Regeringens hemsida ligger nere

Under torsdagseftermiddagen har sajten regeringen.se legat nere under två tillfällen. Vid 15-tiden går det ej att komma in på den vanliga hemsidan. Cajsa Holm, presskommunikatör vid regeringskansliet, uppger att felet håller på att utredas.

– Det är svårt att nå regeringen.se. Vi har ingen information i nuläget om vad driftstörningen beror på. Det vi vet är att felet ligger hos vår driftsleverantör och de jobbar för fullt med att lösa problemet, säger Cajsa Holm till DN.

Sajten är tillfälligt ersatt med en enklare version med kortfattad aktuell information, kontaktuppgifter och länkar till andra källor.