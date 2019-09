25 år sedan Estoniakatastrofen – flera frågetecken kvarstår

Under sin rond på bildäck hör vakthavande matrosen Silver Linde en metallisk smäll från området kring fartygets bog. En timme senare sjunker Estonia.

Det är hårt väder på Östersjön natten den 28 september. Bil- och passagerarfärjan Estonia, som kör sin vanliga rutt mellan Tallinn och Stockholm, har kraftig sjögång.

– Jag minns en ung kvinna som var väldigt orolig eftersom fartyget stampade så hårt i vågorna som sa: ”Tänk hur det gick för Jan Heweliusz” (fartyget som förliste i ett oväder på Östersjön natten till 14 januari 1993). Vad svarar man på en sådan sak?, säger överlevaren Anders Eriksson.

Anders Eriksson överlevde Estoniakatastrofen. Han söker ännu svar på obesvarade frågor kring regeringens hantering av olyckan. Foto: Privat

Söder om finska Utö inträffar det ofattbara – färjans bogvisir slits loss av kraftiga sjöar och drar med sig den vattentäta bilrampen. Vatten forsar obehindrat in på bildäcket och färjan får slagsida. Mindre än timme senare försvinner Estonia ner i det becksvarta djupet. Ombord fanns totalt 989 resenärer. 852 av dem omkom. De flesta följde med färjan ner i havet.

Anders Eriksson är en av de 137 personer som överlever.

Strax efter midnatt, svensk tid, hör han två kraftiga smällar och hela fartyget skakar till. Han kommer genast att tänka på vad den unga kvinnan sagt tidigare under kvällen om Jan Heweliusz.

Sedan går allting fort. Anders Eriksson står ute på däck med ena foten på väggen och andra på golvet. Till slut ligger färjan i 90 graders vinkel. Därefter börjar aktern vrida sig ner i vattnet och han inser att han inte har något annat val än att slänga sig rakt ut i sjön.

Helikoptrar och räddningspersonal från Sverige, Norge och Finland deltog i räddningsarbetet vid Estonia-olyckan. Foto: Jonas Lemberg/TT

Räddningspersonal i svenska marinens helikopter gör sig redo för att bärga passagerare från M/S Estonia, 28 september 1994. Foto: Leif R Jansson/TT

I sex timmar ligger Anders Eriksson i vattnet innan han räddas av en ytbärgare som kommit dit med helikopter.

– Det första jag fick av honom, det var en kram. Sen trädde han på mig selen och så åkte vi upp. Så det var… ja det är starkt. Fortfarande.

Varför bärgades inte fartyget och de omkomna?

Kort efter katastrofen bildades Stiftelsen Estoniaoffren och Anhöriga, SEA, i syfte att hjälpa anhöriga och överlevande. Lennart Berglund, som förlorade sina svärföräldrar, är ordförande.

– Vi har fått arbeta väldigt mycket med att försöka få svar på varför man hanterade Estonia som man gjorde. Det blev ju en väldigt konstig vändning.

Kort efter katastrofen bildades Stiftelsen Estoniaoffren och Anhöriga, SEA, i syfte att hjälpa anhöriga och överlevande. Lennart Berglund, som förlorade sina svärföräldrar, är ordförande. Foto: Privat

Såväl tillträdande statsminister Ingvar Carlsson, som sittande statsminister Carl Bildt lovade direkt efter olyckan att de omkomna skulle omhändertas. Det löftet ersattes med ett förslag om att vraket, som ligger på 80 meters djup, skulle täckas över med betong för att freda de omkomna, något som fick överlevande och anhöriga att rasa.

– Man lämnar inte över 700 personer i ett vrak på Östersjön och kallar det för grav. Det har vi aldrig accepterat.

Kritikstormen ledde till att regeringen än en gång bytte riktning. Istället stiftades en lag om gravfrid, som undertecknades av Sverige, Estland och Finland. Även det beslutet har kritiserats eftersom Estonia ligger på internationellt vatten.

M/S Estonia filmad från havsbotten. Foto: TT

Dessutom, menar fartygshistorikern Claes-Göran Wetterholm, har undervattenstekniken utvecklas så pass mycket att det bara är en tidsfråga innan det blir fler ovälkomna besök vid den här typen av vrak. Det har redan förekommit minst 30 dyk vid Estonia, varav ett skedde så sent som förra veckan.

– Jag har all respekt för att man ska låta de döda vila i frid. Men framtiden har ingen respekt för oss, säger Claes-Göran Wetterholm.

Fartygshistorikern Claes-Göran Wetterholm menar att det finns många exempel på liknande olyckor där bärgning av vrak och omhändertagande av omkomna skett utan tvekan. Foto: Bo Jerndell

Han, liksom Anders Eriksson, menar att det finns många exempel på liknande olyckor där bärgning av vrak och omhändertagande av omkomna skett utan tvekan. Den norska oljeplattformen Alexander Kielland och den ryska ubåten Kursk, är två sådana.

Hur kunde Estonia sjunka så snabbt?

Regeringens hantering av katastrofen och dess efterspel har fått överlevande, anhöriga och andra att undra om det är något de försöker dölja.

Tre år efter katastrofen, 1997, kommer äntligen ett första svar: Estonias förlisning berodde på hårt väder och utslitna gångjärn på fartygets bogvisir, enligt den av Estland, Finland och Sverige tillsatta haverikommissionen.

Flera experter ifrågasatte utredningen. Många tyckte att det var märkligt att enbart överlevande från besättningen förhörts.

– Jag anser att svaren finns på land, de finns i varför man tog alla de här besluten, säger Anders Eriksson.

Ett frågetecken kring Estonia är det hastiga förloppet när färjan sjönk på mindre än en timme.

Estonias bogvisir bärgas ur vattnet, 19 november 1994. Foto: Jaakko Aiikainen/AP

Enligt haverikommissionens rapport sjönk Estonia för att vatten kom in på bildäck. Lennart Berglund menar att färjan måste fått in vatten även under bildäck.

– Det finns vissa andra möjligheter, till exempel om vattentäta dörrar stod öppna. Om så var fallet, skulle det vara ett brott som låg bakom förlisningen, säger Lennart Berglund.

På grund av de spekulationer som cirkulerade genomfördes på uppdrag av regeringen en förstudie kring sjunkförloppet. Studien konstaterade att vatten i samband med fartygets slagsida sannolikt kommit in i ventilationstrummor som ledde rakt ner i Estonias maskinrum under bildäck.

Göran Lindmark var vid den här tiden informationsdirektör på Styrelsen för psykologiskt försvar, SPF, som ansvarade för kommunikation med överlevande och anhöriga. Studien ingick i det uppdrag som SPF fått om att upprätta en informationsbank kring Estonias förlisning. Han menar att studien bekräftade att haverikommissionens förklaring var fullt möjlig.

Minuterna innan Estonia sjunker tar Mikael Öun en bild på en för honom okänd man som sitter på fartygets köl. Sedan försvinner de båda ner i vattnet. Både Mikael Öun och mannen på bilden, Jannu Aser, överlevde fartygskatastrofen. Foto: Mikael Öun/TT

Mikael Öun 2014. Foto: Anette Nantell

Jannu Aser från Estland ser på bilden av sig själv som togs strax innan Estonia sjönk, DN träffade Aser i hans hem 1994. Foto: Lotta Härdelin

Vem bär egentligen ansvaret för olyckan?

Några timmar innan Estonia lämnade hamnen i Tallinn konstaterade en svensk sjöinspektör, som av en slump befann sig på färjan med några elever, att den inte var sjövärdig. Trots detta avgick Estonia som planerat. Svenska myndigheter menade att de inget kunde göra utan att det var upp till Estland att bedöma den saken.

År 1997 tillsatte regeringen en analysgrupp för att utreda om de myndigheter som hanterat Estoniakatastrofen agerat korrekt.

– Det är det enda rätta som gjorts efter Estoniakatastrofen, men regeringen beslutade att inte följa analysgruppens rekommendationer, säger Lennart Berglund.

Södersjukhusets krisgrupp håller en presskonferens med anledning av färjeolyckan M/S Estonias förlisning den 28 september 1994. Foto: Roger Vikström/TT

Under åren har anhöriga drivit flera civilrättsliga processer. Svenska staten har stämts för beslutet att inte bärga omkomna ur Östersjön och rederiet har ställts inför rätta för att ha brustit i sjömanskap. Men ännu har ingen ställts till svars för katastrofen.

I somras inleddes för första gången domstolsförhandlingar kring ansvarsfrågan. En grupp bestående av 1.116 överlevande och anhöriga hade då krävt skadestånd av det tyska varvet Meyer Werft som byggde fartyget och franska certifieringsföretaget Bureau Veritas, som klassade konstruktionen som sjövärdig.

Rätten ansåg dock inte att de klagande lyckats bevisa att något av företagen gjort fel och sa nej till skadeståndskravet.

Närmare tusen ljus tändes på klipporna utanför Norrtälje på Allhelgonasöndagen. Ett för varje offer i Estoniakatastrofen, 5 november 1994. Foto: Lotta Härdelin

Nytt hopp väcktes tidigare i veckan, då en estnisk domstol tog upp fallet för att pröva om den estniska regeringen har gjort fel som inte svarat på de anhörigas krav. Senast den 24 oktober ska domaren fatta ett beslut.

DN har varit i kontakt med Justitiedepartementet som per mejl svarar att de inte har någon anledning att ifrågasätta orsaken till M/S Estonias förlisning. De menar att den internationella haverikommissionens (JAIC) rapport och de studier som bekräftat dess slutsatser är tillräckliga. Därför ser regeringen inte något behov av att utreda saken ytterligare.

Estoniamonumentet i Stockholm, fyra år efter olyckan, 28 september 1998. Foto: Claudio Bresciani/TT

