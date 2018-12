Under de senaste tio åren har granatexplosioner ökat kraftigt, och dödskjutningar flerdubblats. Från två detonerade granater år 2011 till 39 år 2016. Totalt handlar det om 116 granatattacker på åtta år.

En majoritet detonerades i Sveriges storstadsregioner, Stockholm, Göteborg och Malmö. Det har lett till att två personer dödats – en 63-årig man och en åttaårig pojke.

I studien ”Explosive violence: A near-repeat study of hand grenade detonations and shootings in urban Sweden”, upptäckte kriminologen Amir Rostami att detta är till stor del ett svenskt problem.

Underrättelsechefen: Handgranater har blivit en trend

– När vi kontaktar både forskarkollegor och polismyndigheter i länder som Danmark, Tyskland, Holland och Storbritannien så känner de inte igen den här utvecklingen i deras länder. Man blir väldigt förvånade. Vår tolkning är att bristen på forskning och igenkänning beror på att problematiken inte finns där, säger han.

Rostami och sina forskarkollegors studie svarar inte på varför handgranattacker är så vanliga i just Sverige, men de har hypoteser.

Det handlar dels om en väldigt hög konfliktnivå bland kriminella i Sverige. Det pågår ständigt våldsamma konflikter bland flera mindre kriminella grupperingar.

– Den här höga våldsnivån inom den kriminella miljön gör att man även använder handgranater. Har man skjutit mot varandra och vill eskalera det här är handgranater lämpliga i sammanhanget – det skickar ett kraftigt budskap, och tillgängligheten är stor. De är även enkla att använda, säger Amir Rostami.

Polisen: Handgranaterna måste bort från gatan

Samtidigt är ”priset” att använda en handgranat inte lika högt i Sverige som i Tyskland, till exempel.

– Polistätheten är dubbelt så hög i Berlin som Stockholm, man har en helt annan förmåga att ligga på offensiven. Där finns ett kraftfullt externt tryck på den kriminella världen. Om man vet att det kostar, att det blir dåligt för affärerna, skapas en slags självreglering.

En sådan självreglering, menar Rostami, finns inte i den svenska kriminella världen. Det beror i sin tur på en ökad splittring inom den svenska kriminella världen. De tidigare hegomoniska mc-gängen har inte samma maktställning som tidigare, och lokala grupperingar i storstadsförorter regleras inte av äldre kriminella nätverk, som i andra länder.

– I Tyskland finns många etablerade grupperingar – italienska maffian, ryska kriminella nätverk – som har en självsanering och självreglering som tyglar konflikter så att de inte eskalerar till utbrett våld.

Rostamis hypotes är alltså att bristen på självreglering inom kriminella nätverk, det låga priset för handgranatsvåld och en lägre grad av polistäthet ligger bakom den ovanligt höga statistiken.