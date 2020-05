Åklagare kommenterar mord i Härnösand efter ryktesspridning

Tidigt på söndagsmorgonen den 10 maj larmades polisen till en lägenhet i Härnösand. Där hittades en 19-årig man svårt skadad. Mannen fördes till sjukhuset där han avled av sina skador dagen därpå.

En 22-årig man greps samma dag, på söndagen, i lägenheten. Han är nu häktad misstänkt för mordet och även för två våldtäkter mot en kvinna. Mannen har varken erkänt eller förnekat handlingarna, enligt lokala medier.

Mordet har skapat stor ryktesspridning på sociala medier och en uppmärksammad minnestund hölls även på torget i Härnösand.

Men när uppgifter nu spridis om att mordoffret dödades för att han försökte avbryta en våldtäkt väljer kammaråklagaren Stina Sjöqvist att dementera uppgifterna.

– Det stämmer helt enkelt inte och det finns inga uppgifter på att det ska ha gått till på det sättet som beskrivs på olika sajter och på sociala medier.

Vad är det som har hänt?

– Det kan jag inte gå in på. Men vi har en god bild av vad som har hänt under de här morgontimmarna. Men i vilken ordning de här gärningarna har begåtts är ingenting som jag vill gå in närmare på.

Stina Sjöqvist säger också att ryktesspridningen har lett till att hon nu väljer att kommentera fallet och berättar också vilket slags tillhygge som användes.

– Jag kan säga att det är ett knivvapen, säger hon.