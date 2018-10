Viral bild sprider felaktiga siffror om antalet anmälda våldtäkter

Påstående: ”Reported rapes per 100,000 people, last available year.”

Påstått av The Spectator Index, Twitter, 28 september 2018

Den 28 september publicerar det anonyma Twitterkontot The Spectator Index, som sprider statistik och nyheter från olika delar av världen, ett inlägg med rubriken ”Anmälda våldtäkter per 100.000 invånare, senaste året med tillgänglig statistik”.

Inlägget, som med hänvisning till FN-siffror menar att Sverige har 63 anmälda våldtäkter per 100.000 invånare, har sedan fått stor spridning i Sverige, och har på Facebook delats av bland annat Sverigedemokraterna, frilansjournalisten Joakim Lamotte och den stora högerpopulistiska sidan Politikfakta.

Detta är inte första gångerna listan publiceras. Faktakollsorganisationen Africacheck kunde redan i mars 2017 berätta om listan, som av samma konto då påstods visa data för 2015. Africacheck kunde då visa att Spectator Index siffra över antalet anmälda våldtäkter i Sydafrika 2015 var grovt överdriven, och egentligen ungefär hälften så hög som twitterkontot påstod, närmare bestämt 77. DN har utan resultat sökt Spectator Index för att fråga varifrån kontot fått sina siffror, utan resultat.

Sant är dock att det finns FN-siffror i frågan, som samlats in av FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott (UNODC). De senaste siffrorna som finns tillgängliga där är för 2015, men inkluderar inte alla länder som nämns i den spridda listan. Bland annat Sydafrika finns inte alls med i FN-statistiken som Spectator Index hänvisar till.

Siffrorna i sig visar att Spectator Index inte använt sig av de senaste tillgängliga siffrorna. Den senaste FN-siffran för till exempel Sverige är 56,69 anmälda våldtäkter per 100.000 invånare 2015. Siffran 63 kommer med största sannolikhet från 2012, då antalet anmälda våldtäkter per 100.000 invånare i Sverige var 62,34, enligt FN:s siffror.

Detta ska dock inte tolkas som att Spectator Index överdriver antalet anmälda våldtäkter i Sverige. I stället är det verkliga antalet anmälda våldtäkter per 100.000 invånare betydligt högre.

2015 anmäldes det färre våldtäkter än året innan, sedan dess har antalet anmälda våldtäkter ökat. 2017 anmäldes totalt 7.369 våldtäkter, jämfört med 6.715 år 2016. Vid halvårsskiftet den 30 juni 2017 uppgick Sveriges invånarantal till 10.053.061 personer. Det ger siffran 73 anmälda våldtäkter per 100.000 invånare, alltså ett betydligt större antal än siffran 62 som nu sprids på sociala medier. Räknar man bara med antalet anmälda fullbordade våldtäkter blir siffran 69, vilket även detta är ett större antal.

Det är dock inte bara siffrorna för Sverige och Sydafrika som är felaktiga, faktum är att i princip inga länders siffror stämmer. Australien, som inte särredovisar antalet anmälda våldtäkter på nationell nivå, finns till exempel inte med alls i FN-statistiken, och siffrorna för Sydkorea är från 2004.

Det bör också påpekas att UNODC varnar för den typen av jämförelser som gjorts av Specator Index. Detta då definitionen av vad som är en våldtäkt, anmälningsbenägenheten och hur våldtäkter räknas i statistiken skiljer sig stort åt från land till land. Flera länder för heller inte den typen av statistik.

Tidningen Metros Viralgranskaren granskade 2015 en liknande bild som fått stor spridning på sociala medier. Michael Jandl, researchansvarig på UNODC, menade då att Sveriges höga siffror är ett resultat av att Sveriges definitioner och hur våldtäkter registreras skiljer sig från andra länder. Bland annat för att övergrepp som pågår över tid i den svenska statistiken räknas som individuella våldtäkter. Brottsofferstudier brukar därför ofta i stället användas för dessa typer av landjämförelser.

– Om du menar den ”verkliga” förekomsten av brottet så är det enda sättet brottsofferstudier, sa Michael Jandl då till Viralgranskaren.



Vad som dock är tydligt är att utsattheten för sexualbrott ser ut att öka i Sverige. DN har tidigare i satsningen Fakta i frågan tittat närmare på den våldtäktsstatistik som finns tillgänglig i Sverige.

Utvecklingen av antalet anmälda våldtäkter i Sverige är i allmänhet svår att jämföra över tid eftersom definitionen av vad som utgör en våldtäkt har utvidgats. Framför allt sågs en enorm ökning av antalet anmälda våldtäkter 2005, när övergrepp på offer som själva druckit sig kraftigt berusade började räknas som våldtäkt. Tidigare räknades en sådan situation enbart som en våldtäkt när offret blivit drogat eller påtvingat alkohol av gärningsmannen. Mellan 2010 och 2016 har antalet anmälda våldtäkter per 100.000 invånare varit relativt stabilt. 2017, det år som flest våldtäkter någonsin anmäldes, ägde dock en tydlig ökning rum.

Framför allt har en ökning setts i andelen som uppger sig ha blivit utsatta för sexualbrott. Den Nationella trygghetsundersökningen, som varje år genomförs av Brå, visade att 2,4 procent av befolkningen uppgav att de har utsatts för sexualbrott under 2016. Det är en ökning jämfört med 2015, när enbart 1,7 procent uppgav att de hade blivit utsatta. Mellan 2005–2012 låg sexualbrotten på en relativt stabil nivå kring 1 procent utsatta. Sedan har siffrorna stigit.