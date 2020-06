Åklagare yrkar på att Lilla hjärtats mamma döms för mord

Den fem dagar långa rättegången i Norrköpings tingsrätt avslutades på torsdagen med slutpläderingar från åklagarens och försvarets sida.

Den 3-åriga flickans mamma står åtalad för mord, synnerligen grov misshandel och brott mot griftefriden.

Åklagaren menar att mamman, tillsammans och i samförstånd med pappan, utdelat trubbigt våld mot flickans huvud och kropp. 3-åringen hade även narkotikaklassade preparat i blodet, som tillsammans med våldet ska ha orsakat hennes död.

Pappan avled i häktet under februari och är därmed avskriven från misstanke. Mamman nekar till brott.

Försvaret anser att flickans död orsakats av en olycka i badkaret. Att föräldrarna inte larmade SOS beror, enligt försvaret, på att de var rädda att förlora vårdnaden om sina andra barn. Det rättsmedicinska utlåtandet utesluter inte att det kan röra sig om en olycka, även om andra skador på flickans kropp tyder på att de orsakats av någon annan.

I de avslutande polisförhören och under rättegången har mamman inte kunnat redogöra för händelsen som ledde fram till flickans död, hennes minnesbilder är mycket vaga. Något åklagaren ifrågasätter.

– Ingen av föräldrarna har lämnat trovärdiga uppgifter. Deras icke samstämmiga uppgifter om att hon ramlat i badkaret vet vi inte ens om det har hänt, säger Anna Lander.

Flickan var, enligt Lander, vanvårdad när hon avled. Hon hade tappat i vikt och förlorat hår.

Under slutpläderingen argumenterade hon för att mamman ska hållas straffrättsligt ansvarig för flickans död, oavsett vem av föräldrarna som utdelat våldet.

– Det är hon och pappan som haft vårdnaden. Det är de som skulle skydda henne från våld. De skulle ha gett henne mat. De skulle ha gett henne vård. Ingen annan har det ansvaret. Jag menar också att det är utrett att det är föräldrarna som varit med flickan hela tiden.

Efteråt var hon nöjd med förhandlingen:

– Jag tycker att det har gått precis så bra som jag förväntat mig. Vittnena har berättat det jag hade förväntat mig. Jag menar att det är styrkt att mamman har berövat flickan livet och ska dömas för mord.

Enligt rättsläkaren hade flickan haft måttliga till goda chanser att överleva sina skador, om hon fått adekvat akutsjukvård.

Per Oehme, mammans advokat, påpekade under sitt slutanförande att inget av de vittnen som kallats under rättegången har stärkt åklagaren gärningsbeskrivning.

– Ingen har kunnat ge någon som helst rimligt förklaring till varför det här skulle vara uppsåtligt dödande eller synnerligen grov misshandel. Det finns inget som styrker det. Hela agerandet från den avlidne pappan tyder på att det var en olyckshändelse, sa han efteråt.

Per Oehme säger att mamman är förtvivlad över att hon inte minns händelserna, att hon vill minnas.

Oehme anser att rättsläkaren och toxikologen har varit nyckelvittnen under rättegången. Deras vittnesmål styrker, enligt honom, det alternativa händelseförlopp som försvaret menar har lett fram till flickans död:

– Flickan ramlar i badkaret. Pappan gör hjärt- och lungräddning. Sen tror jag att han ger preparat mot smärta och kramp. Det är ett misstag, han förstod inte hur illa det var. Han kallade inte på hjälp. Ingen ringer 112. De är livrädda för myndigheterna, sa Oehme under den sista förhandlingsdagen.

På fredagen klockan 14 ska rätten lämna beslut om mamman ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning.