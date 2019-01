Den senaste gången någon ur paret observerades var vid lunchtid i onsdags när en granne såg den 80-åriga kvinnan vid parets fritidshus i Bergshamra, Uppland. Norrtäljepolisen har letat igenom fastigheten och närliggande hus men inte funnit paret.

Under fredagen genomförde Missing People en offentlig sökinsats.

– I går hade vi frivilliga och tre eller fyra hundpatruller ute och sökte. Vi sökte igenom både mark och vattenområden men insatsen blev resultatlös. I dag blir det en intern insats från vår sida, säger Daniel Larsson som ledde Missing Peoples insats.

Polisen kommer också återuppta sökandet efter det saknade paret, men hur de kommer gå tillväga är ännu osäkert.

– Vi håller på och undersöker det just nu. Det enda vi egentligen kan säga är att ingen är påträffad ännu. Vi arbetade med det i går kväll bland annat med en båtinsats, men just nu vet vi inte vilka insatser som kommer göras, eller om det sker i dag, i morgon eller dagen efter, säger Per Fahlström, presstalesperson på Stockholmspolisen.

