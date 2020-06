27 läsvärda reportage för lata sommardagar

”Yoga girl” gav upp – det blev hennes räddning

Foto: Dennis Schoneveld

Det svenska yogafenomenet ”Yoga girl” byggde upp ett wellnessimperium från hemmet på paradisön Aruba. Rachel Brathens två miljoner Instagramföljare är vana vid att se henne som en livscoach och yogaguru.

Förra året kraschade hon, och tvingades ta ett svårt beslut om att fokusera mer på det digitala. Sedan kom pandemin.

– Det är som att universum välsignade mig med en burnout, säger Rachel Brathen.

■ Läs reportaget här

Han fick stjärnorna att avslöja Hollywoods mörka hemlighet

Foto: Chelsea Lauren/WWD/Shutterstock

Hösten 2017 avslöjas Hollywoods mörka hemlighet. I centrum står den unge reportern Ronan Farrow, son till Mia Farrow och Woody Allen. Underbarnet som kämpat för att slippa förknippas med familjens tragedier. Men när han börjar granska den mäktiga filmproducenten Harvey Weinstein visar sig uppväxten vara avgörande.

DN:s Matilda Voss Gustavsson intervjuar honom.

■ Läs reportaget här

En dag, 118 liv – människorna bakom dödssiffrorna

118. Så många liv gick förlorade i coronapandemin i Sverige den 15 april 2020. Siffran är anonym. Men bakom den finns människor med familj, vänner och en historia.

Dagmar som var gift i 63 år. Carina som sjöng till långt in på kvällarna. Jack som klättrade Kebnekaise. Och många, många fler.

Här är människorna bakom dödssiffrorna.

■ Läs reportaget här

Så vann de tyska nakenbadarna trosornas krig

Foto: Anders Hansson

Den tyska nakenkulturen har överlevt det mesta. Varken nazisterna eller kommunisterna lyckades få nudisterna att klä på sig. På senare år har den avklädda folkrörelsen genomgått en renässans.

DN:s Berlinkorrespondent Lina Lund har gått till botten med tyskarnas förkärlek för att vara nakna tillsammans.

■ Läs reportaget här

Var fjärde lärare på skolan var smittad och en dog – varför testades inte eleverna?

Foto: Tomas Bergman

Medan coronaviruset stängt skolor världen över så har de hållits öppna i Sverige. Svenska elever tycks ha klarat sig – men på en skola i Kåge utanför Skellefteå insjuknade hälften av lärarkåren samtidigt. En lärare dog.

Vem som har smittat vem är oklart. Ingen smittspårning har gjorts och barnen har inte testats. DN har besökt skolan i byn som fick öknamnet ”Kåge-rona”.

■ Läs reportaget här (eller lyssna på artikeln)

Jakten på en mördare

25:37. Följ jakten på en mördare i DN:s dokumentär. Banbrytande metod ledde till gripandet: ”Större revolution än fingeravtrycket”.

I 16 år letade polisen förgäves efter den skyldige till dubbelmordet i Linköping 2004. Nu kan mördaren vara gripen – tack vare en banbrytande metod som för all framtid kommer förändra hur polisen arbetar.

För första gången i svensk brottshistoria har en förövare spårats i släktforskarnas register över arvsanlag. Följ jakten på dubbelmördaren inifrån polishuset.

■ Läs reportaget och se den unika tv-dokumentären här (eller lyssna på artikeln)

Anders Wallensten: Inte van vid den här typen av uppmärksamhet

Foto: Eva Tedesjö

Tillsammans med Anders Tegnell står han längst fram för att förklara och försvara Sveriges strategi i coronakrisen.

Anders Wallensten, den biträdande statsepidemiologen, har på kort tid blivit en av landets viktigaste ledare, och en hyperoffentlig person.

För DN:s Johar Bendjelloul berättar han om hur han ser på att världens länder har gjort så olika val – och på den plötsliga fixeringen kring honom som person.

– Det är en smått bisarr tillvaro för någon som är van att jobba på ett kontor, säger han.

■ Läs reportaget här (eller lyssna på artikeln)

Är du smartare än du tror? Åtta myter om intelligens och IQ

Foto: Alamy och Sara Mac Key

Vissa säger att det enda intelligenstest egentligen mäter är förmågan att lösa intelligenstest. Men är det verkligen sant?

Undersökningar visar att människor som får höga resultat på IQ-tester också presterar bättre på vissa andra områden i livet.

DN:s Maria Gunther har skrivit boken ”Smart”. Augustin Erba har läst boken som tar död på många myter om intelligens.

■ Läs reportaget här

Tältet som fick hela Sahlgrenska att svaja

Foto: Tomas Ohlsson

Ett tält fick hela Sahlgrenskas epidemiplan att falla.

Planen som alla var överens om i mars, skrotades i april.

Det här är historien om hur ett fältsjukhus ledde till inbördeskrig bland läkarna i Göteborg – i en tid när all kraft kunde lagts på att bekämpa ett dödligt virus.

■ Läs reportaget här (eller lyssna på artikeln)

Hanna Hellquist: Varför är alla så fixerade vid kroppen?

Illustration: Studio Löfström

Hanna Hellquists vänner lever på sträng vegansk diet. Och när hon tittar ut genom sitt fönster i Vasastan i Stockholm ser hon duktiga och joggande människor. Den egna kroppen har blivit en symbol för rena tankar och hälsosamma val. ”Människors gränser har aldrig varit så stenhårda som i dag”, skriver hon.

■ Läs krönikan här

Helmi, 98: ”Låt mig bara få dö här hemma, vad ska jag till sjukhus att göra?”

04:08. Helmi Leis önskan var att få dö i sin lägenhet. Lyhördheten hos hemtjänsten och ambulanspersonalen gav henne möjligheten att få sin sista vilja uppfylld.

Helmi, 98, hade bara en enda önskan. Att få dö hemma, i lugn och ro i sin ljusa lägenhet. Lyhördheten hos Susanne i hemtjänsten och sjuksköterskorna i ambulansen som kom hem till Helmi gav henne möjligheten att få sin sista vilja uppfylld.

– Vad ska jag till sjukhus och göra? Och vad gör det då, om jag dör? Jag är så gammal och krokig nu, så vad gör det…

Det sa Helmi strax innan hon gick bort, måndagen den 11 maj 2020.

Ulrika By och Lotta Härdelin berättar om hennes sista tid.

■ Läs reportaget här

Vad väntar nu för Amerikas splittrade stater?

Illustration: Helena Shutrick

USA är ett land på väg att slitas isär. Presidenten skyller i ena stunden brister i hur pandemin bekämpas på delstaternas guvernörer. I nästa stund tar han åt sig äran för en insats som går bra.

Regeringen har inte lyckats uppbåda någon samlad insats mot viruset. Vad betyder det för höstens presidentval?

■ Läs reportaget här (eller lyssna på artikeln)

Spionskandalerna som skakade Sverige

I 15 år spionerade Stig Wennerström mot Sverige för Sovjetunionen – tills han avslöjades av sin hushållerska.

Senare avslöjades även spionen Stig Bergling, som tros ha spionerat mot Sverige för att imponera på omgivningen.

Historien om de två storspionerna innehåller bevis som brändes i panik i en stekpanna, en spektakulär rymning till Sovjet – och ett nästan lika uppseendeväckande återvändande till Sverige.

■ Läs reportaget här

Björn Ulvaeus: ”Självförakt har jag ofta upplevt i vargtimman”

Foto: Alexander Mahmoud

Likt de andra Abba-medlemmarna har Björn Ulvaeus alltid varit mån om sitt privatliv. Men bara en vecka före sin 75-årsdag har han bestämt sig för att berätta allt. Om hur han blev kär i Agnetha Fältskog. Om sin alkoholism. Om turnerandet med Abba. Och om att alla fyra fortfarande ses.

■ Läs intervjun här (eller lyssna på artikeln)

Så fick svensksomalierna skulden för sin egen död

02:42. På den muslimska begravningsplatsen på Tyresö har flera gravar tillkommit de senaste veckorna. Många av de nya gravar är människors som kom från Järvaområdet, enligt uppgift till DN.

När sex svensksomalier i Järvaområdet i Stockholm avlider i covid-19 väcker det uppmärksamhet. Några dagar tidigare har Folkhälsomyndigheten sagt att inga tecken syns på smittspridning i samhället.

Brist på information och brist på integration påstås vara orsak till den omfattande smittspridningen i Järva.

Men vad var det egentligen som hände? Nu berättar de utpekade sin historia.

■ Läs reportaget här (eller lyssna på artikeln)

Mammorna följde discodrömmen och klev ner på dansgolvet

13:49. De stod på sidlinjen – nu tävlar mammorna i EM: "Det känns som en slags konstig revansch eftersom jag aldrig tävlade som barn".

Mammorna hade följt sina discodansande barn på tävlingar land och rike runt. En dag formades en ny tanke: de skulle själva inta dansgolvet. Det ledde hela vägen till EM – och nu får de representera Sverige som landslag.

■ Läs reportaget här – och se dokumentären

Han kämpade mot covid-19 – och överlevde efter tre veckor i respirator

Foto: Roger Turesson

Läkare och anhöriga trodde att han skulle dö. I mer än tre veckor intensivvårdades Owe Svensson i respirator för covid-19. Själv beskriver han tiden i narkos som ”ett töcken av mardrömmar”:

– Jag drömde att jag inte kunde andas för att lungorna var fyllda med cornflakes, berättar han för DN.

■ Läs reportaget här

Andrev Walden: Därför bör man säga till barnen att städerskan är en fe

Foto: Magnus Bard

”Vi hade en städerska. Hon kom varje torsdag klockan 09.00 när barnen var små och förvandlade vår bostadsrätt till en citrondoftande sitcom om klassresenärens ängslan.”

Andrev Walden skriver om insikten att man möjligen kan ha städhjälp, men i så fall åtminstone borde skämmas – och kanske säga till barnen att städerskan är en fe, så att de inte vänjer sig vid klassklyftorna.

■ Läs krönikan här

Så blev en matteprofessor Hammarbys viktigaste forward

Illustration: Graham Samuels

Hammarby har ett nytt vapen i kampen om guldet i allsvenskan. Det är inte en galet dyr anfallsspelare eller en stjärnmålvakt. Det är en matematikprofessor.

Den stora frågan: Kan en sport med så mycket magkänsla våga lita på vetenskapen? DN:s Malena Johansson har träffat laget som ska ändra spelets regler.

■ Läs reportaget här (eller lyssna på artikeln)

”Folk frågar ofta hur jag orkar, men det är ju mitt barn”

Foto: Paul Hansen

– Vi vet inte om han överlever.

De sista två månaderna hade varit svåra under graviditeten. Ultraljud hade visat att hjärtat inte slog som det skulle. Cecilia och Marcus blev tvungna att åka in varje morgon till Södersjukhuset för extrakontroller av hjärta och tillväxt. Att besluta om när förlossningen skulle ske blev en balansgång.

Man ville att graviditeten skulle bli fullgången men samtidigt inte riskera barnets liv. Tre veckor senare tog läkarna beslutet och Coriander kom till världen den fjortonde februari 2008. Alla hjärtans dag.

DN:s Paul Hansen har följt Coriander i hans vardag.

■ Läs reportaget här

Chiles förlorade ögon

Foto: Luis Bernardo Cano

Sedan protesterna i Chile inleddes förra året har 460 personer förlorat synen. De flesta har träffats i ansiktet av hagelskott som militärpolisen avfyrat.

Polisen hävdar att det rör sig om olyckshändelser, men läkare tror att polisen medvetet siktar mot ögonen för att skrämma bort folk från gatorna. DN har träffat tre personer som förlorat ett öga under protesterna.

■ Läs reportaget här (eller lyssna på artikeln)

Studenterna springer ut – men blir det till en ljusnande framtid?

06:13. Så är det att ta studenten under coronapandemin. DN har följt eleverna i NA17C på Blackebergs gymnasium under deras sista termin i gymnasiet.

Tusentals eleverna tar nu studenten efter en sista gymnasietid med hemundervisning. Enligt en undersökning har de ungdomar som gått gymnasiet under coronakrisen en mörk syn på framtiden, och upplever sig också mer ensamma än tidigare.

DN har följt elever och lärare i klass NA17C på Blackeberg gymnasium, under en vår som inte blev som någon av dem tänkt sig, men kanske inte blev lika hemsk som de befarade.

Nu har de äntligen fått springa ut – till en oviss verklighet.

■ Läs reportaget här – och se dokumentären

Mitt i Tyskland ligger en sovjetisk spökstad

00:54. Det här är ”Lilla Moskva” – ett Sovjetunionen i miniatyr där man låst dörren och kastat bort nyckeln.

I ”Lilla Moskva” bodde 75.000 soldater ur Röda armén medräknat fruar och barn under kalla kriget. I dag står staden söder om Berlin övergiven och förfaller, som ett Sovjetunionen i miniatyr.

Följ med in i den förbjudna staden.

■ Läs reportaget här

Så har den nya striden om fjället väckt samehatet till liv

Foto: Lotta Härdelin

Efter Girjas samebys historiska seger över staten ökar hatet mot samerna.

Renar plågas ihjäl – och samer vittnar om mordhot.

Allt är en del i en konflikt om vem som har rätt till marken på halva Sveriges yta – som regeringen vägrar att ta i.

■ Läs reportaget här (eller lyssna på artikeln)

Varför blir män besatta så fort de ska göra något?

Foto: Paul Hansen

DN:s Kristofer Ahlström hade som nyårslöfte att börja styrketräna. En månad senare för han in sina måltider i kalkylblad i Excel och beställer olika prestationshöjande preparat på nätet. Varför går män all in i allt de gör – bortom all sans och förnuft? undrar han.

■ Läs spaningen här (eller lyssna på artikeln)

Fick miljarder för sin innovation – allt visade sig vara lögn

Foto: USA TODAY Network

Med en övertygande säljpitch lyckades ­Elizabeth Holmes charma den amerikans­ka eliten. Hennes innovation skulle förändra världens sjukvård.

Hon sågs som Silicon ­Valleys nya Steve Jobs – ända in till polo­tröjan. Men allt visade sig vara falskt.

Det här är berättelsen om företaget ­Theranos och om hur journalisten John ­Carreyrou avslöjade hennes ­monumentala bedrägeri.

■ Läs reportaget här (eller lyssna på artikeln)

Trapphuset förändrades när pandemin knackade på

13:53. Möt människorna i trapphuset på Fredrika Bremers gata där allt förändrades under coronakrisen.

Saga och Leo har slutat att gå till skolan för de vill inte smitta farmor och farfar.

Några dörrar bort ligger Carina sjuk i covid-19 och sover 18 timmar per dygn.

Pernilla förlorar en vän, men håller humöret uppe genom att plantera tillsammans med Ellen. Sebastian tycker att 2020 är året då allt blev tråkigt.

I trapphuset på Fredrika Bremers gata har allt förändrats.

■ Läs artikeln här – och se dokumentären

