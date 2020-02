15-åring som skickade nakenbild får inte skadestånd

I november för två år sedan kallade rektorn på en skola i Stockholm till ett möte.

En elev som gick i nian hade skickat en nakenbild på sig själv till en kvinnlig elev som inte hade önskat det. Han ska också ha utsatt andra elever för sexuella trakasserier och kränkande behandling, enligt flera vittnesmål i den utredningen som skolan hade gjort.

Till mötet kom eleven själv, rektor, annan skolpersonal och även elevens föräldrar.

Det var nu som ärendet fick en oväntad vändning. När rektorn informerade föräldrar om vad som hade hänt visade han nämligen under några sekunder nakenbilden som eleven hade skickat till andra för elevens föräldrar.

Därefter gick han in på vad skolan och föräldrarna kunde göra för att undvika att liknande saker hände igen.

Några dagar efter mötet skickade föräldrarna ett uppskattande mejl till rektorn där de skriver att ”vi är tacksamma för det respektfulla bemötande vi fått i denna jobbiga stund”.

Men under våren händer något som får dem att ändra sig. Med hjälp av Barn- och elevombudet lämnar de in en stämningsansökan mot Stockholms stad där de kräver 15.000 kronor i skadestånd för att deras son har utsatts för kränkande behandling under mötet.

Målet har pågått under en längre tid med sträng sekretess. På onsdagen kom tingsrätten med sin dom: stämningen ogillas.

Enligt skollagen kan det visserligen anses vara kränkande att visa en nakenbild på en tonåring för hans föräldrar. Men inte om ”åtgärden framstår som befogad med hänsyn till sitt syfte och övriga omständigheter”, skriver domstolen i sitt beslut.

Anklagelserna som riktas mot 15-åringen är så pass allvarliga att det var ”lämpligt att informera vårdnadshavarna om det inträffade”, menar rätten.

Tingsrätten har också tagit hänsyn till att bilden inte visades för att straffa eller skambelägga, utan för att man ville komma tillrätta med 15-åringens beteende mot andra elever.

Till skillnad från BEO har tingsrätten bedömt helheten och inte bara till det som hände på själva mötet.

Är det inte konstigt att driva skadestånd för att bilden har visats för hans föräldrar, när han själv har skickat den till andra som inte har bett om att få se den?

– Jag kan förstå att det kan vara svårt att sätta sig in i det. Men det vi har tagit fasta på och utrett är situationen på det här mötet. Det är handlingen där vi har bedömt, säger Malin Hedstig som är tf Barn- och elevombud.

DN har tidigare skrivit om den kritik som riktats mot att Barn- och elevombundet driver skadeståndsärenden så hårt att lärare inte vågar ingripa av rädsla för att bli anmälda av elever.

En del av kritiken har handlat om att ni ibland kan uppfattats som en ombudsman för elever som bråkar och kränker andra?

– Vi utgår från den lagstiftning som finns, och den praxis som är, säger Malin Hedstig.

Men tingsrätten använder ju samma lagstiftning och kommer fram till en annan tolkning genom att se till helheten?

– Vi säger precis som tingsrätten att skolan ska utreda och ta in allt som har hänt. Men den utredning som de gör får inte leda till att de utsätter den här eleven för kränkningar.

Finns det en risk att ni driver elevers ärenden så hårt att lärare och rektorer undviker att gå till botten med känsliga anklagelser av rädsla för att bli anmälda?

– Jag tycker att man ska ta till sig det som tingsrätten skriver, att man inte hade behövt visa upp bilden på mötet, man hade kunnat prata om den i stället, säger Malin Hedstig.

Regeringen utreder BEO:s roll efter omfattande kritik • I höstas avslöjade DN att det riktats hård kritik mot Barn och elevombudet även inom den egna myndigheten. • En stor del av kritiken gick ut på att myndigheten driver elevers och föräldrars skadeståndsärenden så hårt att lärare inte vågar ingripa mot bråkiga elever, trots att de har en plikt att göra det. • Dåvarande BEO Caroline Dyrefors Grufman sade till DN att det är hennes uppdrag att göra föräldrar och barn medvetna om möjligheten att anmäla skolhuvudmannen. • Kritiken ledde till att regeringen inledde en översyn där Skolinspektionens och BEO:s respektive roller ska ses över. • Översynen kan leda till att myndigheten läggs ned. Visa mer

