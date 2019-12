25 mest lästa reportagen på DN 2019

1. Jamila var slav hos IS – möter IS-anhängare i Sverige

Foto: Lotta Härdelin

Hon såldes som slav för 200 dollar av terrorsekten IS. Våldtogs tills hon svimmade. Tvingades att konvertera till islam.

I fångenskap hos IS såg hon en bebis och en ammande mamma utsättas för något så vidrigt att hon aldrig kan glömma det.

Nu sitter 30-åriga yazidiskan Jamila i en svensk stad och försöker förstå det svårbegripliga: att terroristerna som försökte utrota hennes folk har anhängare här.

– Jag trodde inte att jag skulle behöva vara rädd även här, i Sverige, berättar hon för DN:s Niklas Orrenius och Lotta Härdelin.

2. Varför handlar nästan ingen på Coop längre?

03:45. Byborna i Myckelgensjö startade sitt eget kooperativ efter att Coop slagit igen efter 67 år: "Vi är byns lilla kärna, brukar jag säga. Det är här folk träffas".

Trots att nästan varannan vuxen svensk är medlem har Coop gjort miljardförluster. För att täcka butikernas röda siffror har KF sålt fastigheter på guldadresser runtom i landet.

Jonas Fröberg berättar historien om vad som hände när Sveriges största och folkligt stödda industrikonglomerat blev omsprunget av privatägda Ica. Han reser till sin farfars gamla Konsumbutik i Myckelgensjö i Ångermanland där byn nu startar ett byakooperativ.

3. Åttaåringens vädjan i lägret med IS-fångar: Ta med mig till Göteborg

Foto: Lotta Härdelin

Den utmärglade pojken är en av femton svenska ettåringar som är fast i norra Syrien. Totalt lever 64 svenska barn instängda i läger under svåra förhållanden. Flera barn har dött.

Barnens svenska föräldrar reste till Syrien för att ansluta sig till terrorsekten IS. Nu är de flesta pappor döda. 25 mammor finns kvar, och lever i kurdkontrollerade läger tillsammans med barnen.

DN träffar de sju syskonen Skråmo i ett läger fullt av IS-fångar och deras barn. Barnen är föräldralösa och talar göteborgska. De ber om att få åka med DN:s team till Sverige.

4. Emma Hamberg: Hela livet raserades – av en vanlig influensa

Foto: Eva Tedesjö

Alla i familjen utom Emma Hamberg får influensan. De 7-åriga tvillingdöttrarna och deras snart 3-åriga lillasyster tillfrisknar men deras pappa blir bara sämre. När Agi Lindroth kommer hem efter ett halvårs sjukhusvistelse är han inte längre samma person som den ambulansen körde i väg med.

Men det slutar inte alls som du tror.

5. Bilden av våldet mot kvinnor: Josefin dog nästan

Foto: Polisen

Josefin misshandlades nästan till döds av sin partner. När bilderna av hennes sönderslagna kropp skulle visas i domstol väcktes frågan om de skulle sekretessbeläggas – för Josefins skull.

Hon sa nej. Åklagaren sa nej. Målsägarbiträdet sa nej.

De var överens: Det här måste alla se. Det är så här det ser ut – våldet, kvinnohatet.

6. Johan Renck: Allt jag gör från och med nu ska ha en mening

Foto: Pontus Höök

Med den internationella tv-succén ”Chernobyl” har den svenske tv-regissören Johan Renck hittat en ny mening i skapandet. DN gjorde ett hembesök hos en nybliven fyrabarnsfar som har ändrat åsikt om kärnkraften.

7. Så spåras du av appar utan att veta om det – säljer information om var du varit

02:02. DN avslöjar: Hundratusentals vanliga svenskar gps-spåras dygnet runt genom sina mobiler – av appar som sedan säljer informationen. Björn Sjögren är en av de som övervakats utan att veta om det.

Tänk att någon har en databas som kartlägger var du har rört dig. Varje plats du har varit på. Var du sover. Hur du åker till jobbet, träffar en vän, besöker ett sjukhus. Kanske tillbringar en natt på ett annat ställe än vanligt.

Tänk sedan att databasen är till salu. Att företag säljer detaljerad information om ditt rörelsemönster, registrerat av appar i din mobiltelefon.

Precis så går det till när hundratusentals vanliga svenskar övervakas utan att veta om det. DN avslöjar hur spårningen går till i granskningen Din plats till salu.

8. Julia, 24, kom aldrig hem från jobbet

Under nattskiftet den tredje november 2018 drogs 24-åriga Julia Mannersten in i ett dragverk på Tarkettfabriken i Ronneby. Hon dog på nattpasset. Förra året gick 58 personer till jobbet i Sverige – för att aldrig mer komma hem.

9. Anne Sofie von Otter: Ville åka hem för att Benny skulle få vård

Foto: Eva Tedesjö

Teaterchefen Benny Fredriksson begick självmord tre månader efter att han i chock lämnat sin tjänst på Kulturhuset. Hustrun Anne Sofie von Otter, världsberömd mezzosopran, berättar i en intervju med DN:s Björn af Kleen om makens sista tid och året som gått.

10. Varför letade ingen efter försvunne Asad, 15?

02:02. 15-årige Asad Ali försvinner spårlöst under lunchrasten på sin skola i Märsta. Föräldrarna slår larm till polisen. Men får ingen hjälp.

15-årige Asad Ali försvinner spårlöst under lunchrasten på sin skola i Märsta. Föräldrarna slår larm till polisen. Men får ingen hjälp. De får själva leta efter sin son.

Nio dagar senare hittar en skolkompis Asad Ali. Begravd under snön i ett skogsparti i närheten av skolan.

Varför sökte inte polisen efter den försvunna 15-åringen?

DN:s Viviana Canoilas nominerades till Stora journalistpriset som årets berättare för hennes och Fotograf Beatrice Lundborgs reportage om Asad.

11. Här skapas några av världens mest avancerade sexrobotar

Sexrobotar – en ofarlig partner för personer som har svårt med relationer eller en symbol för ett ökande kvinnoförtryck?

Följ med till en av världens ledande utvecklare utanför San Diego, där skaparna gör sig redo för att skeppa ut sina första sexrobotar.

12. Julia Dufvenius: Jag fick skydd till och från scenen på Dramaten

Foto: Allis Nettréus

Hösten 2017 blev Julia Dufvenius så rädd för en annan skådespelare att Dramaten erbjöd henne skydd till och från scenen. Ändå fick skådespelaren senare en ny roll. I en exklusiv intervju med DN talar Julia Dufvenius öppet om tystnadskulturen på nationalscenen.

13. Så lever den hemliga överklassen i Nordkorea

Foto: Roger Turesson

I Nordkorea existerar officiellt ingen överklass. Ämnet är tabubelagt. Men den hemliga societeten finns.

DN har fått en unik inblick i den nya elitens liv på ridklubbar och golfbanor i det isolerade landet.

Samtidigt hotas delar av befolkningen av svält.

14. Fick miljarder för sin innovation – allt visade sig vara lögn

Foto: USA TODAY Network

Med en övertygande säljpitch lyckades ­Elizabeth Holmes charma den amerikans­ka eliten. Hennes innovation skulle förändra världens sjukvård.

Hon sågs som Silicon ­Valleys nya Steve Jobs – ända in till polo­tröjan. Men allt visade sig vara falskt.

Det här är berättelsen om företaget ­Theranos och om hur journalisten John ­Carreyrou avslöjade hennes ­monumentala bedrägeri.

15. Isabella Löwengrip: Jag skulle aldrig utsätta mig för en släktträff

Foto: Alexander Mahmoud

Som 14-åring bloggade Isabella Löwengrip om sina tonår under namnet ”Blondinbella”. Nu drivs hennes blogg som ett mediehus, varje bild hon förmedlar är utstuderad in i minsta detalj.

Men det finns en baksida av att så många människor tror att de är en del av hennes privatliv.

– Att leva ett liv där man får ont i magen av ett blombud, säger bloggdrottningen.

16. Därför fortsätter tiggarna att komma till Sverige

Foto: Lisa Mattisson

Det finns runt 4.700 tiggare i Sverige. Antalet har varit konstant i flera år – trots att miljarder euro har satsats på EU:s utsatta medborgare.

I den rumänska byn Valea Seaca reser hundratals fram och tillbaka till Sverige för att tigga. DN har besökt byn där många av barnen pratar svenska.

17. Eric, poliserna och natten då allt gick fel

03:42. DN berättar vad som egentligen hände natten då Eric Torell följde efter en polispatrull för att leka.

När polisen i augusti 2018 sköt ihjäl en ung man med Downs syndrom blev det en världsnyhet.

Snart beslutar åklagaren om han ska väcka åtal mot de tre poliser som tillsammans avlossade 25 skott.

DN:s Måns Mosesson och Paul Hansen kan nu berätta om natten då Eric Torell följde efter en polispatrull – och varför de sköt.

18. Skulle ta hem bortfört barn – dömdes till 13 års fängelse i Tunisien

Foto: Roger Turesson

Pelle Helgesson från Örebro anlitades av ett säkerhetsföretag för att hjälpa en norsk kvinna att få hem sin bortförda dotter. Men allt gick fel, och han dömdes till 13 års fängelse i Tunisien.

Nu berättar han om åren på den ökända anstalten, om att komma hem till en mamma som blivit dement och om en dotter som inte längre minns sin pappa.

19. Sexrecessionen är här – varför väljer unga bort sex?

Illustration: Jenny Alvén

Trots färre tabun och fler dejtningappar, rapporteras det om en sexrecession bland unga i USA, Storbritannien och Japan. Liknande tendenser syns i Sverige. DN:s Evelyn Jones undersöker varför.

20. Familjens kamp för sanningen om mannen utan hjärta

00:53. Miguel Angel Santamaria Martinez hittades död i vattnet utanför Lidingö. Vad var det som hände?

En turist hittas död i vattnet utanför Lidingö på hösten 2005. Svensk polis avskriver dödsfallet som ett möjligt självmord – men när brittiska rättsläkare obducerar kroppen hittar de inte hans hjärta.

13 år senare har fallet skapat rubriker i utländsk press och fått brittiska myndigheter att godkänna en gravöppning på en kyrkogård i London.

Det här är historien om familjens kamp för Miguel Angel Santamaria Martinez – mannen utan hjärta.

21. Tim Bergling tyckte de nya låtarna var det bästa han skrivit

Foto: Sean Eriksson

Den svenska världsstjärnan Avicii var just på väg att färdigställa sitt tredje album när han dog. Nu, ett år senare, släpps den första singeln från skivan.

Tim Berglings far berättar om ett år i sorg och varför familjen startar en stiftelse för att förebygga självmord bland unga.

22. Så förändras värderingar hos invandrare i Sverige

02:45. Livet började om från noll för Entesar Abo Fooj och Mahmoud Sllam när uppehållstillståndet kom. De flydde från kriget i Syrien och bor nu i Värmland. De känner sig hemma i Sverige.

Utomeuropeiska invandrare känner sig hemma i Sverige. Det visar en unik studie där över 6.000 migranter har deltagit. Utbildning gör att deras värderingar blir mer lika övriga svenskars men undersökningen visar också på fortsatt stora skillnader i synen på familj och sexualitet.

23. Djatlovexpeditionen – det ryska mysteriet som aldrig blev löst

02:23. Det ryska mysteriet som aldrig blev löst – vad hände egentligen under Djatlovexpeditionen 1959?

De var unga. De var livsglada. De älskade att sjunga, att åka skidor, att vandra. Att spexa, att spela mandolin. Alla nio dog en våldsam död. Sextio år senare ruvar Uralbergen i Ryssland fortfarande på sin hemlighet.

Vad hände med Djatlovexpeditionen 1959?

24. Svenska läkaren befriar slavar från IS – ”Sveriges regering medskyldig”

Foto: Lotta Härdelin

Tusentals yazidiska kvinnor och barn är fortfarande kvar i terrorsekten IS grepp. Den svenska läkaren Nemam Ghafouri spelar en nyckelroll när de ska befrias.

Med sin röda sjal och sitt orädda sätt har hon blivit en hjälte för många i gränstrakterna mellan Irak och Syrien. Samtidigt kritiserar hon hemlandet Sveriges passivitet mot IS.

DN var med när hon och tre yazidiska kvinnor som tidigare har varit slavar hos IS åkte tillbaka in bland terrorgruppens anhängare för att befria fler.

25. Familjen: Assistenterna tog över Åsas liv

Foto: Jonas Lindkvist

När svårt funktionshindrade Åsa Petterssons mamma Marion gick bort i december 2017 mynnade sorgen ut i en mardröm för de anhöriga.

Enligt dem förfalskade en personlig assistent en ansökan om att Åsa inte längre ansåg sig behöva en god man. Åsa krävde också att få ut sin del av arvet efter modern.

Assistansbolaget, Assistans i balans, anser att de agerat enligt Åsas vilja.

