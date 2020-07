Sommarlyssning: 10 avsnitt av Studio DN du inte bör missa

1. DN:s biträdande kulturchef Åsa Beckman: Pandemin ger oss chansen att tänka över våra liv.

2. DN:s grävande reportrar Anna Gustafsson och Lisa Röstlund: Vårdpersonal anklagar chefer för att ljuga om coronavården.

3. Brasilien är det land där coronapandemin ökar som mest. Värst ställt är det i kåkstäderna där social distansering är omöjlig. DN:s Henrik Brandão Jönsson har besökt Brasiliens största favela.

4. Dagens Nyheter fick besked när den misstänkte dubbelmördaren i Linköping identifierades. I Studio DN berättar reportern Anna Bodin om ögonblicket som blev kulmen på ett års reportage och 16 års mördarjakt.

5. DN:s reportage om 98-åriga Helmi Leis, som gavs möjlighet att dö hemma i stället för att tas in på sjukhus, har berört många. Reportern Ulrika By berättar om mötet med Helmi.

6. DN:s utrikesreportrar diskuterar coronakrisen i Asien, Afrika, Ryssland och Mellanöstern. ”Man måste multiplicera dödstalen med tre eller fyra”.

7. Varför har experter (och ”experter”, som vi sett en hel del av under coronapandemin) så svårt att erkänna att de har fel? DN-redaktören Augustin Erba läste Kathryn Schulz bok ”Being wrong: Adventures in the margin of error”.

8. Krisen i äldrevården har hamnat i fokus under coronapandemin. DN:s fotograf Lotta Härdelin, som skildrat 85-åriga Aino, vars operation ställdes in, och Amanda Sokolnicki, chef för DN:s ledarredaktion, diskuterar i Studio DN.

9. Bitcoinbedrägerierna riktar sig framför allt mot pensionärer, som luras på sina sparpengar. DN:s reporter Mattias Carlsson har avslöjat aktörerna bakom bluffannonserna.

10. DN:s reporter Matilda Voss Gustavsson intervjuas om effekterna av #metoo, om hennes eget avslöjande av kulturprofilen Jean-Claude Arnault, om hur det var att skriva boken ”Klubben” och vad som fick kvinnorna att vittna om våldtäkterna och övergreppen efter så många år.

