50 nya dödsfall i covid-19 registrerade

Totalt 2.401 personer med covid-19 har hittills behövt intensivvård, varav 171 vårdades på Sveriges intensivvårdsavdelningar under fredagen. Det är en fortsatt nedgång i antalet som vårdas på Sveriges intensivvårdsavdelningar som nådde sin kulm under slutet av april när över 550 IVA-platser upptogs av covid-19-patienter under några dagar.

Under vecka 25 påbörjades intensivvård för 58 nya patienter, enligt Folkhälsomyndighetens veckorapport som publicerades under fredagen. Det innebar ett genomsnitt om åtta personer per dag, vilket är lägre än vecka 24 då i genomsnitt 13 nya patienter fick påbörjad intensivvårdsbehandling varje dag.

Antalet bekräftade fall av sjukdomen i Sverige fortsätter dock att öka och under fredagen hade 65.137 fall bekräftats. Siffran har under de senaste dagarna uppgått till över 1.000 ytterligare bekräftade fall om dagen. Detta kan dock förklaras till att man i Sverige under den senaste veckan kraftigt ökat provtagningen, som sedan ett par veckor tillbaka omfattar fler personer med milda symtom.

Under vecka 25 provtogs drygt 60.000 personer, ungefär lika många som föregående vecka. Provtagningen är dock fortfarande betydligt under den nivå om 100.000 provtagningar i veckan som varit regeringens mål.

Av de 61.803 individers prover som analyserades under vecka 25 var 12 procent positiva och visade alltså på en pågående covid-19-infektion. Av dessa 7.462 fall var 1.241 allvarliga, vilket är en lägre andel allvarliga fall jämfört med vecka 24.

Region Stockholm står för 30 procent av det totala antalet fall i Sverige till och med vecka 25, men region Jönköping är med 1.013,5 sjukdomsfall per 100.000 invånare den region i Sverige som är hårdast drabbad sett till antalet bekräftade fall i relation till befolkningen. Man har dock under veckan 25 sett minskningar i antalet nya bekräftade fall i Stockholm, Jönköping, Sörmland, Uppsala, Västra Götaland och Östergötland. I Västernorrland ser man dock en ökande trend.

Överdödligheten i Sverige låg under vecka 23 strax över normalspannet för årstiden, men totalt sett från vecka 13 till 23 uppmättes totalt cirka 5.350 dödsfall utöver det förväntade antalet dödsfall i Sverige.

