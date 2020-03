8 svåra kriser: Så har de svenska väljarna reagerat

Det tydligaste historiska exemplet på att svenskarna slutit upp bakom en statsminister är kanske valet 1940 då Per Albin Hanssons socialdemokrater fick 54 procent mitt under brinnande världskrig. Men Sverige har genomlevt kriser även på senare år. DN/Ipsos mätserie från 1979 och framåt ger möjlighet att kartlägga hur det har påverkat opinionen. Det bör påpekas att politiken förstås inte bara handlade om de stora kriserna under dessa perioder så även andra faktorer kan ha påverkat opinionen.

Här är sju kriser som väljarna har reagerat på.

Den 28 februari 1986 sköts statsminister Olof Palme (S) till döds i centrala Stockholm av en okänd gärningsman. Ännu har ingen dömts för mordet. S hade regerat sedan 1982. Ingvar Carlsson tog över som statsminister och stödet för S växte markant. Det blev också seger i valet 1988 och Ingvar Carlsson kunde sitta kvar.

Den 16 september 1992 höjde den svenska riksbanken räntan till 500 procent för att stoppa de spekulationer som pågick mot kronan. Finanskrisen startade i fastighetsbranschen men kom även att slå hårt mot jobben och tvingade fram en uppgörelse mellan S och den M-ledda regeringen. Moderaterna, med Carl Bildt som statsminister, stärktes något inledningsvis något men tappade därefter. De borgerliga förlorade sedan regeringsmakten i valet 1994.

Den 28 september 1994 sjönk passagerarfärjan Estonia i Östersjön. 852 människor miste livet varav 501 svenskar. Katastrofen skedde just när S skulle ta över regeringsmakten från de borgerliga efter valet. En infekterad debatt följde i frågan om de omkomna skulle bärgas, vilket inte skedde. Väljarstödet för S stannade initialt kvar på den mycket höga nivån från valet 1994 men rasade så småningom kraftigt.

Terrorattacken mot World Trade Center i New York och det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon 2001 tog omkring 3000 liv. Det islamistiska nätverket Al Qaida, med Usama bin Ladin i spetsen, tog på sig dådet som blev inledningen till det som kom att kallas kriget mot terrorismen. Göran Persson (S) var Sveriges statsminister och stödet för hans parti klättrade tydligt uppåt i flera månader.

Annandag jul 2004 svepte en enorm flodvåg in över stränderna i hela Sydostasien, orsakad av en jordbävning i Indiska oceanen. Mer än 230.000 människor omkom i ett tiotal länder, därav 543 svenskar i Thailand och Sri Lanka. S-regeringen kom att anklagas för senfärdighet och bristande handlingskraft under krisen. Till att börja med låg opinionssiffrorna tämligen still men efterhand kom en nedgång.

Det ansågs otänkbart men likväl gick den stora amerikanska banken Lehman Brothers i konkurs den 15 september 2008. En lånekarusell med bristande säkerheter hade havererat och följden blev en brutal dominoeffekt genom det globala finanssystemet. Den M-ledda alliansregeringen jobbade aktivt med krisåtgärder och Sverige klarade sig lindrigare än de flesta. Det fick M, med Fredrik Reinfeldt och Anders Borg i spetsen, att klättra uppåt i opinionen nästan 10 procentenheter de följande månaderna.

Rakhmat Akilov stal en lastbil och mejade ner människor mitt i centrala Stockholm den 7 april 2017. Fem personer dödades och ett femtontal skadades allvarligt. Han greps snabbt, dådet klassades som ett terrorbrott och han dömdes senare till livstids fängelse. Stefan Löfven skyndade till regeringshögkvarteret i Stockholm istället för att åka på partikongress i Göteborg. Hans parti belönades med en uppåtgående opinionskurva de följande månaderna som för första gången på över två år nådde 30-procentstrecket.

Hur coronakrisen utvecklas vet ingen i nuläget. Inledningsvis har den gett statsministerpartiet Socialdemokraterna ett ökat väljarstöd men det kan snart vända om händelseförloppet tar en negativ vändning.

