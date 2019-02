– Det är naturligtvis stökigt med mycket blåst, kombinerat med snön, som gör att mycket träd fallit över vägarna och det kan bli problem med bommar vid plankorsningar, säger Trafikverkets pressinformatör Yasmine Boulechfar.

– Det viktigaste är att hålla avståndet, sänka hastigheten och se till att ha med något att äta, gärna en termos med någon varm dryck. Det är också bra att ha varma kläder med sig för man kan bli stående, men driftområdena är ute med allt de har.

Under söndagen väntas de östra delarna av landet få 10–15 centimeter snö och en klass 1-varning är utfärdad för så gott som hela Östkusten samt Lapplandsfjällen där det även varnas för mycket hårda vindar.

– Vintervädret fortsätter över hela landet, även om temperaturerna i söder kan krypa upp kring nollan dagtid, säger SMHI:s meteorolog Lovisa Andersson.

– Varningarna för Götaland och Svealand gäller främst under söndagen. Sedan förskjuts intensiteten norrut.

Snöfallet rör sig långsamt norrut och i takt med det förutspår Lovisa Andersson att varningarna successivt kommer att avvecklas söderifrån. De norra delarna av landet kan däremot vänta sig stora mängder snö under dagen och kvällen.

Från natten och morgonen har Trafikverket inga större trafikstörningar att rapportera om, och flygtrafiken är tills vidare förskonad från förseningar och inställda avgångar. På måndagen verkar det klarna upp i de södra delarna av landet även om det fortsatt kommer att vara kallt.

– Ser man bakom det här snöområdet som rör sig norrut under söndagen, så är det kallare, lite torrare luft som letar sig in, säger Lovisa Andersson.

På tisdag letar sig ett nytt lågtryck in västerifrån, men det ser inte ut att bli lika intensivt som helgens.

Cirka 25 centimeter lär ha fallit under natten mot söndagen, och nu kan det bli nya problem i trafiken.

– Det kommer bli snöhalka, absolut, säger Emilie Hörnqvist, meteorolog vid SMHI.

Enligt prognosen ska det snöområde som drog in under natten mot söndag ”jaga ikapp” det som låg över landets södra och mellersta delar under fredagen, och som ledde till stora problem i trafiken.

Den värsta olyckan inträffade i Motala, där en kvinna miste livet i samband med att en lastbil med släp fått sladd på vägen.

– Det var tragiskt. Och vi hade en mängd andra olyckor, i hela regionen, sade Peter Ström, vakthavande befäl vid polisen region Öst, på lördagskvällen.

Lördagens mest omfattande olycka inträffade i Ångermanland, där nio bilar och en ambulans var inblandade i en masskrock på E4:an vid Ullånger. Inga allvarliga skador rapporterades men olyckan innebar köbildning i ungefär tre timmar efteråt.

Även i Norrland kan man förvänta sig stora snömängder framöver, mellan söndag och måndag kan det lokalt komma över 20 centimeter. Klass 1-varningar för snöfall finns utfärdade för hela kusten upp till Norrbotten.

Trafikverket råder bilister att bland annat hålla avståndet till framförvarande fordon när det råder halt väglag, och att ha med sig vinterkläder i bilen om man skulle bli stående vid en olycka.

– För de som är ute kommer det säkert att bli besvärligt på olika håll och det brukar bli fler krockar när det är sådant här väder, men de brukar samtidigt bli lindrigare för att man håller lägre hastigheter, säger Trafikverkets presskommunikatör Lennart Helsing.