån varandra i synen på ekonomisk politik. Men på den alternativa gal–tan-skalan ligger partierna betydligt närmare varandra.

Jämställdhet blev en konflikt på den nya skalan.

"Ebba Busch Thor och Annie Lööf aktiverade dessa skiljelinjer främst bland högerväljare, och det kan möjligen delvis förklara framgångarna för båda dessa partier", konstaterar Henrik Oscarsson, professor i statsvetenskap, i ett mejl.

Han tillägger att det krävs ”månader och år” av analyser av väljarströmmarna 2014-2018 för att ge definitiva svar.

Resultatet i Valu stack ut mot tidigare mätningar av väljarnas viktigaste frågor. Mätmetoderna – med många intervjuer ansikte mot ansikte på valdagen – skiljer sig också från opinionsinstitutens undersökningar.

I Ipsos eftervalsmätning som genomfördes den 13-20 september hamnade jämställdhetsfrågorna betydligt lägre. Men skillnaden mellan partierna bekräftades: Vänsterpartiets väljare satte frågan näst högst. De borgerliga feministerna återfanns bland Centerpartiets kvinnliga väljare. Jämställdhet var också relativt viktigt för Socialdemokraternas och Miljöpartiets väljare.

• • •

– Tjejer, här har ni honom: Jimmie Åkesson!

Det hade gått sex veckor sedan valdagen och medlemmarna i Sverigedemokraternas kvinnoförbund gav partiledaren stående ovationer.

Jimmie Åkesson inledde sitt hösttal vid förbundets årliga utbildningskonvent med att skämta om trängseln i lokalen. Sedan ägnade han resten av tiden åt regeringsfrågan. Jämställdheten lämnades därhän.

Historiskt har Sverigedemokraterna haft få kvinnliga företrädare och jämförelsevis svårt att nå kvinnliga väljare. I flera år har partiledningen också pekat på problemen. Foto: Lisa Mattisson ”Jag tycker att mitt parti är bra på att lyfta framför allt unga kvinnor. Jag själv är ju en av dem”, säger SD:s jämställdhetspolitiska talesperson Ebba Hermansson. Foto: Christine Olsson/TT

Ebba Hermansson utsågs till jämställdhetspolitisk talesperson bara några veckor före valet.

– Det gick ganska hastigt. Och det gjorde väl ingenting i och för sig, det var ju bara att ställa om. Men i och med att det var valrörelse och att jämställdhetsfrågorna fick väldigt mycket fokus så blev det intensiva veckor, säger hon.

Hon profilerade sig direkt som någon som ville ha en annan sorts jämställdhetsdebatt – kamp mot hedersförtryck snarare än mer kvotering.

– Jag tycker att man har fokuserat väldigt mycket på att det ska vara exakt femtio-femtio könsuppdelat överallt. Och det kan man ju göra om man tycker att det är viktigt. Men under tiden så missar man andra saker som jag tycker är viktigare, säger hon.

Enligt SVT:s Valu fick SD betydligt starkare stöd bland män än bland kvinnor i årets val. Men stödet bland kvinnor ökade med tre procentenheter jämfört med samma undersökning 2014.

Men frågorna om jämställdhet slog inte igenom för Sverigedemokraterna i valrörelsen 2018. Partiets väljare rankade frågan som den trettonde viktigaste i SVT:s Valu.

• • •

Vi går från supervalåret 2014 till supervalperioden 2018-2019.

Sverige har inte ens fått en ny regering på plats. Men partierna rustar redan för nästa valrörelse: EU-valet i slutet av maj nästa år.

I förra veckan gick Annika Strandhäll ut på Facebook och gjorde klart att hon vill fortsätta ta debatten med Sverigedemokraterna om kvinnors rättigheter.

Hon hoppas på en allians mellan socialdemokrater och liberaler – och det är nog ingen slump att den förhoppningen sammanfaller med hennes parti strategi i regeringsfrågan.

"Vi som tror på jämställdhet behöver bilda en front", säger Annika Strandhäll, socialdemokratisk socialminister i övergångsregeringen. Foto: Magnus Hallgren

– Vi ser ändå en väldigt tydlig uppsplittring mellan liberala och högerkonservativa krafter. Vi som tror på jämställdhet behöver bilda en front. Vi har ju framför oss ett EU-val i vår som kommer att handla jättemycket om värderingarna, säger hon.

Även centerpartisten Annika Qarlsson tror att debatten kommer att vara fortsatt stark.

– Jag tror att vi efter metoo har en ny generation kvinnor som inte kommer att låta det här falla i glömska igen. Djupet och bredden på både vad kvinnor har varit utsatta för och hur utbrett det var och är, den insikten kommer att leda till att den här förändringen fortsätter.

Det är en höst när kvinnors kroppar och mänskliga rättigheter väcker debatt över hela världen. I USA rasar debatten om utnämningen av Brett Kavanaugh till domare i Högsta domstolen, trots anklagelser om sexuella övergrepp. I Brasilien demonstrerar tiotusentals mot presidentkandidaten Jair Bolsonaro som bland annat tycker att kvinnor ska få lägre löner eftersom de kan bli gravida.

I Europa växer spänningarna mellan EU och medlemsstaterna Polen och Ungern i frågan om respekten för mänskliga rättigheter. Jämställdhetsarbetet går bakåt i flera länder.

Världens feminister varnar för en global backlash. Många svenska feminister pekar på den europeiska högerpopulismens hot mot jämställdheten och manar till motstånd: låt inte det bli vår framtid!

Kvinnor protesterar för rätten till abort utanför i Polen under början av året. Foto: Wojtek Radwanski/AFP

Men beror den hårdare jämställdhetsdebatten i Sverige enbart på globala strömningar? Eller finns det också en ny konflikt, där olika tolkningar av jämställdhet ställs mot varandra? Svaret beror naturligtvis på vem man frågar.

En intressant detalj i vallokalundersökningen är att även om det i hög grad var de rödgrönrosa väljarna som satte jämställdhet främst så fick allianspartierna lika eller till och med lite högre betyg när medborgarna skulle ranka vilka som hade den bästa jämställdhetspolitiken.

Timbrodebattören Johan Ingerö tycker att högern för första gången på länge har hittat ett eget sätt att lyfta jämställdhetsfrågorna, mycket tack vare Ebba Busch Thor.

– Jag tror att det finns massor av väljare som tycker att jämställdhet är viktigt, men det är bara en minoritet som vill ha till exempel mer kvotering i föräldraförsäkringen. Då är det avgörande för ett parti som Kristdemokraterna att kunna presentera andra svar, säger han.

För mig är systerskapet inte att alla kvinnor tycker likadant och ska hålla varandra i handen

Han tar ett exempel på en debatt som kan bli stor och viktig under kommande år: frågan om kvinnors sjukskrivningar.

– Det är inte enbart jämställdhetspolitiska faktorer som ligger bakom men de finns där, till exempel i arbetsmiljön i kvinnodominerade yrken. För vänstern är det klassiska svaret mer resurser. För högern handlar det kanske om att ifrågasätta de här stora ansiktslösa byråkratierna som styr.

En ökad polarisering behöver inte vara av ondo: den kan göra att frågorna får större uppmärksamhet och tyngd. På den punkten är två debattörer från höger och vänster – Johan Ingerö och Veronica Palm - helt överens.

– För mig är systerskapet inte att alla kvinnor tycker likadant och ska hålla varandra i handen. Politiken blir ju intressant när det finns konflikter. Miljöfrågorna har verkligen mått bra av att vi gått från att alla ska tycka bra om miljön till att vi får en riktig debatt om vad som är den bästa metoden. Tänk om vi kunde ha samma diskussion på jämställdhetsområdet. Det är mycket bättre än att alla tycker lika, säger Veronica Palm.

• • •

”Sluta våldta oss, för fan”, står det under punkt nummer 10. Ebba Bjelke, ordförande i den feministiska föreningen på Kungsholmens gymnasium, har satt upp kravlistan överallt på skolan. Foto: Eva Tedesjö

Kravlistan är uppsatt runt om på hela Kungsholmens gymnasium.

”1. Sluta ta på kvinnor du inte känner. 2. Sluta tjata. Sluta tjata till dig en dans, en kyss, ett telefonnummer. Sluta tjata till dig sex. 3. Sluta ha sex med kvinnor som sover.”

Sex punkter till. Och så den sista.

”10. Sluta våldta oss, för fan.”

Ebba Bjelke har skrivit ut listan på vita A4-papper, fäst arken med vanlig, transparent tejp rätt på väggarna. Den kommer från en manifestation på Sergels torg hösten 2017 och ska påminna gymnasieeleverna om att det fortfarande finns arbete kvar på jämställdhetsområdet.

Hon känner sig trygg i att aktivisterna kommer att stå fortsatt starka. Men hon är rädd för att det ska bli tyst från politikerna.