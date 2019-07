Så blev ASAP Rocky och svenskt rättsväsende storpolitik

I Sverige är det lördag eftermiddag när Donald Trump får statsministern på tråden. Samtalet är väntat. Dagen innan har USA:s president twittrat om att han vill tala med Stefan Löfven, och i Vita huset säger Trump, inför tv-kamerorna:

– Sverige är ett fantastiskt land, våra vänner, vi är i kontakt med dem. Många av mina afroamerikanska vänner har ringt och bett mig om hjälp.

Han sitter bakom sitt skrivbord, övriga i rummet står upp. Melania Trump finns vid hans sida. Hon säger:

– Vi jobbar på det. Vi hoppas att snart få hem honom.

Det dröjer inte länge innan tjänstemän från Vita huset kontaktar UD. De gör upp om en tid att ringa.

Efter en del artigheter förklarar Stefan Löfven att han inte kan göra något för den amerikanske rapparen, eller för någon alls som sitter häktad i Sverige.

Herrarna talar ungefär tjugo minuter, och Donald Trump verkar nöjd efteråt.

”Stefan Löfven försäkrade mig om att den amerikanske medborgaren ASAP Rocky kommer att bli rättvist behandlad. Jag försäkrade honom om att ingen flyktrisk föreligger för ASAP och sa att jag personligen garanterar hans borgen”, twittrar han.

● ● ●

När rättegången startar har ASAP Rocky suttit inlåst på Kronobergshäktet i 27 dagar. Det är ingen uppseendeväckande tid, många misstänkta i Sverige sitter häktade betydligt längre än så. Inte heller brottet är ovanligt: år 2018 misstänktes över 36.000 personer för misshandel i Sverige.

Men häktningen av ASAP Rocky och hans två medarbetare har rönt enormt intresse och blivit storpolitik.

ASAP Rocky heter egentligen Rakim Mayers. Foto: Charles Sykes/AP

Rakim Mayers föddes 1988 och växte upp i Harlem, på norra Manhattan. Han slog igenom 2011 med debutalbumet ”Live. Love. A$AP”, hans musik har toppat listorna, han har nominerats till en rad priser, bland dem två Grammy Awards. Som ASAP Rocky har Rakim Mayers turnerat världen över, och nu ska han spela på hiphopfestivalen Smash som pågår på Stockholms stadion. DN:s recensent utnämner ASAP Rockys show till ”kvällens höjdpunkt”, och skriver att artisten ”är svidande snygg, har magnetisk pondus, kaxiga rim, tunga beats och refränger som gör slarvsylta av dansgolvet.”

Men efter konserten åker stjärnan inte tillbaka till sin svit på Grand Hotel, utan till polishuset på Kungsholmen. Där inleds, åtta minuter i midnatt, ett förhör som pågår i nära två timmar. På Grand Hotel gör polisen en husrannsakan av teamets rum.

Dagen därpå anhålls Rakim Mayers och två personer ur hans team på sannolika skäl misstänkta för grov misshandel.

De nekar till brott.

● ● ●

Incidenten de är inblandade i har inträffat den 30 juni, två dagar före konserten. När de grips är händelsen redan vida känd.

Dagen efter bråket har den amerikanska nöjessajten TMZ publicerat en ihopklippt filmsekvens som visar delar av ett slagsmål i Stockholm. På ASAP Rockys Instagramkonto ligger andra klipp av ett möte mellan hans team och två andra personer.

Filmerna tycks visa två unga män som söker kontakt främst med artistens livvakt. Han är stor och kraftig, en polis uppskattar senare hans vikt till åtminstone 130 kilo.

Livvakten ber männen att gå. En av dem har hörlurar runt halsen, som det blir bråk om. Vakten slänger till slut i väg lurarna och går tillbaka till de andra amerikanerna.

Vid nästa tillfälle syns de två männen åter ta kontakt med artistens grupp. En av dem frågar efter hörlurarna. ASAP Rocky säger in i mobilkameran: ”Vi känner inte de här killarna, vi vill inte ha några problem.”

På en av filmsekvenserna kastar artisten en av männen till marken. Han flyger i luften och landar på asfalten. Amerikanerna slår och sparkar på honom när han ligger ned.

Filmsekvenserna är inte sammanhängande, utan redigerade klipp.

Natten efter konserten på Smash anhålls artisten och två av hans medarbetare. Två dagar senare, den 5 juli, beslutar Stockholms tingsrätt att de ska häktas. I samband med häktningen sänks brottsrubriceringen till misshandel av normalgraden.

Frihetsberövandet uppmärksammas omedelbart av amerikanska medier. TMZ publicerar uppgifter om att förhållandena bakom svenska galler är vedervärdiga, att maten är oätlig; att mannen i cellen vägg i vägg med Rocky är störande och psykiskt sjuk och att amerikanerna nekats att träffa representanter för den amerikanska ambassaden.

Uppgifterna är så grova att Kriminalvården går ut och dementerar. Så vidrig är inte miljön på svenska häkten, Kronobergshäktet är nyrenoverat och de intagna serveras husmanskost. Inte heller är Rocky isolerad eller belagd med restriktioner, han kan ta emot telefonsamtal och besök, och har tillgång till medier.

Men inlåst är han, alla konserter under juli ställs in. Enligt en överklagan till Högsta domstolen handlar det för artisten om en förlorad inkomst på motsvarande 16 miljoner kronor.

Samtidigt pågår i USA ett upprop för ASAP Rockys frigivning. Antalet namnunderskrifter når på några timmar en kvarts miljon och är nu uppe i över 624.000, bland dem en rad kändisar. Artisten Tyga ställer in en Sverigespelning för att visa sitt stöd.

● ● ●

Inte bara showbiz reagerar. Den tidigare Sverigeambassadören Mark Brzezinski skriver ett mejl som han skickar direkt till utrikesminister Margot Wallströms privata mejladress, till Sveriges ambassadör i Washington och till kungahuset. Han ber dem ingripa för att se till att Rakim Mayers omedelbart släpps. I en intervju med DN säger Mark Brzezinski att han ser rasistiska motiv bakom hur Mayers behandlats i Sverige, och att det inte är första gången han griper in när amerikaner frihetsberövas i Sverige.

Han låter upprörd när jag talar med honom och säger att han är ”bestört över hur man agerar på högsta nivå i Sverige.”

Mark Brzezinski var tidigare USA:s ambassadör i Sverige. Foto: Magnus Hallgren

Mark Brzezinski är en välkänd diplomat och har levt sitt liv i utrikespolitiken. Han har behållit nära band med Sverige. I juni står hans hustru värd för en elitkonferens i Stockholm, med talare som Barack Obama, USA:s tidigare utrikesminister John Kerry, Spotifygrundaren Daniel Ek, Greta Thunberg och en rad artister. Svensk näringslivselit och delar av kungafamiljen närvarar.

Mark Brzezinski vet naturligtvis att svenskt rättsväsende i lag står fritt från politisk inflytande, men han säger att ingen agerar i ett vakuum. Det här påverkar Sverigebilden, menar han, och det borde bekymra regeringen.

– This is a very important racial justice moment for Sweden, säger Mark Brzezinski.

Kort därpå anlitar ASAP Rockys team en svensk pr-byrå för att hantera alla medieförfrågningar.

Henrik Olsson Lilja, Rakim Mayers advokat, säger till SVT att artisten känner sig helt acceptabelt behandlad i häktet, där förhållandena är bättre än i arresten, där han initialt hamnade. Kort därpå kopplas Henrik Olsson Lilja bort och försvaret tas över av Slobodan Jovicic, som tidigare har varit juridisk rådgivare åt artistens team.

Henrik Olsson Lilja skriver på DN Debatt att häktningsprocesserna i Sverige är under all kritik. Sverige har upprepade gånger fått kritik av både advokater och internationella organisationer, men ingenting har hänt.

I USA kräver en handfull kongressledamöter att Rocky släpps, och från trappan till Kapitolium i Washington kritiserar de Sveriges hantering av fallet.

● ● ●

Fredagen den 19 juli omhäktas Rakim Myers och hans medarbetare av Stockholms tingsrätt. Det är nu Trump tar till Twitter: ”Jag talade just med Kanye West, om fängslandet av hans vän ASAP Rocky. Jag kommer att ringa Sveriges talangfulle statsminister Stefan Löfven för att se vad vi kan göra”.

Trumps kommentarer kommer bara dagar efter att presidenten anklagat fyra kongressledamöter för att vara opatriotiska och bett dem ”åka tillbaka varifrån ni kom”. Uttalandet har orsakat en kritikstorm: politikerna är amerikanska medborgare, tre av dem är födda i USA.

Många menar att det är ett av de mer flagranta exemplen på att USA:s president verkligen är rasist. Under veckorna som kommer dras Trump in i fler anklagelser om rasism, där han bland annat kallar ett afroamerikanskt område i Baltimore för ”en vidrig, råttinvaderad plats”.

Presidentens plötsliga stöd för afroamerikanen ASAP Rocky tolkas av många som en avledningsmanöver. Dessutom har Trump alltid varit svag för kändisar. På Twitter tackar mediepersonligheten Kim Kardashian presidenten, utrikesminister Mike Pompeo och Trumps svärson Jared Kushner för hjälpen.

I The Washington Post skriver kolumnisten Eugene Scott att Trump bryr sig mer om berömdheter än om orättvisor.

Vad Mark Brzezinski, som utsågs till ambassadör av Obama, anser om Trumps agerande är inte känt. Från amerikanska ambassaden i Stockholm kommer under juli endast korta, mer generella uttalanden om att man alltid prioriterar amerikanska medborgares intressen och är medveten om fallet. Samma dag som Rocky omhäktas får regeringen besök av USA:s biträdande utrikesminister Carl Risch, med anledning av fallet.

Många av de som undertecknat uppropet för Rakim Mayers frigivning har sannolikt en amerikansk referensram – och i USA är diskrimineringen av afroamerikaner av polis och rättsväsende ett mycket väl känt problem. Olika grader av kränkande särbehandling av polis är något som de flesta afroamerikaner har egna erfarenheter av.

Ett nytt exempel kommer mitt i juli, då det meddelas att inget åtal väcks mot de vita poliser som genom stryptag orsakat afroamerikanen Eric Garners död 2014, ett fall som rönt stor medial uppmärksamhet i USA.

Själv har Rakim Mayer tidigare sagt att han vill hålla sig utanför debatten om polisvåld mot svarta: ”Jag är ASAP Rocky. Jag är ingen politisk aktivist.”

När Rocky har suttit i häkte i 18 dagar intervjuas hans mamma av TMZ. Hon säger att det verkar som om Sverige ”statuerar exempel” med hennes son.

● ● ●

Den 25 juli åtalas Rakim Mayers och två andra personer för misshandel. Förundersökningens 552 sidor inkluderar förhör med de misstänkta och målsäganden, en 19-årig man född i Afghanistan, som kom till Sverige som ensamkommande flykting 2015. Mannen är tidigare dömd för ringa narkotikabrott och misshandel.

Ett tiotal vittnen är hörda. Det framgår att de båda grupperna – ASAP Rocky, hans livvakt, en kvinnlig assistent och två andra medarbetare – kommer i kontakt med målsäganden och hans kompis utanför en hamburgerrestaurang.

Den första kontakten sker när 19-åringen går fram till amerikanerna – enligt vissa uppgifter för att fråga om narkotika, enligt andra för att fråga om vägen. Han vet inte att det är följet till en världsartist som han närmar sig. Artistens team svarar att de inte kan hjälpa till och ber 19-åringen och hans kompis att gå. En diskussion uppstår och det blir bråk om 19-åringens hörlurar. Lurarna hittas så småningom av polisen ovanpå en markis.

Efter den första kontakten går amerikanerna in på Apelbergsgatan, en smal, ofta öde bakgata. De två männen tar på nytt kontakt med artistföljet. 19-åringen vill ha tillbaka sina lurar. Han verkar lugn, men enträgen. Amerikanerna uppfattar 19-åringen som drogpåverkad, de säger att han har stora pupiller. Livvakten försöker få männen att gå, men tappar tålamodet. 19-åringen kastas till marken och pucklas på av amerikanerna, utom den kvinnliga assistenten som filmar händelsen.

På natten skriver hon på Messenger att hon sett ”Rocky och livvakten slå skiten ur någon”. De misstänkta säger att de handlar i självförsvar, och att de fruktar för sina liv. När polisen frågar varför de inte lämnade platsen eller tillkallade polis säger de att de är främlingar i Sverige, inte kan numret till polisen och att Uber inte tycks fungera i Stockholm. De försöker ladda ned en app för att köra elskoter till hotellet. I förhör säger Rakim Mayers att han är ledsen att det blev så mycket våld.

Sent på kvällen den 30 juni kommer 19-åringen in till St Görans sjukhus i ambulans, där hans skador dokumenteras. Skärsåren sys. Inga drogtester görs. Han tycker att läkarna slarvar, och när en ny läkarundersökning görs flera dagar senare konstateras en revbensfraktur.

Vem eller vilka som håller i hela eller delar av glasflaskor under slagsmålet, och var de kommer ifrån, är inte helt klart. Polisen hittar glaskross på asfalten.

På en presskonferens säger åklagare Daniel Suneson att det finns fler filmsekvenser än de som har spridits på internet. I en intervju med DN säger Magnus Strömberg, 19-åringens målsägarbiträde, att bilder från övervakningskamerorna talar till hans klients fördel.

– Han provocerade inte. Livvakten började det fysiska våldet, det var han som hade sönder hörlurarna.

Magnus Strömberg säger att hans klient inte var drogpåverkad vid tillfället, att han nu mår dåligt och att det finns en hotbild riktad mot honom.

● ● ●

I samband med att Donald Trump tar uppmärksamheten kring fallet till nya nivåer ombeds Sveriges ambassadör i Washington, Karin Olofsdotter, att avbryta sin semester. Hon måste vara i USA för att stävja rykten och reda ut missförstånd om hur Sverige fungerar. Det kan till exempel handla om att berätta att Sverige inte har ett borgenssystem, och att inte ens en president personligen kan betala för att få någon utsläppt.

Att frågan väcker känslor är uppenbart. Ett kvinnligt ASAP Rocky-fan grips sedan hon tagit sig in på ambassaden i Washington, där hon beter sig våldsamt och hotar med att spränga byggnaden i luften. I amerikanska medier följs fallet under hela juli, både av Trumpvänliga Fox News och av satirprogram som The Daily Show, där programledaren Trevor Noah ägnar nästan sju minuter åt att skoja om Sverige.

Sveriges ambassadör i USA, Karin Olofsdotter, har tvingats avbryta sin semester på grund av fallet. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Telefonsamtalet mellan Donald Trump och Stefan Löfven följs av kontakter på tjänstemannanivå. Från svensk sida sköts de nu av justitiedepartementet.

Men fem dagar efter konversationen twittrar Trump igen: ”Väldigt besviken på statsminister Stefan Löfven för att han inte har agerat. Sverige har svikit den afroamerikanska gemenskapen i USA. Jag tittade på filmerna med ASAP Rocky och han blir förföljd och trakasserad av bråkmakare. Behandla amerikaner rättvist!” Trump fortsätter: ”Vi gör så mycket för Sverige, men det verkar inte ömsesidigt. Sverige borde fokusera på sina egna problem med kriminalitet.”

I regeringskansliet finns en medvetenhet om att Donald Trumps uttalanden är mer en del av en inrikespolitisk agenda, än en underbyggd kritik av svenskt rättsväsende. Självfallet vet amerikanerna hur svenskt statsskick fungerar. Inte ens statsministern har nu så mycket att tillägga. En annan person med statsministererfarenhet, Carl Bildt, beskriver i en artikel i The Washington Post en politikers möjlighet att lägga sig i hur lagar upprätthålls och tolkas som ”absolutely zero”.

Ännu har Trumps utspel, enligt DN:s källor, inte ansetts nå en punkt där man från högsta nivå på svensk sida sett sig nödd att markera mot Vita huset.

Få oroar sig för att friktionen runt artisten har inverkan på de långvariga, goda relationerna mellan länderna. Däremot är det otvetydigt så att Sverigebilden kan påverkas: Trump har fler följare än Olofsdotter och Bildt. Rykten sprids snabbt, och det finns en grogrund för en bild av Sverige som ett land i upplösning. När Trump i februari 2017 talade om ”last night in Sweden…” under ett kampanjliknande möte i Florida fick det stor effekt, trots att svepande påståenden om laglöshet den kvällen saknade grund. Men bilden oroar regeringskansliet: uppfattningen av Sverige utomlands utgör en central del av svensk utrikespolitik.

Regeringen uppskattar sannolikt vad Mark Brzezinskis kortvariga efterträdare i Sverige, Azita Raji, skriver när hon slår tillbaka mot Trump på Twitter: ”Så här fungerar det: Sverige var det första land som erkände USA. Sverige är ett av de länder som per capita gör de största direktinvesteringarna i USA, och som skapar mer än 200.000 jobb i USA. Sverige är en långvarig, pålitlig partner inom säkerhet, handel, etc.”

Om ingenting oförutsett händer under rättegången är det enligt juridiska experter troligt att Rakim Mayers och hans två medarbetare, om de fälls, döms till villkorlig dom och böter. Blir det ett kortare fängelsestraff räknas tiden i häkte av, och de är fria att resa hem.

Läs mer:

Löfven om samtalet med Trump: ”Jag var väldigt tydlig”

Målsägandebiträdet: Leif GW Persson anklagar min klient för klandervärt leverne

Alla tre åtalade i ASAP Rocky-fallet har bytt ut sina försvarare