SSU Skånes ordförande tillsätter arbetsgrupp för att granska sig själv

DN kunde på torsdagsförmiddagen rapportera att SSU Skåne tillsatt en arbetsgrupp som ska ”gå till botten” med de uppgifter som riktats mot distriktet i medierna den senaste veckan.

"Jag kommer personligen agera med kraft", sa SSU Skånes ordförande, Mansour Ahmed i ett pressmeddelande tidigare på torsdagen.

Läs mer: Philip Botström: ”Jag är milt uttryckt jävligt förbannad”

Men enligt en intern rapport som DN tagit del av pekas just Mansour Ahmed ut som en av dem som betedde sig särskilt hotfullt under SSU Skånes distriktsårskonferens 2017. Fyra personer som tjänstgjorde i presidiet under konferensen beskriver en uppskruvad och kaosartad stämning, som många upplevde som hotfull.

”Stämningen var då mycket hotfull och kaotisk. Mötet hade varit ajounerat i nästan en timme”, står det i rapporten.

”Efter att vi hade ajournerat mötet ville både Mansour [Ahmed] och Rizwan [Elahi, dåvarande ordförande för SSU i Skåne] samt en ledamot från [distriktstyrelsen] ha handlingar från presidiet... Återigen kände vi oss instängda och vi kunde inte nå dem eftersom de skrek och var väldigt arga. De lugnade ner sig efter ett tag och gick därifrån.”

Läs mer: Skrev att Israel borde brinna i helvetet – blev förtroendevald i SSU

Samtidigt säger personer som företräder den andra falangen att båda sidor bidrog till den uppskruvade stämningen – och att presidiet var partiska och bestod av personer som sympatiserade med vänsterfalangen. Men man förnekar att stämningen var hotfull.

– Ingen slog, ingen hotade. Det blev kalabalik från alla håll och kanter. Det som skedde var en frustration över en mångårig konflikt som rann över, säger en person som vill vara anonym.

Förbundsordförande Philip Botström säger att SSU inte bett Mansour Ahmed leda någon utredning. Däremot har man begärt att SSU Skåne tar fram en handlingsplan. Han säger att han är väl medveten om konflikterna som beskrivs i den interna rapporten, och att Mansour Ahmed hade en ”aktiv roll i konflikten”.

– Kravet ställs mot SSU Skånes distriktsledning, de är demokratiskt valda. Men det är klart att allt det här sammantaget gör att vi kommer ställa väldigt höga krav. Är det så att Mansour [Ahmed] och distriktsledning levererar en åtgärdsplan som inte lever upp till de krav vi ställt och inte är trovärdig – då kommer vi dra in hela vår finansiering, säger Botström.

Läs mer: SSU-distriktet: Vi är inte mer än människor

– Rapporter som den du beskriver har vi känt till sedan 2014. Sedan dess har vi från förbundsstyrelsen initierat dialogprocesser. Dessa processer tror vi inte längre på, och därför ställer vi ytterligare krav.

Alejandro Caviedes, numera fackligt ombud för Kommunal, är en av dem som satt vid presidiet under distriktsårskonferensen. Han säger att konflikterna inom SSU Skåne är en intern angelägenhet för distriktet, och att ”de händelser som Expressen avslöjat riskerar att stärka islamofobiska och rasistiska stämningar i samhället.”

Samtidigt säger han sig vara högst kritisk till att Mansour Ahmed skulle leda arbetsgruppen.

– Att han ska utreda sig själv kommer inte att skapa det förtroende som krävs för processens behöriga gång. Snarare skapar det ännu mer misstroende mot organisationen och utredningsprocessen. Det är absurt.

DN söker Mansour Ahmed.