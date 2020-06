”Åldersdiskriminering när äldre prioriterats bort i pandemin”

DN har publicerat en granskning om covidsjuka äldre som blivit bortprioriterade från sjukvården och andra som inte fått botande utan palliativ behandling utan att deras anhöriga tillfrågats. Deras anhöriga har tagit strid, och i vissa fall har det lett till att de äldre fått vård, i andra fall inte. Samtidigt har vårdplatser stått tomma under hela pandemin, inom såväl intensivvård som geriatriken, där bland annat syrgas och dropp finns tillgänglig.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har nyligen startat en tillsyn av landets äldreboenden för att säkerställa att äldre får vård efter behov, och att individuella medicinska bedömningar görs. Samtidigt granskas prioriteringar inom intensivvården.

Anna Starbrink uppger att hon tycker att det är bra att frågan om prioriteringar diskuteras öppet.

Hur tycker du att prioriteringarna har fungerat under pandemin?

– Jag ska inte uttala mig om enskilda fall. Men jag tycker att det är jättebra att Ivo granskar – frågan har ju verkligen diskuterats. Vi har haft tomma vårdplatser under hela pandemin, så att säga att man inte får vård för att det är fullt – det är ju inte korrekt, säger hon och fortsätter:

– Det ska inte vara så att man väljer bort personer bara för att de har en viss fysisk ålder. Det stämmer inte med de riktlinjer som finns, och det är åldersdiskriminering.

Det har alltså förekommit åldersdiskriminering?

– Det måste ju Ivo få granska. Men om de här berättelserna stämmer, så är det ju tecken på det och det får aldrig förekomma, säger Anna Starbrink.

Det är särskilt viktigt när det uppstår en sådan här situation att människovärdesprincipen gäller: att den som har störst behov ska ha företräde.

Räcker det att Ivo granskar?

– Vi måste också fundera på åtgärder. Det är särskilt viktigt när det uppstår en sådan här situation att människovärdesprincipen gäller: att den som har störst behov ska ha företräde.

Starbrink är ytterst ansvarig för sjukvården i Region Stockholm, där två stora bolag har uppdrag att utföra läkarinsatser på äldreboenden. Båda företagen uppger att läkare har jobbat på distans under pandemin. Det har bland annat inneburit bedömningar av vård i livets slutskede utan att läkaren träffat patienten – vilket enligt Socialstyrelsen är mot riktlinjerna. Samtidigt är det just Socialstyrelsens rekommendation om att dra ner på antalet fysiska besök under pandemin som vårdbolagen hänvisar till för att legitimera distansarbetet.

Vad anser du om att de två stora bolag som ansvarar för läkarinsatserna på regionens äldreboenden i flera fall fattat avgörande vårdbeslut utan att vara på plats under pandemin?

– I riktlinjerna från Socialstyrelsen så betonas att man inte ska ha onödiga besök. Jag tycker att det är olyckligt. Vi måste se över hur vi ska säkerställa en bra läkarmedverkan och även nationellt titta på om vi ska ha läkare anställda i kommunerna, säger Starbrink och fortsätter:

– Jag tror att man kan ha digitala lösningar i många sammanhang, men jag tror också att det finns tillfällen som är väldigt känsliga och som berör människors allra innersta, liv och död, där man måste ha en stark känsla för det samtalet. De här brytpunktssamtalen är ju otroligt viktiga – de blir inte mindre viktiga för att många är sjuka.

Anhöriga har en viktig roll i vården genom att vara just anhöriga och finnas där som medmänniska. Men vårdens professionella bedömningar ska de inte behöva känna sig tveksamma inför.

Anhörigas påtryckningar ska inte behövas för adekvat vård, enligt Starbrink.

– Anhöriga har en viktig roll i vården genom att vara just anhöriga och finnas där som medmänniska. Men vårdens professionella bedömningar ska de inte behöva känna sig tveksamma inför.

Stockholm utmärker sig med mycket höga dödstal under pandemin, inte minst bland äldre i särskilt boende med 900 avlidna i regionen, samtidigt som regionen har lediga vårdplatser. På frågan om hur hon ser på sitt ansvar, säger Anna Starbrink:

– Jag är ju ansvarig för hälso- och sjukvården i Region Stockholm. Men innan jag drar slutsatser av bilden som du ger, så behöver jag ha mycket mer kunskap. Jag får ju också beskrivningar om vårdinsatser som görs och att många på äldreboenden är väldigt sköra från början. Frågan är om det då är rätt att köra ambulans till akutmottagningar och liknande. Det är en stor fråga.

Socialdemokratiska oppositionsregionrådet Talla Alkurdi lyfter frågan om vårdplatserna som byggts ut för pandemin.

– Hur kommer det sig att platser stått tomma när det funnits möjlighet att lägga in? Jag tycker att det här visar på ett systemfel i Region Stockholm där vårdvalsmarknaden gjort vården alldeles för uppsplittrad. På samma sätt är läkarinsatserna och avancerad sjukvård i hemmet egna stuprör.

Alkurdi efterfrågar en fördjupad utredning av vården för de äldre och lyfter att oppositionspartierna S, V och Fi i Stockholms stad nyligen efterlyste en oberoende granskning av äldreomsorgen, mot bakgrund av den omfattande smittspridningen.

Även V:s vårdpolitiska talesperson Jonas Lindberg reagerar på det som framkommit i DN:s granskning.

– Vården måste ständigt prioritera men dessa uppgifter tyder på stora systemfel i regionens sjukvård. Även om det på papperet funnits lediga iva-platser har den behövt bemannas med redan totalt slutkörd personal, varav många saknar iva-kompetens. Om fler intensivvårdsplatser funnits redan innan covid-19 hade det funnits mer resurser – och personal som kan intensivvård.

