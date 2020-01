Smittskyddsläkare: Smittade kvinnan gjorde allting rätt

När DN träffade Bengnér på fredagskvällen hade hon precis berättat och svarat på frågor på den av regionen webb-tv-sända presskonferensen. 600 personer följde den.

– Fler klarade inte nätet, säger hälso- och sjukvårdsdirektören Mats Bojestig.

Risken för överdriven oro för smittan, inte minst i Sverige, är sjukvården väl medveten om, och det var också ett av huvudbudskapen. Men enligt Malin Bengnér ansåg man det ändå som självklart att skicka ut pressmeddelandet om den bekräftade smittan kort efter bekräftelsen.

Den fick hon själv direkt från Folkhälsomyndigheten i Solna, intill Karolinska sjukhuset, strax efter lunch på fredagen. Klockan 16 gick pressmeddelandet ut.

– Att gå ut så bestämde vi ihop med myndigheten, vi vet ju att det finns ett stort intresse. Men samtidigt vet vi att det finns ingenting som talar för att just denna patient ska ha smittat någon annan här i Sverige eller på vägen hit från Wuhan i Kina, säger Malin Bengnér.

Kvinnan bör ju ha träffat många under den långa resan?

– Ja, men i och med att hon har haft fyra symptomfria dagar här hemma bedömer vi ihop med myndigheten att hon inte har varit smittsam under transporten. Sen har hon på eget initiativ valt att hålla sig helt isolerad. Medvetenheten bland de som varit i just Wuhan är förstås stor.

Kvinnan, som är i 20-årsåldern, landade på Landvetter i Göteborg och ringde själv 1177 när hon började känna sig dålig. För att inte riskera att utsätta någon annan för risk bad hon en kompis att ställa mat utanför dörren.

– Hon gjorde verkligen allting rätt. Och när hon berättade att hon varit i Wuhan fattade 1177-personalen misstanke. Då finns rutiner som följdes till punkt och pricka. Hon hämtades med ambulans i stället för att ta bussen.

När kvinnan kom in till kliniken var hon enligt smittskyddsläkaren lindrigt sjuk. Men man valde att, som hon säger, vara frikostig med att ta prover. Kvinnan har inte haft feber, utan mest hosta.

Därför skickades ett blodprov och ett prov från andningsvägarna med omedelbar transport i taxi till Folkhälsomyndigheten. Det anlände på torsdagskvällen och på fredagsmorgonen analyserades det.

Personalen på smittskyddsenheten på Ryhovs sjukhus bär inte den typ av lufttäta dräkter som man kan se på bilder från Kina.

– De har andningsskydd som är tättslutande och bär visir eller skyddsglasögon, och även ambulanspersonalen hade rätt utrustning färdigpackad när de åkte och hämtade, så de var förberedda, säger Malin Bengnér.

För att minska risken för smittspridning inne på kliniken saknas korridor, utan alla patienter tas in i sina rum via egna dörrar och personalen går in i rummen ”bakvägen”. Besökande anhöriga bär likadan utrustning som personalen.

På vilket sätt är Coronaviruset mer komplicerat för sjukvården än de influensor som kommer årligen?

– Den stora skillnaden är att det är en ny infektion som vi ännu inte vet så mycket om, hur dödlighet eller risk för allvarligt sjuka ska utvecklas. I början verkar dödligheten väldigt hög, men då hittar man också de svåraste fallen. Sedan när man tar fler prover brukar andelen svårt sjuka och döda sjunka. Här är det ännu för tidigt att säga hur detta ska utvecklas.

Har många andra Jönköpingsbor hört av sig till vården med oro efter att det här beskedet kom?

– Det var jag faktiskt inte, men det är viktigt att säga att det inte finns någon som helst anledning till oro för att det här fallet ska leda till smittspridning. Läget är helt under kontroll.

