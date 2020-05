10.000 utbildningsplatser till vård och omsorg

Regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna skjuter till 2,2 miljarder kronor för att skapa nya utbildningsplatser inom vården och omsorgen. Satsningen riktas mot undersköterskor och vårdbiträden, och pengarna ska räcka till cirka 10.000 utbildningsplatser.

– Det handlar om att det blir tryggare och bättre både för personalen och inte minst våra sjuka och äldre, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP), Mats Persson ekonomisk-politisk talesperson i Liberalerna, finansminister Magdalena Andersson (S) och Emil Källström ekonomisk-politisk talesperson i Centerpartiet under tisdagens pressträff. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Förhoppningen är att utbildningen ska leda till fler fasta anställningar och bättre villkor för personalen inom vård och omsorg.

– Om du har en utbildning som undersköterska är det klart att det blir lättare att få en fast anställning än om du är outbildad. Av de som är anställda är det fler som är utbildade jämfört med hur det ser ut för timvikarier, säger Magdalena Andersson.

Staten kommer dock inte att ställa några krav på kommuner och regioner att de ska anställa dem som nu får en utbildning.

– Den frågan måste ställas till dem som är ansvariga för det här i kommuner, regioner och bland de privata arbetsgivarna, säger Magdalena Andersson.

Magdalena Andersson. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Målet är att utbildningsplatserna ska vara på plats under sista kvartalet i år. Under 2020 står staten för hela kostnaden men under nästa år ska kommunerna finansiera 30 procent.

Flera oppositionspartier har krävt att välfärden ska få mer pengar än vad regeringen och samarbetspartierna nyligen presenterade i vårbudgeten. Regeringen har svarat att den redan lovat att stå för alla extraordinära kostnader i samband med coronakrisen.

Nu ändrar regeringen i den förordning som styr fördelningen av medel till kommuner och regioner och höjer samtidigt nivån på hur stora de extraordinära kostnaderna kommer att bli. Bedömningen nu är att de landar på fem miljarder kronor.

Det går inte att utesluta att det kommer att krävas mer pengar

– Vi har fortfarande allmän smittspridning i Sverige och vi är fortfarande i en akut fas i coronakrisen. Det går inte att utesluta att det kommer att krävas mer pengar, säger Mats Persson (L), ekonomisk-politisk talesperson.

Biträdande finansminister Per Bolund (MP) understryker att kommuner och regioner ska kunna känna sig trygga med att att staten står för merkostnaderna.

– Vi vill tydliggöra att vi kommer att täcka alla extraordinära kostnader för coronasmittan. Det här är också ett svar på de tydliga behov som vi ser inom äldreomsorgen. Vi behöver hjälpa personalen att få den utbildning de behöver för att kunna få en fast anställning, säger Per Bolund.