3-åringen flyttades från fosterhemmet - dog hos mamma

Den lilla flickan som föddes i Norrköping våren 2016 hade abstinens. Enligt socialnämnden i Norrköping led båda föräldrarna av omfattande psykisk ohälsa och missbruk, och enligt en dom i förvaltningsrätten 2016 omhändertogs flickan när hon bara var några dagar gammal.

Enligt socialnämnden var pappan aggressiv och hotfull redan på förlossningen. Bara några månader senare dömdes han till fängelse för en rad brott - bland annat grovt vapenbrott, hemfridsbrott och ringa narkotikabrott. När föräldrarna greps av polis hade mamman fentanylplåster på sig, och vid en husrannsakan i parets lägenhet hittade polisen cannabis och andra tabletter, enligt domen.

”Missförhållandena medför en påtaglig risk för att barnets hälsa och utveckling skadas”, uppgav kommunens socialnämnd för rätten.

Två år senare, våren 2018, ville föräldrarna ha tillbaka flickan. Men socialnämnden i Norrköping avslog deras begäran. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten. I rätten framhöll föräldrarna att de fått ordning på sina liv, att de hade arbete och boende och en stabil livssituation.

Samtidigt påtalade socialnämnden att föräldrarna vägrat lämna drogtester, att de fortsatt led av psykisk ohälsa och att mamman medicinerade dagligen.

Nämnden framhöll också att flickan blivit en naturlig del i familjehemmet där hon bott under hela sitt liv: ”Hon har sin trygghet där”.

Förvaltningsrätten beslutade att flickan skulle stanna kvar i fosterhemmet.

Men när domen sedan överklagades och prövades i Kammarrätten i Jönköping gjorde domstolen en ny bedömning.

Tvärtemot socialnämnden ansåg flickans eget offentliga biträde, advokat Martin Bengtsson, att föräldrarnas förhållanden hade förändrats på ett sådant sätt att det inte längre fanns någon påtaglig risk för hennes hälsa och utveckling om hon skulle flytta hem till föräldrarna.

I domen skrev kammarrätten att föräldrarnas levnadsförhållanden förbättrats i så hög grad att de ansågs så stabila att de skulle kunna ta hand om flickan på egen hand.

”Det kan inte längre anses föreligga någon påtaglig risk för att flickans hälsa eller utveckling skadas på grund av de förhållanden som föranledde beredandet av vården”, skrev rätten i domen från ifjol.

Kammarrätten hänvisade till att de, enligt en dom i högsta förvaltningsdomstolen, inte ska ta hänsyn till risken för att barnet kan ta skada vid en separation från ett familjehem.

Socialnämnden ansökte om prövning i Högsta förvaltningsdomstolen, men fick inget prövningstillstånd.

Av offentliga handlingar framgår att flickan folkbokfördes på sin mammas adress våren 2019, strax efter att hon fyllt tre år.

Torsdagen den 30 januari larmades polisen till lägenheten. Flickan var död.

Föräldrarna är sedan i söndags häktade på sannolika skäl misstänkta för vållande till annans död, grovt brott. De är också misstänkta för brott mot griftefriden.

Häktet i Norrköping. Foto: Jonas Lindkvist

Båda nekar till brott.

– Just nu inväntar vi utlåtande ett slutgiltigt besked från rättsläkare. Det är ett mycket känsligt ärende och jag kan inte lämna fler kommentarer, säger chefsåklagare Torsten Angervåg.

Polisen bekräftar för Aftonbladet att man larmades och var på plats i den aktuella lägenheten och bistod socialtjänsten under julhelgen, men vill inte vidare kommentera vad som hände.

Linda Svärd, kammarrättsråd, var med och fattade beslutet om att tvångsvården av flickan skulle upphöra.

– Det är en jättetragedi och det är så klart att jag blir väldigt berörd av vad som har hänt, särskilt när man varit med och beslutat i det.

Hur ser du på beslutet i dag?

– Vi gjorde vårt avgörande i början av september 2018 och vi bedömde utifrån hur förhållandena var då. Utifrån det underlag vi hade då tyckte vi att vården kunde upphöra.

Samtidigt framkommer att föräldrarna inte vill drogtesta sig, att en av dem medicinerar dagligen, är utbränd, pappan har en rad domar bakom sig och är aggressiv mot myndighetspersoner.

– Det är jättesvåra avvägningar man gör och barnets bästa ska gå först.

Hade ni det i åtanke här, barnets bästa?

– Barnets bästa ska som sagt alltid gå först. Vissa omständigheter kan vi dock inte väga in i bedömningen. Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen ska vi inte väga in i bedömningen att barnet hade varit fosterhemsplacerat under en lång tid, utan vi ska bedöma hemförhållandena. Med facit i hand så är det klart att jag inte känner mig helt bekväm med situationen.

Flickans eget biträde advokat Martin Bengtsson vill inte specificera vilket underlag han hade för att gå emot socialnämndens bedömning och driva att flickan skulle flytta hem till föräldrarna.

– Jag har inga kommentarer, säger han.

Vilken kompetens hade du för att gå emot socialnämndens bedömning och förorda att flickan skulle flyttas till de biologiska föräldrarna?

– Inga kommentarer.

DN har sökt föräldrarnas advokater, som inte återkommit. Mammans advokat, Per Oehme, har tidigare sagt till bland annat SVT att det rör sig om en tragisk olyckshändelse i hemmet.