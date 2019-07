25 läsvärda reportage för lata sommardagar

Foto: Polisen, Magnus Hallgren

Trotjänaren och guldet: Stal 50 miljoner – för att ge till ung kvinna

Han hade fullt förtroende i det familjeägda företaget och förde bort 50 miljoner utan att någon fattade misstankar. Pengarna skulle gå till en guldtransport från Uganda.

Enligt åklagaren utsattes 72-åringen för ett romansbedrägeri – och han förstod det själv först när polisen visade honom bilder från ”flickvännens” 10-miljonersbröllop i Kampala.

■ Läs reportaget här (eller lyssna i DN-appen)

Foto: Anders Hansson

Så vann de tyska nakenbadarna trosornas krig

Den tyska nakenkulturen har överlevt det mesta. Varken nazisterna eller kommunisterna lyckades få nudisterna att klä på sig.

Nu genomgår den avklädda folkrörelsen en renässans.

DN:s Berlinkorrespondent Lina Lund har gått till botten med tyskarnas förkärlek för att vara nakna tillsammans.

■ Läs reportaget här



02:19. Trots regeringens nollvision om dödsolyckor på arbetsplatser dog 58 svenskar på jobbet i fjol. Julia Mannersten var en av dem.

Julia, 24, gick till jobbet – kom aldrig mer hem

Under nattskiftet den tredje november 2018 drogs 24-åriga Julia Mannersten in i ett dragverk på Tarkettfabriken i Ronneby.

Förra året gick 58 personer till jobbet i Sverige – för att aldrig mer komma hem.

– Det är för jävligt att det bara blir notiser när någon dör. Det får liksom inte hända, säger Julias sambo Eric Andersson.

■ Läs reportaget här

Foto: Magnus Hallgren, illustration Emma Löfström

Hanna Hellquist: Bara på sommaren får jag vara del av en kärnfamilj

Många känner sig extra ensamma på sommaren. Inte Hanna Hellquist. Då bor hon i sommarstugan med mamma och Göran som granne. ”Vid 38 års ålder blir jag barn igen”, skriver hon.

■ Läs texten här

00:48. Christer Mattsson tog debatten – ändå blev eleven nazistledare

Läraren tog debatten – men eleven blev nazistledare

För 22 år sedan ­möttes en ung ­lärare och en ­tonårskille i ett ­klassrum för att debattera ­nazism.

En av dem har ägnat hela sitt ­vuxna liv åt att för­söka gottgöra det som hände den dagen. Den andre blev en av Sveriges ­ledande höger­extremister.

– Jag vann debatten men jag ­förlorade eleven, säger läraren Christer Mattsson.

■ Läs reportaget här (eller lyssna i DN-appen)

Till salu: Uppgiften om var du är, varit, var du sov i natt

Tänk att någon har en databas som kartlägger var du har rört dig. Varje plats du har varit på. Var du är på natten. Hur du åker till jobbet, träffar en vän, besöker ett sjukhus. Tänk sedan att databasen är till salu.

DN kan i en granskning avslöja hur hundratusentals svenskar blir gps-spårade via appar i mobilen dygnet runt – och att informationen säljs öppet. ”Verkligen obehagligt”, säger Björn Sjögren, en av de som fått sitt rörelsemönster sålt.

■ Läs reportaget här

Hemligheten på Ålands hav – efter 34 år berättar de vad de såg

Två 19-åringar försvann i en eka på Ålands hav en novemberdag 1984. Två dygn senare räddades de av det sovjetiska lastfartyget Dagestan. I 34 år har de burit på hemligheten om vad de såg. Nu berättar de för första gången – för DN:s Anna Bodin och Fredrik Funck.

■ Läs reportaget här (eller lyssna i DN-appen)

Foto: Pontus Höök

Johan Renck: ”Chernobyl” fick mig att ändra åsikt om kärnkraften

Med den internationella tv-succén ”Chernobyl” har den svenske tv-regissören Johan Renck hittat en ny mening i skapandet.

DN:s Björn af Kleen och fotografen Pontus Höök gjorde ett hembesök hos en nybliven fyrabarnsfar som har ändrat åsikt om kärnkraften.

■ Läs reportaget här

Foto: Lotta Härdelin

Hon pendlar från Märsta – för att frita slavar hos IS

Tusentals yazidiska kvinnor och barn är fortfarande kvar i terrorsekten IS grepp. Den svenska läkaren Nemam Ghafouri spelar en nyckelroll när de ska befrias.

Med sin röda sjal och sitt orädda sätt har hon blivit en hjälte för många i gränstrakterna mellan Irak och Syrien. Samtidigt kritiserar hon hemlandet Sveriges passivitet mot IS.

DN var med när hon och tre yazidiska kvinnor som tidigare har varit slavar hos IS åkte tillbaka in bland terrorgruppens anhängare för att befria fler.

■ Läs reportaget här

00:53. Miguel Angel Santamaria Martinez hittades död i vattnet utanför Lidingö. Vad var det som hände?

Familjens kamp för sanningen om mannen utan hjärta

En turist hittas död i vattnet utanför Lidingö på hösten 2005.

Svensk polis avskriver dödsfallet som ett möjligt självmord – men när brittiska rättsläkare obducerar kroppen hittar de inte hans hjärta.

13 år senare har fallet skapat rubriker i utländsk press och fått brittiska myndigheter att godkänna en gravöppning på en kyrkogård i London.

Det här är historien om familjens kamp för Miguel Angel Santamaria Martinez – mannen utan hjärta.

■ Läs reportaget här

Möt Harmony – en av världens mest avancerade sexrobotar

Sexrobotar – en ofarlig partner för personer som har svårt med relationer eller en symbol för ett ökande kvinnoförtryck?

DN:s Evelyn Jones och Lotta Härdelin har besökt en av världens ledande utvecklare utanför San Diego, där skaparna gör sig redo för att skeppa ut sina första sexrobotar.

■ Läs reportaget här (eller lyssna i DN-appen)

Illustration: Emma Hanquist

Andrev Walden: Hur uppfostrar man egentligen ett barn?

Andrev Walden känner sig som en misslyckad förälder. Barnen gapskrattar när han tillrättavisar dem och struntar i hotet om ­Ipad­förbud. Här skriver han om sitt famlande efter strategier och pratar med experter.

■ Läs krönikan här

Foto: Paul Hansen

En man som hette Ragnar

Ragnar Hedenius, 87, hade bestämt sig: Han var nöjd med sitt långa liv och nu kände han sig färdig. Och han ville ha kontroll in i det sista. ”Kan du hälsa döden att den är försenad?” I ett prisbelönt reportage skildrar DN:s Paul Hansen hans sista tid.

■ Läs reportaget här

Foto: Alexander Mahmoud

Isabella Löwengrip: Ett offentligt liv är en psykisk utmaning

Som 14-åring bloggade Isabella Löwengrip om sina tonår under namnet ”Blondinbella”. Nu drivs hennes blogg som ett mediehus, varje bild hon förmedlar är utstuderad in i minsta detalj.

Men det finns en baksida av att så många människor tror att de är en del av hennes privatliv.

– Att leva ett liv där man får ont i magen av ett blombud, säger bloggdrottningen.

■ Läs reportaget här

Foto: Nicklas Thegerström

Jakten på den nya tidens kött – utan blod

Måste kött komma från ett djur? Eller kan det komma från växter i ett laboratorium, bli blodigt med genmodifierad jäst eller odlas som köttceller utan ett djur?

Med Silicon Valley-miljarder i ryggen och press från klimatfrågan vill en ny generation företag förändra hur vi ser på kött. Följ med till laboratoriet i Los Angeles där en av de mest uppmärksammade burgarna tas fram.

■ Läs reportaget här (eller lyssna i DN-appen)

Foto: Fredrik Funck

Därför kan vi inte leva utan insekterna

Insekternas surr har tystnat på flera håll i världen – kanske för gott. Om insekter fortsätter att dö ut varnar forskarna för en ”insektsapokalyps” som skulle få stora konsekvenser för planeten som vi känner den.

DN berättar historien om forskarnas larmrapporter om situationen för våra små men livsnödvändiga kryp.

■ Läs reportaget här (eller lyssna i DN-appen)

04:12. Greta Thunberg satte sig utanför riksdagen för att strejka för klimatet förra sommaren. Nu går hon ut 9:an och har precis fått sina betyg.

Greta Thunberg: Om jag inte skolstrejkat hade jag kunnat få A i alla ämnen

Under sitt skolår har niondeklassaren Greta Thunberg satt vuxenvärlden i gungning. Men trots att de senaste två terminerna har fått henne att tala med starkare röst, känner hon sig maktlös.

– Så länge utsläppen ökar har vi inte uppnått någonting, säger hon när hon ser tillbaka på året hon började strejka och blev känd över världen.

■ Läs reportaget här

Foto: Richard Drew

Anna ”Delvey” Sorokin lurade Manhattans rikaste

Under en lika extravagant som falsk identitet blåste Anna Sorokin New Yorks societet med nonchalans, falska checkar och löften om en utländsk förmögenhet. Rättsprocessen har stundtals varit farsartad, kantad med referenser till Frank Sinatra och stressiga klädbyten – och nu ska bedrägerierna bli minst två tv-serier.

Det här är berättelsen om Anna ”Delvey” Sorokin.

■ Läs reportaget här (eller lyssna i DN-appen)

De har bosatt sig i trädtopparna – för att rädda planeten

De har lämnat sina gamla liv bakom sig och flyttat in i hängmattor och trädkojor högt upp bland trädtopparna.

Sedan sex år ockuperar klimataktivister en tysk skog med tusenåriga anor. Men får man bryta mot lagen – för att rädda planeten?

DN:s Lina Lund och Lotta Härdelin har besökt ett trädkojesamhälle där klimatfrågan har ställts på sin spets.

■ Läs reportaget här (eller lyssna i DN-appen)

01:55. Allt fler unga vuxna känner sig ensamma: "Jag har känt mig ensam även fast jag är bland vänner och familj".

Är ensamheten bland unga vuxna en ny epidemi?

Ensamhet har kallats en epidemi i flera länder. Och det är inte bara äldre som drabbas; flera undersökningar har i stället visat att det är de unga vuxna som upplever sig mest ensamma.

I Storbritannien blev mordet på politikern Jo Cox upptakten till en debatt om den ökande ensamheten i landet.

Nu ska det bli möjligt för alla landets husläkare att skriva ut umgänge på recept till de som är ensamma.

■ Läs reportaget här (eller lyssna i DN-appen)

■ Se också: Testet som visar om du räknas som ensam

Foto: Jonas Lindkvist

Historien bakom stjärnorna Duplantis – skolkärlek i USA

Helena Duplantis skolval 1985 gjorde att Sverige i dag har en världsstjärna i friidrott.

Det var hit till Louisiana State University hon kom, här träffade hon sin man Greg och det är här på skolan de tränar sonen – världens bästa stavhoppare Armand ”Mondo” Duplantis.

Men här är ”Mondos” bror Antoine familjens stora stjärna.

■ Läs reportaget här

Illustration: Jenny Alvén

Därför väljer unga i västvärlden bort sex

Trots färre tabun och fler dejtningappar, rapporteras det om en sexrecession bland unga i USA, Storbritannien och Japan. Liknande tendenser syns i Sverige. DN:s Evelyn Jones undersöker varför.

■ Läs hela reportaget (eller lyssna i DN-appen)

Foto: Lotta Härdelin

Amazonas mörka hjärta: Här mördas regnskogens beskyddare

Inget annat landområde på jorden är så viktigt för klimatet som regnskogen i Amazonas. Ändå har Brasiliens nya president Jair Bolsonaro öppnat för mer skövling. På bara ett år har över en miljard träd sågats ned. Och den som försvarar skogen lever farligt. DN har gjort en resa in i Amazonas mörka hjärta.

■ Läs hela reportaget (eller lyssna i DN-appen)

Foto: Elin Åberg

”Känslan i mig är att en storvinst skulle reparera allt”

De två senaste decennierna har spel på nätet skapat okända svenska miljardärer. När spelmonopolet nu dött får nätkasinots vd plötsligt göra reklam överallt. Det betyder nya frestelser för Christine, som fortfarande hoppas vinna tillbaka sina förluster. DN:s Måns Mosesson och Elin Åberg berättar om när speljättarna bjöds in i finrummet.

■ Läs reportaget här



Foto: Mary Altaffer/TT

Så blev George Soros världens mest demoniserade man

Vid 88 års ålder är George Soros en måltavla för hat runtom i världen. Inte så mycket för sättet han blev miljardär på – genom att spekulera mot kraschande valutor.

Utan för vad han gör med sina miljarder: han skänker bort dem för att göra länder som Ryssland, USA och Ungern mer öppna, toleranta och demokratiska.

Ett slag han ser ut att förlora.

■ Läs reportaget här