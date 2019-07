Studie: Fler samkönade kvinnopar skaffar barn

Forskning om svenska heteropars giftermål, skilsmässor och barnafödande har funnits länge. Men utvecklingen för homopar har inte studerats ingående sedan möjligheten till registrerat partnerskap – föregångaren till dagens könsneutrala äktenskapslag – kom 1995.

Nu har forskare vid Stockholms universitet i en registerstudie följt utvecklingen för över fyra miljoner svenskar mellan 16-49 år mellan åren 1995–2012 – en studie som just nu fortsätter med mer aktuella data.

Under perioden ingick 4.200 kvinnor och 2.400 män samkönade äktenskap.

Inledningsvis registrerade främst män partnerskap, men efter det första året blev det vanligare för kvinnor – en skillnad som ökat över tid.

Det framgår också att barnafödande bland kvinnoparen ökade kraftigt under perioden. Andelen som skaffat barn fem år efter ingånget äktenskap ökade från 6 till 48 procent. Samtidigt minskade andelen heteropar som skaffat barn, från 60 till drygt 50 procent. Vad den minskningen beror på har forskarna inga teorier kring.

– Det är nytt. Tidigare har samkönade par haft betydligt lägre barnafödande i jämförelse med olikkönade par. Vi ser en konvergens – samkönade kvinnliga par liknar allt mer olikkönade par ur denna aspekt, säger en av forskarna bakom studien, Martin Kolk, docent i demografi vid Stockholms universitet och Institutet för framtidsstudier.

Martin Kolk, docent i demografi vid Stockholms universitet och Institutet för framtidsstudier. Foto: Leila Zoubir

Hemma i lägenheten i Hässelby i Stockholm står ytterdörren öppen mot en liten uteplats och på köksbordet surrar en bordsfläkt. Morgan, 8 månader, sitter i sin barnstol och försöker nå framför allt det hon inte borde. Hon skrattar när mamma Jytte Pernby, 27, och mamma Viveca Pernby, 30, turas om att killa henne under hakan.

Sommaren 2015 möttes de via dejtingappen Tinder och blev snart ett par. Barn kändes självklart och de ställde sig i kö för spermiedonation via landstinget. Ett år senare gifte de sig.

– Vi gifte oss i första hand för kärleken, men de juridiska rättigheterna är viktiga också. Vi visste att vi ville ha barn och ville ge barnet juridisk trygghet, säger Jytte Pernby.

Att det blev Jytte som bar barnet föll sig naturligt. Hon är yngre och studerar, medan Viveca jobbar.

Två reformer i början av millenniet stärkte samkönade kvinnliga pars möjlighet att skaffa barn. 2003 blev det möjligt för samkönade par som ingått partnerskap att adoptera sin partners biologiska barn. 2005 fick kvinnor som lever ihop med en annan kvinna rätt till assisterad befruktning med donerade spermier via landstingen. Reformerna sammanfaller med ökningar i barnafödande bland samkönade kvinnor.

– Det är intressant att juridiska och praktiska möjligheter har inverkat så tydligt, säger Martin Kolk.

Äktenskap krävdes fram till i fjol för närståendeadoption, vilket forskarna tror motiverat många till giftermål.

Jytte och Viveca Pernby med dottern Morgan, 8 månader. Foto: Elin Åberg

Viveca och Jytte Pernby känner flera äldre kvinnopar utan barn, eller som skaffat barn ihop med manliga samkönade par i bekantskapskretsen.

– Vi hade nog skaffat barn på annat sätt även om reformerna inte kommit. Men det är klart att det är ett ännu lättare val när det är mer juridiskt anpassat, säger Jytte.

Valet att skaffa barn med ett manligt samkönat par, till exempel, innebär ju att två av fyra föräldrar saknar juridiska band till barnet.

– Det vore jättejobbigt, säger Viveca.

Trots förbättringar, har de upplevt delar av processen att skaffa barn som diskriminerande. För gifta heteropar där kvinnan insemineras med spermier från donator blir mannen i paret automatiskt registrerad som förälder, genom det som kallas ”faderskapspresumtion”. Det gäller inte för ogifta heteropar – och inte heller för homopar, oavsett om de är gifta eller inte.

När Morgan fötts fick paret Pernby ett papper hemskickat, märkt ”Faderskapsutredning”.

– Någon hade strukit över och ändrat till ”föräldraskapsutredning”, men glömt hälften av ställena där ordet förekom. Det blir symboliskt – vi räknas som undantagen. Att en myndighet inte bemödat sig om att ta fram ett dokument med rätt begrepp, säger Viveca.

Förfarandet tog en månad av byråkrati, och under den tiden räknades Viveca inte som förälder, och kunde därmed exempelvis inte söka föräldrapenning.

– Man tänker på om något skulle hända under den tiden, även om den är kort. Och att gifta heteropar som insemineras inte behöver gå igenom den processen. Det känns orättvist, säger Jytte.

Morgans säng hemma i lägenheten i Hässelby. Foto: Elin Åberg

2009 infördes en könsneutral äktenskapslagstiftning. Forskarna var intresserade av att undersöka om det påverkade antalet nya giftermål eller registrerade partnerskap.

– Men vi såg ingen sådan effekt för nya giftermål, även om många valde att omvandla sina tidigare registrerade partnerskap till äktenskap, säger Martin Kolk.

Han poängterar att det är bland kvinnor i samkönade par som barnafödandet ökat.

– Manliga samkönade par har ju i dag färre möjligheter till barnafödande i praktiken.

Svensk lag tillåter internationella adoptioner till manliga samkönade par, men det finns nästan inga andra länder som tillåter att barn adopteras till manliga par. Surrogatmödraskap utomlands sker, men inom den svenska vården är det inte tillåtet.

Skilsmässor var under den studerade perioden vanligare bland samkönade par – särskilt kvinnopar. Efter 15 år hade 28 procent av kvinnor i heteroäktenskap skilt sig, 30 procent av män i homoäktenskap och 40 procent av kvinnor i homoäktenskap.

Anna Nordqvist, sakkunnig i familjefrågor på RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, är inte förvånad över det statistiken visar.

– Möjligheterna att skaffa barn har ju ökat för kvinnopar, vilket ger fler förebilder. Man ser att det går att skaffa barn, kan spegla sig i andra och förhöra sig om hur man kan gå tillväga.

Det är inte heller konstigt att kvinnopar gift sig i större utsträckning än män, resonerar hon, eftersom det hängt ihop med krav för att skaffa barn.

– Par där ingen har möjlighet att bära barn har ju inte samma möjligheter att skaffa barn.

De senaste åren har flera lagändringar skett som bland annat inneburit att kravet på äktenskap för att få adoptera det barn ens partner fött, vilket krävs om assisterad befruktning skett utomlands och donatorn är anonym eller efter en heminsemination, nu släppts.

– Det blir spännande att se vad som händer med äktenskapsstatistiken när man inte längre behöver gifta sig av föräldraskäl. Jag skulle tippa på att effekten blir att äktenskapsstatistiken går ner något på sikt. Det vi kommer se är fler samkönade sambopar som har barn tillsammans – vilket tidigare bara varit möjligt för personer som vänt sig till vården i Sverige.

Varför kvinnopar skiljer sig i större utsträckning än heteropar kan man bara spekulera i, säger Anna Nordqvist.

– Det behöver ju i sig inte heller vara något dåligt – att man skiljer sig och inte stannar i relationer som man inte tycker att man mår bra i.

Studien ”Two Decades of Same-sex Marriage in Sweden. A Demographic Account of Developments in Marriage, Childbearing and Divorce”, publicerades som forskningsrapport vid Stockholms universitet i fjol och kommer inom kort att publiceras i en vetenskaplig tidskrift.

Fakta. Reformer för samkönade par • 1995 Registrerade partnerskap blir lagligt • 2003 Adoption av barn inom samkönade par blir lagligt • 2005 Kvinnor som är gifta, registrerad partner eller sambo med en annan kvinna ges möjlighet till assisterad befruktning med donerade spermier vid universitetssjukhus • 2009 Lagligt för samkönade att ingå äktenskap • 2018 Kravet på att vara gift för att adoptera togs bort • 2019 Kvinnan som inte burit barnet i ett samkönat kvinnopar behöver inte längre adoptera för att räknas som förälder efter assisterad befruktning utomlands. Nu räcker det att bekräfta föräldraskapet, på samma sätt som efter assisterad befruktning inom vården i Sverige, om befruktningen skett på behörig klinik och barnet kan få information om donatorns identitet. Kan barnet inte få information om donatorn eller om barnet kommit till genom insemination i hemmet, krävs däremot närståendeadoption. Visa mer

Fakta. Minst 3.700 barn lever med samkönade föräldrar • 3.719 barn är folkbokförda med samkönade föräldrar. 3.483 barn med två mammor, och 236 med två pappor. • Men många fler barn tros leva med samkönade föräldrar. SCB:s register identifierar endast föräldrarna som par om de är gifta eller har gemensam vårdnad om barnet/barnen. Barn till föräldrarna som är sambor, där bara en förälder har formell vårdnad om barnet/barnen, syns inte i statistiken. Källa: Statistiska centralbyrån, SCB. Visa mer