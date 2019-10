Akademiska sjukhuset: Läget fortsatt instabilt

På Akademiska sjukhuset i Uppsala har cirka 100 operationer ställts in sedan förra fredagen. Under en presskonferens berättar chefsläkaren Mikael Köhler om den ansträngda situationen. Han menar att läget fortsatt är instabilt och att sjukhuset kommer att lida av materialbrist under en längre tid framöver.

– Det kommer att vara såhär i månader. Vi ser ingen stabilitet alls. Det här är väldigt allvarligt, säger han.

Som en del i krisarbetet har sjukhuset gett regionkontoret i uppdrag att upprätta en särskild materialtjänst till vilken man beställer operationsmaterial framöver. Planen är att bygga upp ett beredskapslager.

– Vi har skapat en arbetsgrupp som ska ta fram alternativa distributörer och leverantörer, säger Köhler.

Men beskedet i nuläget är att regionen fortsatt kommer att drabbas av inställda operationer. Preliminärt fram till klockan 18 på tisdagen.

Björn Kardell är avdelningschef inom transport och logistik på region Uppsala.

– Vi vet inte riktigt när vi kan få visa artiklar, det är lite svårt att få leveransbesked, säger han under presskonferensen.

Ansvaret för situationen går nu över till regiondirektören i Uppsala. Det var den 1 oktober som Akademiska sjukhuset i Uppsala började använda sig av leverantören Apotekstjänst för att beställa sitt material till operationer, material som det nu råder stor brist på. Det handlar om material som sterila handskar, ekg-elektroder, handsprit och katetrar.

Enligt chefsläkaren Mikael Köhler har sjukhuset nu inlett en juridisk process mot Apotekstjänst.

– Jag fick det första samtalet den 3 oktober om att något inte riktigt stämde. Det gick inte som det skulle gå, säger Köhler.

Apotekstjänst har tidigare hävdat att det ska ha funnits en materialbrist på sjukhuset, något som enligt chefläkaren inte stämmer.

– Vi fick inga signaler alls på att det fanns en brist, säger han.

På Region Västmanland har läget förvärrats ytterligare under fredagen. Regionen har redan varit tvungen att ställa in ett 30-tal operationer under torsdagen och fredagen. Nu ställs även alla 40 planerade operationer på måndagen in på grund av materielbristen. Det säger Liselotte Sjöqvist, biträdande sjukhusdirektör.

– I går fick vi kanske 30 procent av det vi ska få från Apotekstjänst. I dag fick vi knappt tio procent. Det var tre halvhöga pallar, det borde varit kanske 20-25 pallar.

Hon säger att man får en del materiel från andra leverantörer som en nödlösning, men att de leveranserna är osäkra eftersom alla drabbade regioner tvingas till samma lösning.

– Det här gör vi för att kunna upprätthålla den katastrofmedicinska beredskapen. Ifall det sker en stor händelse med många skador eller något annat. Och för att kunna genomföra operationer som inte kan vänta.

Vad handlar det om för materiel ni inte får?

– Just nu har vi brist på allt. Det är allt från blöjor, tvättlappar, sprutor och kanyler. Färdigförpackade utrustningar för specifika operationer. Det är allt. Allt från plåster till avancerade medicinska artiklar.