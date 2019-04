Wallström om säkerhetsrådet: ”Krävs mer än två år”

I morse frågades Margot Wallström, (S), ut i Konstitutionsutskottet om UD:s utvärdering av kampanjen för att Sverige skulle få en tillfällig medlemsplats i säkerhetsrådet under 2017 och 2018.

Samtidigt som KU:s granskning pågår överlämnar regeringen en egen utvärdering av Sveriges två år som medlem och ordförande i rådet - men den berör inte kampanjen.

Diplomati är inte alltid helt enkelt att mäta. Men det finns siffror att titta på, hävdar Wallström. Det kan handla om antalet resolutioner eller uttalanden eller en sån sak som att de föreläsare som rådet bjudit in för första gången nått en jämn könsfördelning. Inför tillträdet pekade Sverige ut ett antal prioriterade områden: folkrätten, kvinnor och barn i konflikt, att öka tillträdet för humanitär hjälp i konfliktområden samt mänskliga rättigheter.

– Vi har kunnat visa på framgångar. Vi har till exempel fört upp ämnen som klimat och säkerhet och kvinnors roll i fredsarbetet på dagordningen. Men säkerhetsrådet har också tillkortakommanden som ett litet land inte alltid kan ta itu med, säger Margot Wallström.

Hon beskriver Syrienkriget som rådets ”stora sorgliga historia med så många döda och skadade människor”, där Ryssland använt sin vetorätt sex gånger.

– Det är det stora misslyckandet för rådet. Det är för många stora länder som har ekonomiska och andra intressen som är motstridiga, säger hon.

Sverige har, enligt utvärderingen, jobbat för att minska de permanenta medlemmarnas användning av vetorätten.

– Vi har anslutit oss till den grupp som vill ta steg för att begränsa vetoanvändningen i situationer där det kan utvecklas till brott mot mänskligheten eller folkmord. Det är mer än 120 länder som är med men vi möter motstånd från de permanenta medlemmarna, säger hon.

När Sverige tillträdde i säkerhetsrådet i januari 2017 beskrev UD stämningen som nästintill usel.

– Tonläget mellan USA och Ryssland har varit extremt hårt. Men att hela säkerhetsrådet kom på en retreat till Backåkra och Sverige betydde något för stämningen. Men det krävs mer än ett tvåårigt medlemskap för att ändra på, säger hon.

Den 170 sidor långa utvärderingen beskriver Sveriges och rådets agerande i olika frågor och konflikter. UD konstaterar att det i rådet finns problem med synen på mänskliga rättigheter.

– Vi har ett antal länder med autokrater, självhärskande ledare som förstärker sin makt genom att ändra på grundlagar och utfärdar val för att behålla sin egen position. Det förekommer i Turkiet och runtom i världen, säger Wallström.

Foto: Erik Ardelius

Moderaternas utrikespolitiske talesperson Hans Wallmark anser att rådets begräsningar är uppenbara och att regeringen bör skifta fokus till EU och närområdet under kommande år. Han anser att den omtalade kampanjen, för omkring 27 miljoner kronor, som syftade till att ge Sverige en av de tillfälliga medlemsplatserna, skymmer åren i rådet.

– Sveriges ordförandeskap har tyvärr skymts av den kampanj som föregick ordförandeskapet. Kampanjen skulle enligt regeringen präglas av transparens, men den resulterade istället i hemlighetsmakeri, säger han.

UD har under senare år mött kritik från flera håll för att inte lämna ut allmänna handlingar i tid. Efter att KU under 2018 granskat UD:s hantering av handlingar under säkerhetsrådskampanjen konstaterades att hanteringen framstår som anmärkningsvärd och att Wallström själv inte kunde undgå ansvar. Bland annat pekade KU på exempel där handlingar inte diariefördes förrän mer än ett år senare.

Senast under onsdagen riktade Justitieombudsmannen, JO, kritik mot regeringen och UD för hanteringen av en begäran om att ta del av allmänna handlingar. Margot Wallström anser att det blivit för mycket fokus på kampanjen men medger brister.

– Det som har varit ett stort bekymmer för oss är hur vi hanterar så mycket information och ser till att allt registreras vid rätt tidpunkt. Hur hanterar vi att vi är två myndigheter, representationen i New York och UD? Vilken regering det än gäller måste kunna hantera det här och det gör vi också. Men det är tråkigt om det fastnar i det här. Det är inga medel som använts felaktigt, det finns inga oegentligheter men det har tagit lång tid att registrera ärenden.

Utvärderingen om arbetet i säkerhetsrådet, som överlämnades till riksdagen under torsdagen, är regeringens beskrivning.

Finns det något Sverige borde ha gjort annorlunda under de här två åren?

– Det tror jag alltid att det finns. Men jag har svårt att se att våra medarbetare kunde ha jobbat hårdare än vad de gjort och jag tycker att det finns mycket vi kan vara stolta över, till exempel att vi lärt oss prata med länder och inte bara om dem. Det är inget jag tycker är direkt misslyckat, säger hon.

Det här är ju regeringens egen utvärdering, varför inte göra en oberoende?

– Jag har inget emot att det görs fler utvärderingar. Det är viktigt att vi sammanställer all den information vi har, det är svårt att få den från något annat håll. Sen får vi se vad som eventuellt saknas när alla har läst. Det här är vår beskrivning av det vi gjort under de här två åren.