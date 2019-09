Skräppost tar sig in i din digitala kalender – så tar du bort dem

Oönskad reklam är irriterande i sig när den dyker upp i mejlens inkorg. Men under den senaste tiden har skräppost även börjat dyka upp i privatpersoners digitala kalendrar. Skräpposten ser ut som händelser i din kalender, men innehåller länkar till bedrägliga webbsidor. Meddelandena har dykt upp sedan åtminstone i maj i år.



Ett sådant skräppostmeddelande, som DN tagit del av, har texten ”Your Samsung is ready for pickup”, och en länk till en webbsida som påstår sig erbjuda en Samsung-telefon för en amerikansk dollar. Den som registrerar sig på webbsidan, som drivs av ett tjeckiskt företag, och skriver in sina kontouppgifter samtycker till ett månatligt abonnemang för en påstådd streamingtjänst. Kostnaden uppgår till 99,95 dollar i månaden, motsvarande ungefär 967 svenska kronor.

Foto: Skärmavbild

Enligt it-säkerhetsföretaget Kaspersky, som först skrev om fenomenet i juni, utnyttjar avsändarna faktumet att Google ofta lägger till inbjudningar till händelser som du fått via mejl i din kalender. För att ta bort den specifika händelsen måste du aktivt tacka nej till den.





Denna typ av skräppost är inte nya. Många Apple-användare hade under 2016 stora problem med liknande kalenderinbjudanden från kinesiska och ryska företag, någonting tekniksajten Ars Technica skrev om då.

Det går dock att stänga av funktionen som innebär att Google automatiskt lägger till alla inbjudningar som skickas till dig.

■ Besök Googles kalender i din webbläsare.

■ Tryck på kugghjulet och välj ”inställningar”. Väljs sedan ”Inställningar för händelser” i menyn till vänster.

■ I fältet ”Lägg automatiskt till inbjudningar”, ändra inställningen till ”Nej, visa bara inbjudningar jag svarat på”.

Foto: Skärmavbild

Du kan också stänga av funktionen som lägger till händelser från Gmail helt, genom att i menyn till vänster klicka på ”Händelser från Gmail” och sedan kryssa ur ”Lägg automatiskt till händelser från Gmail i min kalender”. Då kommer även tidigare händelser som lagts till automatiskt att tas bort.





Du kan också markera specifika händelser och rapportera dessa som skräppost. Det gör du genom att klicka på händelsen, välja ikonen med tre lodräta prickar och sedan klicka på knappen ”Rapportera som spam”.

